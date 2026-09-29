Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Công an Thành phố

Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: CAHN)

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố. Cùng dự còn có các đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng các Ban Đảng; các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng người đứng đầu các sở, ban, ngành của thành phố.

Tiếp và làm việc với Đoàn có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và chỉ huy các phòng, đơn vị thuộc Công an Thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Công an Thành phố, kết nối trực tuyến tới 126 Công an cấp xã, Đồn Công an thuộc CATP.

Chủ động tham mưu những vấn đề lớn, phục vụ phát triển Thủ đô

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố, báo cáo tóm tắt kết quả công tác Công an 9 tháng đầu năm 2026, gắn với kết quả một năm thực hiện mô hình Công an địa phương hai cấp theo địa giới hành chính mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an 9 tháng đầu năm 2026 và mô hình tổ chức của CATP. (Ảnh: CAHN)

Sau một năm vận hành mô hình mới, tổ chức bộ máy Công an Thành phố tiếp tục được kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Thành phố đến cơ sở. Hiện Công an Thành phố có 33 đơn vị cấp phòng và tương đương, 126 Công an cấp xã và Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Thành phố với cấp ủy xã, phường từng bước đi vào nền nếp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành phố, Công an Thành phố đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao năm 2026.

Công tác tham mưu có nhiều chuyển biến, ngày càng đi vào những vấn đề lớn, trực tiếp phục vụ yêu cầu phát triển Thủ đô. Công an Thành phố chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; ứng dụng dữ liệu, xây dựng hệ thống camera AI và các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, điều hành, bảo đảm an ninh, trật tự.

Cùng với đó, Công an Thành phố tham mưu nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, công trình trọng điểm; quyết liệt tham mưu, chỉ đạo giải quyết hai điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, tạo chuyển biến từ cơ sở.

Đồng chí Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, phát biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: CAHN)

Đồng chí Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, phát biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: CAHN)

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai toàn diện, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm sâu so với năm 2025. Nhiều vụ án lớn được tập trung điều tra, khám phá; các loại tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, kinh tế, ma túy, môi trường tiếp tục được đấu tranh quyết liệt. Những hành vi liên quan đến các nhóm giang hồ mạng, “hợp đồng kỳ nghỉ”, buôn lậu, xâm phạm sở hữu trí tuệ, ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm được xử lý nghiêm, góp phần giữ vững kỷ cương, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục đạt nhiều kết quả. Sự quan tâm, hỗ trợ của Thành phố về chính sách, cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư Thành ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ những vấn đề đặt ra với Công an Thành phố trong thời gian tới. Theo đó, đồng chí Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã nêu rõ sự phối hợp hiệu quả của lực lượng Công an cấp xã với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất; đồng chí Nguyễn Thành Long, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm rõ vai trò của Công an Thành phố trong bảo đảm an ninh, trật tự; công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Những nội dung thảo luận tại buổi làm việc là định hướng để Công an Thành phố triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới, gắn liền với yêu cầu phát triển của Thành phố.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố đã công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành ủy.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. (Ảnh: CAHN)

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 37 đồng chí, do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban; đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực. Đồng chí Giám đốc Công an Thành phố và đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hai Ủy viên Thường trực.

Ban Chỉ đạo có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị và trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Hoàng Văn Bằng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội phát biểu khái quát các nội dung bàn giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. (Ảnh: CAHN)

Công an Thành phố được giao là Cơ quan Thường trực, thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu, điều phối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo; không làm thay chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy.

Tại hội nghị, Văn phòng Thành ủy và Công an Thành phố đã ký kết bàn giao chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, bảo đảm tiếp nối công việc, thống nhất trong tham mưu và tổ chức thực hiện.

Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy ra mắt tại Lễ bàn giao. (Ảnh: CAHN)

Bảo đảm an ninh, trật tự phải đi trước một bước

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng biểu dương những thành tích, chiến công của Công an Thành phố trong 9 tháng đầu năm 2026; ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Văn phòng Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 thời gian qua.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu kết luận, giao nhiệm vụ. (Ảnh: CAHN)

Đồng chí nhấn mạnh, Công an Thủ đô cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển, tham gia quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong kỷ cương, liêm chính và chuyển đổi số. Bảo đảm an ninh, trật tự phải đi trước một bước, chủ động kiến tạo môi trường phát triển an toàn, minh bạch, bền vững.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Công an Thành phố nâng cao năng lực phân tích, dự báo chiến lược; nghiên cứu xây dựng bản đồ số an ninh xã hội, đề xuất cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngay từ khâu phân bổ nguồn lực. Việc ứng dụng công nghệ, nhất là hệ thống camera, cần gắn với giải quyết các điểm nghẽn của Thành phố, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Về nhiệm vụ cốt lõi, đồng chí yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Thủ đô; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Công an Thành phố tập trung các giải pháp kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; kéo giảm “nguồn cầu” ma túy, xây dựng xã, phường không ma túy; đấu tranh quyết liệt với hàng giả, hàng lậu, vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm; bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp và môi trường đầu tư.

Đồng thời, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, dữ liệu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ mới vào công tác; kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Công tác xây dựng lực lượng phải gắn với đưa phong trào thi đua “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đối với Ban Chỉ đạo 57, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ hoạch định chiến lược sang tổ chức thực hiện, tạo ra kết quả cụ thể; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở dữ liệu và công cụ số. Việc phân công phải rõ trách nhiệm, một việc có một đầu mối chịu trách nhiệm chính, không phát sinh thêm tầng nấc trung gian, thủ tục và báo cáo không cần thiết.

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Công an Thành phố phải rà soát, phân loại, xác định rõ trạng thái từng nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ chậm, quá hạn hoặc có nguy cơ không hoàn thành; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng chí yêu cầu tuyệt đối không để việc kiện toàn, bàn giao làm gián đoạn công việc; kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải góp phần giải quyết 30 bài toán lớn của Thành phố, đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Cụ thể hóa chỉ đạo bằng chương trình, kế hoạch và trách nhiệm thực hiện

Phát biểu đáp từ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố, trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và Đoàn công tác; khẳng định Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố sẽ cụ thể hóa các định hướng, chỉ đạo thành chương trình hành động, kế hoạch công tác để triển khai hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: CAHN)

Đồng chí nhấn mạnh, việc được giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 thể hiện sự tin tưởng của Thành ủy, đồng thời đặt ra trách nhiệm chính trị lớn đối với toàn lực lượng. Với tinh thần “tiên phong, gương mẫu, đi đầu”, Công an Thành phố quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung tham mưu triển khai hiệu quả Đề án đô thị thông minh.

Trước mắt, Công an Thành phố sẽ rà soát tổng thể các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, đánh giá cụ thể tiến độ, kết quả thực hiện; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu giải pháp tháo gỡ theo phương châm “6 rõ”. Đồng thời, tập trung tham mưu hoàn thiện các nội dung về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, bảo đảm cơ sở pháp lý và sự thống nhất trong thực hiện.

Giám đốc Công an Thành phố khẳng định toàn lực lượng tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; phát huy vai trò tham mưu, trực tiếp tham gia các trụ cột tăng trưởng, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.