Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, sự tôn vinh nhà giáo cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, từ cải thiện điều kiện làm việc đến giảm áp lực hành chính để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề.

Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Sáng 17-11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2026, kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Ghi nhận đóng góp từ mỗi nhà trường, lớp học

Trình bày báo cáo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, năm học 2025-2026 và những tháng đầu năm học mới 2026-2027, ngành duy trì ổn định hoạt động dạy và học, tổ chức nghiêm túc các kỳ thi và công tác tuyển sinh trong bối cảnh quy mô giáo dục lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2025-2026.

Đến nay, 100% nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy. Ngành triển khai thí điểm học bạ số phổ thông, phát triển kho học liệu đa phương tiện dùng chung trên nền tảng Hanoi Study.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai hệ thống HanoiCheck để quản lý dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền báo cáo tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận nỗ lực của các nhà trường trong quá trình sắp xếp trường lớp, tổ chức tuyển sinh, triển khai học bạ số và đổi mới phương pháp dạy học; bày tỏ sự trân trọng với các nhà giáo công tác ở địa bàn còn khó khăn, các trường mầm non, cơ sở giáo dục chuyên biệt và những thầy cô kiên trì đồng hành với học sinh cần được hỗ trợ.

“Có những nỗ lực của thầy cô không thể đo bằng điểm số hay danh hiệu, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời một học trò”, đồng chí Nguyễn Văn Hiền chia sẻ và cho rằng, các cấp quản lý cần lắng nghe ý kiến từ cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, giảm những việc hành chính không cần thiết và cải thiện điều kiện dạy học để giáo viên có thêm thời gian dành cho học sinh.

Cô giáo Trần Thị Liêm chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Trần Thị Liêm, giáo viên môn địa lý, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội, chia sẻ về 16 năm gắn bó với học sinh ở mái trường dưới chân núi Tản. Cô giáo Trần Thị Liêm nhớ những em mới 11, 12 tuổi lần đầu xa gia đình, đến trường với sách vở và nỗi nhớ nhà. Sau giờ lên lớp, thầy cô tiếp tục chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, hỏi han khi các em ốm và lắng nghe những tâm sự tuổi mới lớn.

Để hiểu thêm về học trò, cô giáo Liêm đến thôn Bản Dao, xã Ba Vì, cùng ăn, cùng ở với bà con và học tiếng Dao để trò chuyện gần gũi hơn với các em. Những chuyến đi giúp cô hiểu thêm về phong tục, sinh hoạt và niềm tự hào của bà con đối với tiếng nói, trang phục của dân tộc mình. Cô nhớ ánh mắt rạng rỡ của học sinh khi các em tự tin giới thiệu bản sắc dân tộc trên sân khấu cuộc thi “Sắc màu dân tộc” do nhà trường tổ chức.

“Muốn học trò mở lòng, trước hết người thầy phải thật lòng bước vào cuộc sống của các em”, cô Liêm chia sẻ.

Trong giảng dạy, cô giáo Liêm cùng đồng nghiệp đưa hoạt động trải nghiệm STEM vào bài học địa lý, giúp học sinh hiểu giá trị của đất, rừng, nguồn nước và biết gìn giữ môi trường sống ở quê hương. Bên cạnh niềm vui khi học sinh giành giải Nhất, Nhì cấp thành phố môn địa lý, cô dành nhiều tâm sức cho những em còn rụt rè, chưa tin vào khả năng của mình. Với các em, sự tiến bộ có thể bắt đầu từ một lần được giải thích cặn kẽ, một cơ hội thử lại hay lần đầu mạnh dạn giơ tay phát biểu.

Chăm lo đội ngũ nhà giáo bằng những việc làm cụ thể

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương những kết quả của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh và tri ân các thế hệ thầy giáo, cô giáo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, sự tận tâm và nêu gương của người thầy trong từng lớp học góp phần bồi đắp niềm tin đối với giáo dục Thủ đô, tiếp nối truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của Thăng Long - Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định vai trò của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 12-1-2026, xác định giáo dục và đào tạo là nền tảng chiến lược để xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại và phát triển bền vững.

Đến nay, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đã cơ bản ban hành đầy đủ hệ thống văn bản về phát triển giáo dục và đào tạo để chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị thành phố.

Bí thư Thành ủy ghi nhận, năm 2026, Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và đứng thứ hai về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp. Học sinh Thủ đô giành 207 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và 7 huy chương tại các kỳ Olympic quốc tế, gồm: 4 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp học sinh Hà Nội giành ngôi Quán quân chung kết năm chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

Tại kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 tổ chức ở Hà Nội, học sinh Thủ đô giành 2 Huy chương vàng và 3 Huy chương bạc.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, việc Hà Nội gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO mở thêm cơ hội thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời. Toàn ngành cũng đã nỗ lực đổi mới quản lý, chuyển đổi số, giữ vững nền nếp và mở rộng cơ hội học tập cho học sinh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, những kết quả ấy có sự đóng góp của hàng vạn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục. Đó là những thầy cô tận tụy ở các trường đông học sinh, kiên trì ở những địa bàn còn khó khăn, những giáo viên mầm non chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, những nhà giáo miệt mài bồi dưỡng năng khiếu hoặc đồng hành với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Bí thư Thành ủy chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ nhà giáo trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập và những trăn trở trước một số vụ việc, sự cố đáng tiếc trong môi trường giáo dục.

Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Để tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện bốn định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm. Các nhà trường cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, thể chất, thẩm mỹ và khả năng sáng tạo, xây dựng môi trường học tập an toàn, nhân văn, nơi mọi học sinh được tôn trọng và có cơ hội phát triển. Ngành cần quan tâm thu hẹp chênh lệch về điều kiện dạy và học giữa các khu vực để mọi học sinh đều có cơ hội học tập.

Thứ hai, đặt việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo ở vị trí then chốt. Cùng với bồi dưỡng chuyên môn, năng lực sư phạm và kỹ năng số, ngành cần khuyến khích giáo viên sáng tạo, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ. Các cấp quản lý cần cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ danh dự nhà giáo để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề.

“Sự tôn vinh dành cho nhà giáo cần được thể hiện bằng cả những hành động cụ thể, bền bỉ”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Thứ ba, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, an toàn, hiệu quả. Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, khi công nghệ mở rộng không gian học tập, người thầy tiếp tục giữ vai trò thấu hiểu, truyền cảm hứng và nêu gương. Mỗi nhà giáo cần hướng dẫn học sinh biết chọn lọc thông tin, tư duy độc lập, học tập có trách nhiệm và ứng xử nhân văn trong môi trường số.

Thứ tư, tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần học tập suốt đời. Mỗi cơ sở giáo dục cần tạo môi trường nuôi dưỡng tài năng, sự tử tế và khát vọng vươn lên. Mỗi thầy cô tiếp tục nêu gương về đạo đức, tinh thần tự học, đổi mới và sáng tạo. Sự trưởng thành của học sinh là nền tảng để Thủ đô phát triển nguồn nhân lực và năng lực sáng tạo trong tương lai.

Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo phát huy năng lực và cống hiến. Đồng chí mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững tình yêu nghề, niềm tin vào học trò và niềm tự hào về nghề, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo, xứng đáng là “Thành phố học tập toàn cầu”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ghi nhận thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng trao Huân chương Lao động tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng trao Huân chương Lao động tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: Viết Thành

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 15 tập thể. Ảnh: Viết Thành

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026. Trường Trung học cơ sở Trưng Nhị (phường Hai Bà Trưng) và Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Nghĩa Đô) được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Sáu tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, trong đó có Trường Trung học cơ sở Thành Công (phường Giảng Võ). Năm tập thể và 10 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, 15 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 31 tập thể và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tuyên dương 422 tập thể điển hình tiên tiến và 228 nhà giáo tiêu biểu.