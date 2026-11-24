Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra hiện trường vụ nổ. Ảnh: Viết Thành

Trưa 24-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường vụ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra hiện trường vụ nổ. Ảnh: Viết Thành

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra hiện trường vụ nổ. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Một số hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra hiện trường vụ nổ:

Trước đó, Công an thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố.