Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Khẩn trương rà soát các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn sau vụ nổ
Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường vụ sập nhà tại số 170 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương. Các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-tran-duc-thang-khan-truong-ra-soat-cac-khu-dan-cu-cong-trinh-khong-bao-dam-an-toan-sau-vu-no-246261124124114196.htm