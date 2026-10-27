Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo thực hiện nghị quyết

Chiều 27-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị của Thành ủy Hà Nội nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Phải luôn suy nghĩ, tìm tòi đổi mới cách làm để đẩy nhanh các công việc, nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị đã được nghe trình bày các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Các nội dung quán triệt tại hội nghị đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn thành phố và yêu cầu chỉ đạo của Trung ương.

Là đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất cả nước, Đảng bộ Hà Nội phải là nơi các nghị quyết của Trung ương thấm sâu trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. Việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này chính là thước đo về bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, những nội dung được quán triệt hôm nay rất quan trọng, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, củng cố và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đồng thời tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực. Yêu cầu đặt ra là “chủ trương đúng phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, đo đếm được; được kiểm chứng bằng hiệu lực vận hành của bộ máy, sức cạnh tranh của nền kinh tế và sự cải thiện đời sống nhân dân” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết vừa qua.

Với tinh thần khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và toàn Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong các kế hoạch, chương trình hành động; đồng thời quan tâm chú ý 4 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung nâng tầm năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, thông suốt từ thành phố đến cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Thủ đô đã được Trung ương tin tưởng, trao quyền chủ động với đầy đủ cơ sở về thể chế, quy hoạch với tầm nhìn dài hạn và cơ chế, chính sách vượt trội. Cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng tầm tư duy chiến lược, nhạy bén nắm bắt và nhận diện những vấn đề thực tiễn đặt ra để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá. Cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thẩm quyền quản lý, điều hành của chính quyền và quyền làm chủ của Nhân dân. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, không xin ý kiến nhiều vòng để né tránh trách nhiệm; việc vượt thẩm quyền phải có đầu mối hướng dẫn và thời hạn xử lý rõ ràng.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, đối với một đô thị đặc biệt như Thủ đô Hà Nội, nếu không đổi mới phương pháp, lề lối làm việc thì sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra với khối lượng ngày càng nhiều và rất khẩn trương như hiện nay. Vì vậy, thành phố cần xác định các nhiệm vụ ưu tiên trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể.

Cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố cần tập trung vào những việc lớn có liên quan đến mục tiêu tăng trưởng, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu cần có biện pháp, giải pháp phù hợp. Có việc thì tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy phải thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng trước khi quyết định; có việc chỉ cần giao một đồng chí Thường trực Thành ủy chỉ đạo; có việc cần lãnh đạo trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra thực tế nhưng cũng có những việc chỉ cần các cơ quan chức năng (Thanh tra, Nội chính, Kiểm tra, Công an…) nắm và báo cáo… Tất cả phải luôn suy nghĩ, tìm tòi đổi mới cách làm để đẩy nhanh các công việc, nhiệm vụ của thành phố.

Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phải bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của thành phố, đồng thời phát huy tính chủ động của cơ sở. Phải đảm bảo chính quyền cơ sở gần dân nhưng không xa thành phố.

Các cơ quan của thành phố phải chủ động vào cuộc với chính quyền xã, phường để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ; bên cạnh đó, cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý những biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số tổ chức, cá nhân ở cơ sở.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ

Đối với nhiệm vụ thứ hai, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu thực hiện đổi mới về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ gắn với cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài cho phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thủ đô không thể xây dựng mô hình phát triển mới, quản trị hiện đại nếu tư duy, năng lực, phương pháp và đội ngũ cán bộ không đổi mới tương xứng. Vì vậy, cần rà soát tổng thể đội ngũ gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức, xác định vị trí việc làm; liên thông các khâu quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ; dự báo nhu cầu nhân lực.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp của thành phố đang đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác cán bộ, đó là: Có khoảng cách chênh lệch về trình độ, năng lực lãnh đạo giữa cán bộ các phường nội đô và các xã xa trung tâm; người đứng đầu cấp ủy có nơi chưa phát huy được vai trò hạt nhân và trung tâm đoàn kết; vẫn còn tình trạng “nơi thừa, nơi thiếu” về cán bộ chuyên môn; còn hiện tượng “phép vua thua lệ làng”, vẫn giữ tư duy cách làm cũ trong mô hình chính quyền mới; vẫn còn nhức nhối những câu chuyện quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng vặt ở một bộ phận cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục liên quan công việc của người dân như cấp phép xây dựng, thủ tục về địa chính, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng,…

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới công tác cán bộ, trong đó chú trọng đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, đa chiều, định lượng bằng hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Kết quả đánh giá phải là căn cứ thực chất để đào tạo, giao việc, bố trí, điều chuyển hoặc thay thế cán bộ.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố cần xác định rõ danh dự, trách nhiệm và niềm tự hào của người cán bộ, đảng viên được Đảng tin tưởng giao trọng trách. Phải bồi đắp tình yêu và khát vọng cống hiến cho Thủ đô; trăn trở và nỗ lực vì sự phát triển của Thủ đô ở từng cấp, từng ngành. Không để tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm với tập thể và nhiệm vụ chung của thành phố; vô cảm với những khó khăn, thiệt hại của nhân dân.

"Ban Thường vụ Thành ủy luôn lắng nghe và đánh giá toàn diện; kịp thời thay thế những trường hợp cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời luôn tạo cơ hội để những người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm được giao trọng trách, cống hiến hết mình cho Thủ đô", Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô so với các địa phương khác trong cả nước đang đặt ra nhiều vấn đề, từ tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế đến vai trò đầu tàu, động lực dẫn dắt và kết quả thực chất của các mô hình thí điểm. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải suy nghĩ, có trách nhiệm tìm lời giải để Thủ đô thực sự là trái tim của cả nước.

Khắc phục điểm nghẽn về tổ chức thực hiện, phát huy tối đa nguồn lực phát triển

Đối với nhiệm vụ thứ ba, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo tập trung khắc phục điểm nghẽn về tổ chức thực hiện, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển.

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung xử lý những quy định chồng chéo, bất cập, nội dung thiếu hướng dẫn và vấn đề mới phát sinh, bảo đảm đồng bộ, khả thi, khơi thông các nguồn lực phát triển.

Bí thư Thành ủy cho rằng, khi vướng mắc về cơ chế đã được tháo gỡ nhưng công việc vẫn chậm, phải thẳng thắn xem xét năng lực tổ chức thực hiện, chất lượng phối hợp và trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu. Mỗi vướng mắc phải được xác định rõ nguyên nhân, cơ quan chủ trì và thời hạn giải quyết; không để kiến nghị kéo dài, chuyển qua nhiều cơ quan mà không có kết quả.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải tăng cường chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng khoa học công nghệ; lãnh đạo chỉ đạo trên cơ sở dữ liệu; cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính rườm rà và nhiều tầng nấc trung gian.

Đối với đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, các cấp ủy phải quán triệt, thực hiện thống nhất, đúng đối tượng, phạm vi, quyền hạn, nghĩa vụ và giới hạn theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Khuyến khích đảng viên khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, tạo việc làm và đóng góp phát triển kinh tế, gắn với giữ vững tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động. Kiểm soát chặt xung đột lợi ích; ngăn chặn hành vi núp bóng, hình thành “sân sau”, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông tin nội bộ hoặc nguồn lực công để trục lợi.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải thường xuyên đôn đốc, kiểm đếm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng như kịch bản đã đề ra. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị cho kế hoạch năm 2027. Kế hoạch phải có căn cứ thực tiễn, làm rõ khả năng thực hiện, thứ tự ưu tiên và phương án cân đối nguồn lực; cụ thể hóa nhiệm vụ để giao chỉ tiêu, trách nhiệm và điều kiện bảo đảm cho các sở, ngành, địa phương ngay từ đầu năm.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Người đứng đầu cấp ủy sâu sát cơ sở, nắm chắc tiến độ và chất lượng công việc

Đối với nhiệm vụ thứ tư, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo thực hiện nghị quyết.

Căn cứ kế hoạch và chương trình hành động, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách. Với 126 xã, phường hiện nay, cần có cơ chế, cách làm mới để quản lý, theo dõi và chỉ đạo hiệu quả.

Đồng chí Trần Đức Thắng chỉ đạo Văn phòng Thành ủy tham mưu văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với việc tăng cường công tác cơ sở, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, theo chức năng, nhiệm vụ, phải chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung vào nhiệm vụ chậm tiến độ, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; phát hiện, chấn chỉnh sớm, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tiến độ và chất lượng công việc. Không để công việc chỉ chuyển động khi có yêu cầu, nhắc nhở. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công, đất đai, đầu tư và ngay trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương thí điểm để vụ lợi, bao che sai phạm hoặc né tránh trách nhiệm; bảo đảm kiểm tra, giám sát thực sự góp phần giữ vững kỷ cương và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Đối với vấn đề dân sinh bức xúc, kiến nghị nhiều lần, cơ quan có thẩm quyền phải tập trung giải quyết; trường hợp chưa thể giải quyết ngay phải đối thoại, giải thích rõ căn cứ và lộ trình thực hiện. Báo chí Thủ đô tiếp tục đồng hành, phản ánh trung thực, cổ vũ mô hình tốt, chỉ rõ điểm nghẽn và đấu tranh có hiệu quả với thông tin sai trái, thù địch.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố phải tập trung triển khai ngay các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của thành phố nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, quyết liệt tháo gỡ lực cản, nắm bắt cơ hội phát triển. Phải phát huy được tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của nhân dân; vừa hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, vừa tạo nền tảng thể chế, nguồn lực và đội ngũ cho phát triển lâu dài.

“Với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Thủ đô chúng ta sẽ thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị và phát triển Thủ đô; xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.