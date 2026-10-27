Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Không để công việc chỉ chuyển động khi có yêu cầu, nhắc nhở

Chiều 27-10, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì và có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

“Phải luôn suy nghĩ, tìm tòi đổi mới cách làm”

Theo Bí thư Thành ủy, với vị thế là Thủ đô việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này chính là thước đo về bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. Những nội dung được quán triệt hôm nay rất quan trọng, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, củng cố và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đồng thời tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

“Các kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực. Yêu cầu đặt ra là “chủ trương đúng phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, đo đếm được; được kiểm chứng bằng hiệu lực vận hành của bộ máy, sức cạnh tranh của nền kinh tế và sự cải thiện đời sống nhân dân” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt triển khai các Nghị quyết vừa qua”, đồng chí nêu rõ.

Để khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và toàn Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong các kế hoạch, chương trình hành động; đồng thời quan tâm chú ý 4 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung nâng tầm năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; bảo đảm hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, thông suốt từ thành phố đến cơ sở.

Thủ đô đã được Trung ương tin tưởng, trao quyền chủ động với đầy đủ cơ sở về thể chế, quy hoạch với tầm nhìn dài hạn và cơ chế, chính sách vượt trội. Cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nhạy bén nắm bắt và nhận diện những vấn đề thực tiễn đặt ra để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá gắn với cơ quan, tổ chức đơn vị mình. Cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thẩm quyền quản lý, điều hành của chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo.

Đối với một đô thị đặc biệt như Thủ đô Hà Nội, nếu không đổi mới phương pháp, không đổi mới lề lối làm việc thì sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra với khối lượng ngày càng nhiều và rất khẩn trương như hiện nay. Vì vậy, thành phố cần xác định các nhiệm vụ ưu tiên trong từng thời điểm, từng giai đoạn cụ thể. Ví dụ: Từ nay đến cuối năm, chúng ta cần tập trung vào rất nhiều việc lớn có liên quan đến mục tiêu tăng trưởng của thành phố. Vì vậy, cần có biện pháp, giải pháp phù hợp. Có việc thì tập thể Thường trực, Ban Thường vụ phải thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng trước khi quyết định; có những việc sau khi Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương thì giao cho một đồng chí trong Thường trực hoặc Ban Thường vụ Thành ủy trực lãnh đạo, chỉ đạo đến cùng công việc đó.

Có những việc cần lãnh đạo trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra thực tế giải quyết trực tiếp, nhưng cũng có những việc chỉ cần các cơ quan chức năng thanh tra, nội chính, kiểm tra, Công an và các sở ngành chức năng nắm tình hình và báo cáo trên cơ sở đó các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ giải quyết đến cùng công việc. Tất cả phải luôn suy nghĩ, tìm tòi đổi mới cách làm để đẩy nhanh các công việc, nhiệm vụ của thành phố.

Trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phải bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của thành phố, đồng thời phát huy tính chủ động của cơ sở. Phải bảo đảm chính quyền cơ sở gần dân. Các cơ quan của thành phố phải chủ động vào cuộc với chính quyền xã, phường để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ; bên cạnh đó, cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý những biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số tổ chức Đảng, đảng viên ở cơ sở.

Rà soát tổng thể đội ngũ gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức, xác định vị trí việc làm

Thứ hai, thực hiện đổi mới thực chất về công tác cán bộ; xây dựng cho được đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ gắn với cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài cho phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới

Thủ đô không thể xây dựng mô hình phát triển mới, quản trị hiện đại nếu tư duy, năng lực, phương pháp và đội ngũ cán bộ không đổi mới tương xứng với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Vì vậy, cần rà soát tổng thể đội ngũ gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức, xác định vị trí việc làm; liên thông các khâu quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ; dự báo nhu cầu nhân lực trong ngắn hạn và dài hạn.

Thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp của thành phố đang đặt ra một số vấn đề đối với công tác cán bộ, đó là: Có khoảng cách chênh lệch về trình độ, năng lực lãnh đạo giữa cán bộ các xã, phường; người đứng đầu cấp ủy có nơi chưa phát huy được vai trò hạt nhân và trung tâm đoàn kết; vẫn còn tình trạng “nơi thừa, nơi thiếu” về cán bộ chuyên môn; vẫn còn đâu đó những câu chuyện quan liêu, sách nhiễu, thậm chí tham nhũng ở một bộ phận cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục liên quan công việc của người dân, doanh nghiệp, như cấp phép xây dựng, thủ tục về địa chính, đất đai…

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới công tác cán bộ, trong đó chú trọng đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, đa chiều, định lượng bằng hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Kết quả đánh giá phải là căn cứ thực chất để đào tạo, giao việc, bố trí, điều chuyển hoặc thay thế cán bộ.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố cần xác định rõ danh dự, trách nhiệm và niềm tự hào của cán bộ, đảng viên được Đảng tin tưởng giao trọng trách. Phải bồi đắp tình yêu và khát vọng cống hiến cho Thủ đô, cho địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình; trăn trở và nỗ lực vì sự phát triển của Thủ đô ở từng cấp, từng ngành. Không để tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm với tập thể và nhiệm vụ chung của thành phố; vô cảm với những trăn trở, khó khăn, thiệt hại của nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy đã và sẽ luôn lắng nghe và đánh giá toàn diện; kịp thời thay thế những trường hợp cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời luôn tạo cơ hội để những người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm được giao trọng trách, cống hiến hết mình cho Thủ đô. Hiện nay có nhiều vấn đề đặt ra đối với năng lực cạnh tranh của Thủ đô so với cả nước như về tốc độ tăng trưởng, vai trò đầu tàu, động lực dẫn dắt, cơ cấu kinh tế, thí điểm và sản phẩm thực chất… đòi hỏi cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải suy nghĩ, có trách nhiệm tìm lời giải để Thủ đô thực sự là trái tim của cả nước.

Phải thẳng thắn xem xét năng lực tổ chức thực hiện

Thứ ba, tập trung khắc phục điểm nghẽn về tổ chức thực hiện, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển Thủ đô.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung xử lý những quy định chồng chéo, bất cập, nội dung thiếu hướng dẫn và vấn đề mới phát sinh, bảo đảm đồng bộ, khả thi, khơi thông các nguồn lực phát triển. Khi cơ chế đã được tháo gỡ nhưng công việc vẫn chậm, phải thẳng thắn xem xét năng lực tổ chức thực hiện, chất lượng phối hợp và trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu.

Đối với đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, các cấp ủy phải quán triệt, thực hiện thống nhất, đúng đối tượng, phạm vi, quyền hạn, nghĩa vụ và giới hạn theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Khuyến khích đảng viên khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, tạo việc làm và đóng góp phát triển kinh tế, gắn với giữ vững tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động, đồng thời kiểm soát chặt xung đột lợi ích.

Người đứng đầu cấp ủy sâu sát cơ sở, nắm chắc tiến độ và chất lượng công việc

Thứ tư, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo thực hiện nghị quyết.

Căn cứ kế hoạch và chương trình hành động, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách. Với 126 xã, phường hiện nay, cần có cơ chế cách làm mới để quản lý, theo dõi và chỉ đạo hiệu quả; đề nghị Văn phòng Thành ủy tham mưu văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với việc tăng cường công tác cơ sở, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, theo chức năng, nhiệm vụ, phải chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung vào nhiệm vụ chậm tiến độ, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; phát hiện, chấn chỉnh sớm, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Người đứng đầu cấp ủy các cấp phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tiến độ và chất lượng công việc. Không để công việc chỉ chuyển động khi có yêu cầu, nhắc nhở của cấp trên. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công, đất đai, đầu tư và ngay trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương thí điểm để vụ lợi, bao che sai phạm hoặc né tránh trách nhiệm; bảo đảm kiểm tra, giám sát thực sự góp phần giữ vững kỷ cương và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Đối với vấn đề dân sinh bức xúc, kiến nghị nhiều lần, cơ quan có thẩm quyền phải tập trung giải quyết; trường hợp chưa thể giải quyết ngay phải đối thoại, giải thích rõ căn cứ và lộ trình thực hiện. Các cơ quan báo chí Thủ đô tiếp tục đồng hành, phản ánh trung thực, cổ vũ mô hình tốt, chỉ rõ điểm nghẽn và đấu tranh có hiệu quả với thông tin sai trái, thù địch.

Bí thư Thành ủy yêu cầu ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố phải tập trung triển khai ngay các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của thành phố nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, quyết liệt tháo gỡ lực cản, nắm bắt cơ hội phát triển. Phải phát huy được tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của nhân dân; vừa hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, vừa tạo nền tảng thể chế, nguồn lực và đội ngũ cho phát triển lâu dài của thành phố.

“Với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Thủ đô chúng ta sẽ thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị và phát triển Thủ đô; xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.