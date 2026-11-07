Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Hoàn thiện cơ chế đặc thù phát triển du lịch, phù hợp với Thủ đô

Sáng 7-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, các đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ sáng 7-11. Ảnh: Văn Tuyến

Làm rõ phương án vốn, trách nhiệm địa phương với các dự án cao tốc

Tại buổi thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã gợi mở nhiều nội dung để các đại biểu nghiên cứu, góp ý về hai nội dung nêu trên.

Đối với chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc, gồm Bảo Hà - Lai Châu (trước mắt đầu tư đoạn Bảo Hà - Tân Phong dài 119km trên tổng chiều dài 163km), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La), Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích kỹ phương án vốn và trách nhiệm của các địa phương trong tổ chức thực hiện.

Theo dự kiến, tổng mức đầu tư sơ bộ của 3 dự án khoảng 162.400 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương bố trí khoảng 119.400 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 43.000 tỷ đồng. Các dự án dự kiến cơ bản khởi công trong năm 2027, hoàn thành năm 2030.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị làm rõ tính khả thi của phương án bố trí 34.600 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, dự kiến tập trung vào năm 2031; nguyên tắc xác định trách nhiệm tham gia ngân sách của từng địa phương, nhất là Lào Cai và Sơn La.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị, đưa các định hướng phát triển du lịch vào thể chế, pháp luật.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung góp ý về phạm vi, nguyên tắc, đối tượng thụ hưởng chính sách; đánh giá các nội dung chính sách được đề xuất có thực sự khác biệt và mang lại hiệu quả trong thực tiễn hay không.

Trong đó, các ngưỡng vốn 3.000 tỷ đồng, 10.000 tỷ đồng và 30.000 tỷ đồng có hợp lý hay không; tiêu chí xác định dự án chiến lược để được hưởng mức ưu đãi cao có bảo đảm chặt chẽ hay không cũng là những vấn đề cần được xem xét. Đặc biệt, cần làm rõ giải pháp để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư được hưởng lợi thực chất từ các chính sách phát triển du lịch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng điều hành phiên thảo luận ở tổ sáng 7-11. Ảnh: Văn Tuyến

Về chính sách ưu đãi và điều kiện thực hiện, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh cần đánh giá đầy đủ tác động của ưu đãi thuế, tiền thuê đất đối với ngân sách nhà nước. Đây là nội dung cần được cân nhắc kỹ, từ sự cần thiết đến mức độ ưu đãi phù hợp.

Qua thực tế thấy rằng, có những trường hợp chỉ cần thực hiện theo pháp luật về đầu tư và hỗ trợ, rút ngắn các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; chưa cần phải có những chính sách ưu đãi; quan trọng là làm sao để dự án được triển khai nhanh - đồng chí Trần Đức Thắng nêu ý kiến.

Từ đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị nghiên cứu việc quy định giới hạn về thời hạn, quy mô và điều kiện hưởng ưu đãi nhằm bảo đảm hiệu quả thực hiện dự án. Đối với đề xuất cho phép hoạt động 24/7, cần xác định rõ các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ di sản.

Riêng với thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị rà soát để bảo đảm dự thảo Nghị quyết không thu hẹp các cơ chế đặc thù đã được quy định tại Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế ban đêm.

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng gợi mở việc có cần quy định rõ hơn chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử và công trình kiến trúc có giá trị; đồng thời làm rõ thẩm quyền của HĐND thành phố trong việc quyết định các chính sách hỗ trợ này.

Bảo đảm không thu hẹp cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô

Kết luận phiên thảo luận tại tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao những ý kiến thiết thực của 7 đại biểu đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam và chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 7-11. Ảnh: Văn Tuyến

Đối với dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, các ý kiến phát biểu đều thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu đồng thời nhấn mạnh yêu cầu các chính sách phải có trọng tâm, mang tính đặc thù, xác định thời hạn cụ thể và không trùng lặp với các quy định hiện hành. Đặc biệt, chính sách phát triển du lịch phải hướng tới mục tiêu để cộng đồng dân cư được hưởng lợi thực chất. “Chính sách gì thì cuối cùng người dân phải được thụ hưởng", đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Các đại biểu cũng quan tâm đến việc xây dựng tiêu chí rõ ràng để lựa chọn địa bàn thụ hưởng chính sách; tính hợp lý của các ngưỡng vốn 3.000 tỷ đồng, 10.000 tỷ đồng và 30.000 tỷ đồng theo từng nhóm địa bàn; đồng thời đề nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Về nội dung này, đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, đây là chủ trương đã được Trung ương, Bộ Chính trị chỉ đạo, do đó cần nghiên cứu phân cấp mạnh hơn để địa phương chủ động quyết định, không phải vấn đề gì cũng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng đề nghị cân nhắc quy định các nguyên tắc hoặc khung chính sách để kiểm soát, tránh tình trạng ưu đãi tràn lan, bên cạnh các chính sách ưu đãi đã được quy định trong pháp luật về đầu tư.

Một số nội dung khác cần tiếp tục được nghiên cứu, làm rõ gồm chính sách ưu đãi thuế, tiền thuê đất; thời hạn thí điểm; điều kiện tổ chức hoạt động 24/7 gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và việc phân định thẩm quyền giữa Quốc hội, Chính phủ.

Đối với thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, nhiều đại biểu tập trung góp ý nhằm bảo đảm các cơ chế, chính sách trong dự thảo Nghị quyết không phủ nhận hoặc thu hẹp những cơ chế đặc thù đã được quy định tại Luật Thủ đô năm 2026.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tham dự thảo luận tại tổ sáng 7-11. Ảnh: Văn Tuyến

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Luật Thủ đô năm 2026 được ban hành trên cơ sở Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, trong đó xác định rõ nguyên tắc áp dụng: Những quy định của Luật Thủ đô có tính ưu việt hơn so với pháp luật khác thì được áp dụng; những nội dung không có quy định ưu việt hơn vẫn thực hiện theo Luật Thủ đô.

Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô, vì vậy cần được thể hiện trong dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Theo đồng chí Trần Đức Thắng, nguyên tắc này cũng cần được áp dụng đối với các địa phương, thành phố được thực hiện theo cơ chế của luật đô thị đặc biệt, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi về chính sách khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và bảo vệ các công trình kiến trúc có giá trị; tính chất thí điểm của các cơ chế, chính sách, thời hạn thí điểm 10 năm cũng như việc nghiên cứu có chương riêng về phát triển du lịch biển đối với những địa phương có lợi thế đặc biệt về biển.

Thông tin thêm về định hướng phát triển du lịch của Hà Nội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, thành phố đang quan tâm, thúc đẩy phát triển khu vực hồ Quan Sơn, gắn với kết nối hạ tầng và hình thành điểm đến du lịch của Thủ đô. Thành phố kỳ vọng trong khoảng 2-3 năm tới có thể hình thành những dự án, điểm đến mới tại khu vực này, kết nối với chuỗi điểm du lịch khác trên địa bàn.

Đối với chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, các ý kiến phát biểu đều thống nhất về sự cần thiết đầu tư nhằm cải thiện kết nối giao thông, nhất là tại những khu vực còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội.

Các đại biểu cơ bản đồng tình với tổng mức đầu tư dự kiến và yêu cầu tổ chức thực hiện đúng quy định, bố trí tập trung nguồn vốn để hoàn thành đồng bộ các tuyến đường, bảo đảm tiêu chuẩn đường cao tốc và hệ thống hạ tầng đi kèm, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Trần Đức Thắng lưu ý, việc đánh giá hiệu quả các dự án không chỉ dừng ở hiệu quả kinh tế mà phải xem xét tổng thể các tác động đối với quốc phòng, an ninh và việc cải thiện đời sống người dân tại những khu vực có tuyến đường đi qua. Đồng chí đánh giá các ý kiến đóng góp của đại biểu đều có nội dung cụ thể, thiết thực và đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu đầy đủ.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị bộ phận thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát biểu trực tiếp tại tổ và ý kiến tham gia bằng văn bản của các đại biểu, chuyển cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết.