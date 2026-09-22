Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Mỗi chủ trương, mỗi công trình phải được đo bằng sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng gặp gỡ các cử tri Đơn vị bầu cử số 10. Ảnh Quang Thái

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri. Ảnh Quang Thái

Cùng tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội...

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND xã Phù Đổng và kết nối trực tuyến đến 12 xã, phường trong Đơn vị bầu cử số 10.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề phát triển ở địa phương

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI; thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri lần trước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp. Ảnh Quang Thái

Thiếu tướng Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trình bày báo cáo kết quả trả lời ý kiến cử tri. Ảnh Quang Thái

Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến cử tri đều cho rằng công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai bảo đảm chu đáo, toàn diện và Quốc hội bàn thảo các vấn đề được cử tri quan tâm.

Cử tri cũng đánh giá cao trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đề cập các vấn đề được quan tâm, cử tri Lê Đức Lâm (xã Phù Đổng) cho rằng, để bảo đảm các dự án trọng điểm cũng như các tuyến đường hạ tầng khung phát huy hiệu quả đầu tư ở mức cao nhất trên địa bàn, cấp có thẩm quyền cần tiếp tục triển khai xây dựng cầu đường bộ sông Đuống giai đoạn 2 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu và mật độ giao thông đi lại ngày càng tăng của nhân dân; tiếp tục đầu tư tuyến đường 40m từ Phù Đổng đi Trung Mầu...

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Tiến Quảng (phường Việt Hưng) kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm nghiên cứu chế độ, chính sách đối với người đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường; cử tri Trần Văn Hữu (xã Vĩnh Thanh) kiến nghị bảo đảm kinh phí hoạt động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã phù hợp với quy mô dân số, vị trí, vai trò của các cơ quan, đơn vị.

Đại diện cử tri phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh Quang Thái

Cử tri Lê Hồng Tâm (phường Bồ Đề) kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện; quan tâm hơn nữa đến cán bộ ở cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ ở thôn, tổ dân phố.

Cử tri Vũ Ngọc Huy (xã Thư Lâm) kiến nghị tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi cùng với cơ chế và nguồn lực thực hiện. Cử tri cũng kiến nghị tăng cường việc kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực giáp ranh giữa xã Thư Lâm và các địa phương của tỉnh Bắc Ninh, trong đó, thiết lập cơ chế phối hợp liên tỉnh, xác định rõ nguồn phát thải, xử lý dứt điểm các cơ sở phế liệu, phế thải trái quy định tại khu vực ven đê.

Tại hội nghị, ý kiến cử tri cũng đề cập các vấn đề liên quan đến Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Cử tri mong muốn giữ lại các làng cổ tại các địa phương; có phương án bảo đảm quyền, lợi ích của người dân khi phải di dời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng, hoặc tốt hơn nơi ở cũ...

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri; tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt thực chất ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri. Ảnh Quang Thái

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã phát biểu tiếp thu và trả lời cử tri các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Việc của người dân phải được giải quyết đến nơi đến chốn

Phát biểu với các cử tri Đơn vị bầu cử số 10, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng đánh giá rất cao 7 ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các cử tri. Các vấn đề được cử tri nêu đã bao quát những vấn đề về cơ chế, chính sách, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và những vấn đề đang đặt ra tại các xã, phường, như: Tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của các tổ chức chính trị - xã hội, y tế cơ sở, đất đai, tái định cư, ô nhiễm môi trường, quy hoạch...

Các vấn đề cử tri nêu đều gặp nhau ở một yêu cầu chung, đó là chủ trương đúng thì phải được tổ chức thực hiện tốt. Việc của dân thì phải được giải quyết đến nơi đến chốn. Kết quả phát triển phải được thể hiện bằng những thay đổi thực chất trông thấy được”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh Quang Thái

Nêu kiến nghị của cử tri Vũ Ngọc Huy (xã Thư Lâm) về xử lý ô nhiễm môi trường, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu UBND thành phố phối hợp với tỉnh Bắc Ninh khẩn trương giải quyết, để trong những kỳ tiếp xúc tới, cử tri không phải phản ánh lại vấn đề này.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, các kiến nghị cụ thể, có địa chỉ, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ giám sát việc giải quyết và báo cáo lại cử tri; giao UBND thành phố báo cáo cử tri kết quả giải quyết đối với các nhóm nội dung kiến nghị.

“Việc lắng nghe, giải quyết ý kiến của cử tri không chỉ dừng ở các hoạt động tiếp xúc, mà phải coi là việc thường xuyên, thông qua giải quyết công việc hằng ngày, lắng nghe ý kiến phản hồi, kiến nghị của nhân dân”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Thông tin với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, kinh tế Thủ đô có mức tăng trưởng GRDP cao hơn so với bình quân chung cả nước; trong 6 tháng đầu năm đạt 8,22%. Tăng trưởng của quý III và cả 3 quý của năm 2026 dự kiến thành phố vẫn trong nhóm địa phương có tăng trưởng cao của cả nước.

Thành phố đang có tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực. Thành phố tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách. Thu ngân sách của thành phố đến hết tháng 8-2026 đạt 540 nghìn tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán, qua đó, tạo ra nguồn lực cho thành phố tiếp tục đầu tư phát triển, bố trí chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố đến nay đã đón 27,54 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 6 triệu lượt khách quốc tế. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 3,7 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. Thành phố cũng đang nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng của cả năm, phấn đấu ở mức trên 11%... Cùng với kết quả tăng trưởng, nhiều dự án, công trình lớn trên địa bàn Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ và về đích.

Theo Bí thư Thành ủy, việc thành phố lựa chọn phát triển đô thị hướng ra sông Hồng và hệ thống hạ tầng kết nối sẽ tạo cơ hội cho khu vực phía Bắc và Hà Nội trở thành trung tâm, vùng động lực cho phát triển của Thủ đô.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tại xã Phù Đổng. Ảnh Quang Thái

“Thành phố trân trọng cảm ơn người dân, các cử tri đã ủng hộ, bàn giao mặt bằng để chúng ta về đích đúng tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng, khắc phục được tình trạng dự án kéo dài nhiều năm. Thành phố chú trọng tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, thông qua phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ tại Thư Lâm, Đông Anh, Lĩnh Nam, Long Biên... Thành phố đang rà soát các quỹ đất ở các trục giao thông để phát triển các khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ; đồng thời, chú trọng công tác tái định cư tại chỗ”, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố đã chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp. Với 61 nghị quyết, 16 quyết định quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố được ban hành kịp thời, cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, thành phố đã thiết lập được hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Đầu tư, phát triển hạ tầng, giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát... Có thể khẳng định, từ thời điểm ngày 1-7-2026, thể chế không còn là điểm nghẽn, là rào cản cho sự phát triển của Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố không chỉ đổi mới phương thức quản trị dựa trên hệ thống số và dữ liệu, mà còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm của từng vị trí công tác. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện bằng bộ chỉ số lượng hóa kết quả được máy tính chấm điểm hằng ngày và bắt đầu từ người đứng đầu. Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu trong giải quyết các thủ tục hành chính. Việc kiểm tra, xử lý sẽ tập trung vào những lĩnh vực nhân dân phản ánh nhiều, như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các vấn đề về y tế, giáo dục, môi trường, quy hoạch... Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Thanh tra thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát, báo cáo đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời, tiếp nhận, phân loại xử lý, theo dõi và phản hồi kiến nghị của cử tri và nhân dân; từng bước liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, bảo đảm mỗi kiến nghị được giải quyết đến cùng, theo dõi xuyên suốt và rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, các thành tựu phát triển đang mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân Thủ đô. Cụ thể, thành phố đã thực hiện nghiêm các chính sách về an sinh xã hội; tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường học, lớp học. Bước vào năm học 2026-2027, thành phố đã có thêm 4 trường trung học phổ thông được đưa vào hoạt động và hiện đang tiếp tục bố trí quỹ đất để đầu tư các trường công lập đồng bộ.

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc với đại biểu Quốc hội tại điểm cầu xã Phù Đổng. Ảnh Quang Thái

Nhấn mạnh việc Thủ đô đang tập trung triển khai thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, mục tiêu xuyên suốt là lấy chất lượng sống, sự hài lòng, mức độ thụ hưởng và hạnh phúc của người dân ở vị trí trung tâm, là tiêu chí tổng hợp quan trọng nhất. Việc thí điểm đang được thực hiện trên địa bàn hai xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, nhưng 124 xã, phường còn lại cũng đang triển khai theo từng tiêu chí. Trên cơ sở thí điểm, thành phố sẽ đúc rút, hoàn thiện mô hình để tham mưu Trung ương ban hành một bộ tiêu chí chung cho cả nước thực hiện.

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, để nhân dân được thụ hưởng văn hóa và đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, thành phố đã và đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, phát triển văn hóa trong cộng đồng, kết nối văn hóa với du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa trong không gian di sản... Bên cạnh đó, đến nay, thành phố đã và đang triển khai 146 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương, với tổng số gần 130.000 căn hộ; đồng thời, triển khai 2 khu nhà ở cho thuê với hơn 7.000 căn hộ.

Về xử lý 5 điểm nghẽn lớn về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm, Bí thư Thành ủy cho biết, đây là những vấn đề được thành phố đã, đang tập trung giải quyết và thời gian gần đây có sự chuyển biến tích cực.

Về ùn tắc giao thông, thành phố đã tập trung đầu tư để hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm.

Về môi trường, thành phố tập trung cao độ cải thiện năng lực xử lý chất thải; dự kiến đến cuối năm 2027 chấm dứt việc chôn lấp rác thải và toàn bộ rác thải được đưa vào đốt phát điện... 34 triệu tấn rác cũ chôn lấp từ trước đến nay sẽ được xử lý và tạo ra quỹ đất khoảng 640ha để tiếp tục đưa vào khai thác, sử dụng. Đồng thời, thành phố tập trung hoàn thành hệ thống thu gom nước thải tại các sông nội đô là Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét và các sông Cầu Bây, sông Nhuệ, sông Đáy; bổ cập nước hồi sinh các dòng sông...

Về úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và 1 dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu úng ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và từng bước khắc phục tình trạng úng ngập.

“Về những vấn đề được cử tri nêu tại hội nghị hôm nay, thành phố sẽ đánh giá và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, thành phố sẽ tập trung giải quyết và sớm có ý kiến báo cáo với cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, thành phố sẽ có ý kiến kiến nghị; những việc phối hợp với các địa phương bạn, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc và có báo cáo đầy đủ”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Thông tin liên quan đến Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định đây là một nhiệm vụ rất lớn. Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều lần và chỉ đạo với nguyên tắc bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, các quy định của pháp luật có liên quan. Thành phố thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi vấn đề liên quan, nhất là về sinh kế của người dân, phòng, chống lũ, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, Bí thư Thành ủy cho biết, việc này đang xin ý kiến nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố; nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã, phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân. Các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đồng bộ và chỉ khi nào hoàn thành toàn bộ thì mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

“Thủ đô chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ để cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030. Thành phố sẽ hành động quyết liệt hơn nữa để chuyển hóa các cơ chế vượt trội được Trung ương, các địa phương dành cho thành phố, qua đó, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan trọng nhất là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nữa cho người dân Thủ đô. Chúng tôi rất mong các bác, các anh, các chị, các đồng chí ủng hộ, đóng góp trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố để giải quyết những bài toán, những công việc lớn đang đặt ra với sự phát triển của Thủ đô. Mỗi chủ trương, mỗi công trình, mỗi dự án cuối cùng phải được đo bằng đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.