Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Mỗi xã, phường phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Sáng 25-9, tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vân Đình, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thành Long; Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Đoàn công tác của thành phố khảo sát thực địa Khu công nghiệp Khu Cháy và vị trí hoán đổi Khu công nghiệp Hòa Xá. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Đoàn công tác của thành phố khảo sát tình hình quản lý, khai thác hồ Quan Sơn tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy sản và Du lịch Quan Sơn, xã Hồng Sơn. Ảnh: Quang Thái

Trước khi diễn ra hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Đoàn công tác của thành phố đã khảo sát thực địa Khu công nghiệp Khu Cháy và vị trí hoán đổi Khu công nghiệp Hòa Xá; khảo sát tình hình quản lý, khai thác hồ Quan Sơn tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy sản và Du lịch Quan Sơn, xã Hồng Sơn.

Nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Theo báo cáo tại hội nghị, trong hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã: Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Đình Bùi Thị Thu Hiền báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tại xã Vân Đình, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Năm 2025, xã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu thành phố giao, trong đó 6 chỉ tiêu vượt; năm 2026 phấn đấu đạt và vượt 13 chỉ tiêu thành phố giao.

Xã chỉ đạo triển khai có hiệu quả 33 mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên cả 4 trục, trong đó khối Đảng có 5 mô hình, khối đoàn thể 14 mô hình, chính quyền 10 mô hình, HĐND xã 2 mô hình.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Vân Đình thực hiện 116,1 tỷ đồng/194,065 tỷ đồng, đạt 59,84% dự toán thành phố giao. Xã phấn đấu hết tháng 9-2026 giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%...

Bí thư Đảng ủy xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tại xã Ứng Thiên, trong hơn một năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng trực tiếp, sâu sát, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.

Xã duy trì giao ban thường xuyên, kiểm đếm tiến độ nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát và ứng dụng công nghệ số trong lãnh đạo, điều hành.

Thu ngân sách của xã đến ngày 15-9-2026 đạt 125,971 tỷ đồng, bằng 93,3% kế hoạch; đến ngày 21-9-2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 516.559/690.553 triệu đồng, bằng 74,8% kế hoạch...

Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa Đàm Văn Huân báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Trong 9 tháng năm 2026, xã Ứng Hòa đã đạt và vượt 6/11 chỉ tiêu thành phố giao. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm 9 tháng đạt khoảng 8%, cao hơn tốc độ tăng năm 2025 và cao hơn chỉ tiêu tăng cả năm được giao (7,7%).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Ứng Hòa năm 2026 đến ngày 20-9-2026 là 192.086/113.930 triệu đồng, đạt 168,6% dự toán giao. Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của xã (bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài) đến ngày 22-9-2026 là 848.744/915.656 triệu đồng, đạt 92,7% kế hoạch giao...

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xá Nguyễn Văn Định báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Trong khi đó, xã Hòa Xá đang tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp để tạo ra nhiều ngành nghề thu hút lao động, tạo việc làm cho người dân.

Giải ngân vốn đầu tư công của xã đến nay được 733.689 triệu đồng, đạt 78,32% kế hoạch vốn năm 2026. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã trong 9 tháng qua đạt 195.315 triệu đồng, đạt 141,4% dự toán thành phố giao.

Hai cụm công nghiệp Hòa Xá và Phù Lưu đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công...

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn Lê Chí Hòa báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế của xã Hồng Sơn tiếp tục tăng trưởng khoảng 10%. Xã phấn đấu thu nhập bình quân trong năm 2026 đạt khoảng 87 triệu đồng/người.

Thu ngân sách trên địa bàn xã Hồng Sơn ước thực hiện 436 tỷ đồng, đạt 198,2% dự toán thành phố giao. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách thành phố đạt 486/612 tỷ đồng, đạt 79,4% kế hoạch...

Khu vực hồ Quan Sơn, xã Hồng Sơn. Ảnh: Quang Thái

Trên địa bàn xã Hồng Sơn hiện có khu vực Quan Sơn, diện tích khoảng 1.546ha. Xã Hồng Sơn xác định đây là không gian phát triển động lực về du lịch - dịch vụ của xã, có khả năng tạo chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong các tháng cuối năm 2026, các xã Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được thành phố giao.

Trong đó, các xã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và tổ chức không gian phát triển; thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai; phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản gắn với dịch vụ, trải nghiệm; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; phát triển thương mại, chợ, logistics và kinh tế số...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã đã nêu kiến nghị liên quan đến các vấn đề: Cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực phát triển; quy hoạch; công nghiệp và cụm công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối; bảo tồn di sản, văn hóa cách mạng và du lịch; môi trường và xử lý chất thải; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý các xã về vấn đề đầu tư, quy hoạch và cần tiếp cận công việc quan trọng này theo vùng phía Nam và phía Tây Nam của Thủ đô. Trong quy hoạch phải gắn với hệ thống thoát nước và xử lý úng ngập của cả khu vực phía Nam và khu vực Tây Nam.

Bên cạnh đó, các xã cần cập nhật và bổ sung các nội dung liên quan trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Luật Thủ đô năm 2026 trong định hướng phát triển...

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý các xã tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục, từ đó chủ động tạo nguồn nhân lực chất lượng ngay tại địa phương để phục vụ cho các mục tiêu phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành các quy hoạch phân khu ở khu vực phía Nam liên quan đến các xã, từ đó có thể tập trung đầu tư các dự án theo tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch cụ thể để đào tạo nghề cho người dân; quan tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28-7-2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển...

Chính quyền cấp xã phải tăng cường nắm bắt địa bàn

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của các xã trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận. Ảnh: Quang Thái

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trước hết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy các xã tiếp tục đoàn kết, thống nhất quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực của cấp ủy trong điều kiện phân cấp mạnh mẽ của chính quyền địa phương hai cấp.

Đảng ủy các xã phải quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và không khoán trắng cho chính quyền các cấp mà phải cộng đồng trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề ở địa phương.

Bí thư Thành ủy yêu cầu từng đồng chí bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương; đồng thời thực hiện chấm điểm đánh giá theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu chính quyền cấp xã tăng cường nắm bắt địa bàn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận. Ảnh: Quang Thái

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo, Đảng ủy các xã cần xác định tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố và của mỗi địa phương. Thành phố muốn hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi xã, phường phải hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy, 5 xã cần tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, làng nghề; phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành các điểm đến thu hút du khách; phát triển văn hóa ẩm thực...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các xã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng để hoàn thành việc lập các quy hoạch trong năm 2026, từ đó làm cơ sở triển khai các công việc liên quan.

Về đầu tư phát triển hạ tầng, đồng chí Trần Đức Thắng chỉ đạo các xã hoàn thành giải ngân 100% số vốn đầu tư công được giao. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng phải có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành dứt điểm, tuyệt đối không để manh mún.

Theo đó, các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã phải thực sự vào cuộc, kiểm điểm công việc hằng tuần, hằng tháng, từ đó tập trung xác định ưu tiên việc gì trước, việc gì sau và các sở, ngành có liên quan phải hỗ trợ, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Về các đề xuất, kiến nghị của các xã tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng giao các ban, sở, ngành liên quan phối hợp cùng các địa phương xem xét, giải quyết theo quy định trong thời gian tới.

“Từng đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố. Các sở, ngành phải xuống để hỗ trợ cho các xã trong thực hiện nhiệm vụ. Việc nào thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, việc nào vượt thẩm quyền phải phối hợp kịp thời để giải quyết. Với tinh thần đó, tin tưởng 5 xã sẽ phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.