Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng tin tưởng Thủ đô sẽ hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026 và tạo ra nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo của thành phố.

Chuyển hóa các nguồn lực thành động lực để phát triển Thủ đô

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghe báo cáo kết quả 9 tháng năm 2026, xác định những việc phải tập trung trong quý IV và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Hội nghị hôm nay vô cùng quan trọng, quyết định việc có hay không hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của thành phố. Các chuyên đề về nguồn lực đất đai, các dự án trọng điểm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với thành phố đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là chuyển hóa các nguồn lực thành các động lực để phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh một số nội dung để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất cao và phấn khởi về những kết quả đạt được trong 9 tháng của năm 2026. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp và sự phối hợp hiệu quả giữa cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chúng ta đã tạo sự chuyển biến rất tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

GRDP quý III của thành phố tăng 10,02%, đưa mức tăng GRDP 9 tháng lên 8,85%. Đầu tư công được thúc đẩy; thương mại, dịch vụ tiếp tục mở rộng; thu ngân sách nhà nước đạt khá. Việc cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã tạo thêm điều kiện về thể chế và không gian phát triển. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa quốc tế, quốc gia; việc xử lý 5 điểm nghẽn lớn đã đạt được những kết quả có thể đo đếm được: đã xử lý cơ bản số điểm thường xuyên ùn tắc, đưa vào vận hành 11 công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập cục bộ và giải tỏa các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đồng thời, tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường, quản lý đô thị và an toàn thực phẩm trên nền tảng dữ liệu công nghệ.

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức, kiểm tra, giám sát tiếp tục được triển khai gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, địa bàn. Công tác cán bộ được chú trọng, nhất là việc cụ thể hóa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện đánh giá thực chất theo KPI/OKR.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trong đó có một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố chưa đạt mặt bằng chung của cả nước.

Tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, để hoàn thành 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2026 đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao, có tinh thần phục vụ, khát vọng xây dựng Thủ đô của cả hệ thống chính trị, toàn thành phố, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung triển khai thực hiện 6 vấn đề từ nay cho đến cuối năm.

Thứ nhất, tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV. Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố trên cơ sở kịch bản tăng trưởng, tiếp tục rà soát cập nhật dự án có thể tạo thêm sản lượng, giá trị trong năm 2026; giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương kèm theo các điều kiện về nguồn lực đầy đủ. Tập trung đôn đốc, kiểm đếm tiến độ của các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV. Đẩy nhanh các dự án giao thông, các dự án đô thị, cầu qua sông Hồng, nhất là các dự án đường sắt đô thị đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho chủ trương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo UBND thành phố tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp lớn, các doanh nghiệp xuất khẩu và các dự án có đơn hàng cần tăng công suất trong quý IV để xử lý ngay các khó khăn, đẩy nhanh các dự án đã có chủ trương, có cam kết đầu tư, và công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa thu hút đầu tư vào thành phố.

Đảng ủy UBND thành phố quan tâm phát huy lợi thế quý IV là mùa cao điểm tiêu dùng, mua sắm, du lịch và các sự kiện lớn của Thủ đô; tổ chức các chương trình khuyến mại, hội chợ, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm; xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách. Điều hành thu, chi ngân sách chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách, có tác động trực tiếp đến tăng trưởng. Đồng thời, chuẩn bị ngay danh mục các dự án, hạ tầng, kiểm kê các nguồn lực xây dựng kịch bản tăng trưởng cho năm 2027.

Thứ hai, để tạo chuyển biến thực tế ở các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm từng trường hợp chậm triển khai, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát tiến độ từng công trình, nhất là các tuyến vành đai, các cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng. Mặt bằng đã bàn giao phải được tổ chức thi công. Chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ phải đi cùng chuẩn bị tái định cư và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Các xã, phường tích cực vào cuộc phải giải thích rõ chính sách, công khai phương án, đối thoại trực tiếp để xử lý kiến nghị. Điều hành vốn đầu tư công theo khả năng thực hiện của từng dự án; kiểm soát chặt chất lượng tạm ứng, nghiệm thu. Ngay sau Hội nghị, Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cập nhật đầy đủ tình trạng, xác định phương án xử lý và trách nhiệm của từng chủ đầu tư trong các dự án.

Với dự án ngoài ngân sách, tập trung đưa các dự án thuộc nhóm đã được tháo gỡ vào triển khai, có thời hạn hoàn thành cho từng cơ quan đối với nhóm đã xác định hướng giải quyết. Việc xử lý chỉ được coi là hoàn thành khi dự án được khởi công, hoạt động trở lại và đóng góp cho nền kinh tế.

Thứ ba, xây dựng phương án khai thác đất đai gắn với cân đối đầu tư dài hạn; điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mở rộng không gian đô thị theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Lộ trình khai thác các quỹ đất cần dựa trên đánh giá hiệu quả: Khai thác các lợi thế về hạ tầng mới được đầu tư để tăng thu ngân sách cho thành phố; các trung tâm, động lực mới cho phát triển thành phố hình thành; xử lý đất đai, tài sản công đang giao cho các doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng nhưng kém hiệu quả...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu cần tách bạch rõ nguồn thu ngân sách bằng tiền với quỹ đất dự kiến thanh toán cho dự án BT. Các đô thị phát triển mới tính đủ các hạ tầng xã hội như trường học, y tế, không gian xanh. Đất cho sản xuất, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo thì cần được bố trí để tạo việc làm và nguồn thu thường xuyên. Cân đối hài hòa giữa phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với nhà ở thương mại để bảo đảm không dư cung và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Thứ tư, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng sản phẩm được sử dụng và hiệu quả có thể kiểm chứng. Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định 8602-QĐ/TU ngày 15-5-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 28-9-2026 tổng thể về khoa học, công nghệ, phải hình thành một số trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm của Thủ đô và hạ tầng cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Tổ chức quản lý, vận hành và khai thác tối đa tiềm lực của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với vai trò là trung tâm thử nghiệm cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ của Thủ đô. Đẩy nhanh tiến độ Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội; Khu Công viên công nghệ phần mềm và nhiều dự án khu công nghiệp khác theo quy hoạch của thành phố đã được các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất để sớm có ý kiến đưa vào phát triển theo đúng quy hoạch.

Thứ năm, đưa các cơ chế phát triển Thủ đô vào thực tiễn, gắn nhiệm vụ trước mắt với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đảng ủy UBND thành phố phối hợp Đảng ủy HĐND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2026 để tiếp tục cụ thể hóa các quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các chương trình thực hiện nghị quyết chiến lược và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII cần được rà soát theo kết quả tạo ra.

Hỗ trợ kinh tế tư nhân phải giúp doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng, nguồn nhân lực, công nghệ và thị trường. Hội nhập quốc tế phải tạo thêm dự án, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Phát triển giáo dục, y tế và văn hóa phải nâng chất lượng dịch vụ, chất lượng con người, đồng thời tạo những ngành có giá trị cao phù hợp với lợi thế riêng có của Thủ đô.

Trong chuẩn bị kế hoạch năm 2027 và đầu tư trung hạn, cần hạch toán hiệu quả kinh tế, phân tích tác động dẫn dắt, khả năng liên kết vùng, chuỗi cung ứng và phối hợp bảo vệ môi trường có trách nhiệm rõ ràng.

Thứ sáu, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc và nâng năng lực thực thi ở cơ sở. Đối với năm điểm nghẽn, các địa phương phải cập nhật những điểm còn tồn tại, nguy cơ tái diễn và biện pháp duy trì kết quả đạt được. Các dự án đã được áp dụng cơ chế lệnh khởi công khẩn cấp, triển khai ngay phải đảm bảo tiến độ hoàn thành theo các cam kết, có các cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm việc này.

Các cấp ủy phải trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh, chăm lo cho người có công, người yếu thế, giải quyết thủ tục, kiến nghị ở địa bàn mình, đẩy nhanh các dự án trên địa bàn địa phương; đặc biệt là quan tâm đến công tác phục vụ Tết cho nhân dân.

Trong tháng 10, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát những nơi thiếu cán bộ chuyên môn, thiếu thiết bị hoặc hướng dẫn nghiệp vụ để đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp. Việc thuộc thẩm quyền cấp xã phải được giải quyết tại cấp xã, vượt thẩm quyền phải có đầu mối tiếp nhận và trả lời nghiêm túc, có trách nhiệm .

Để các nhiệm vụ được thực hiện ngay sau hội nghị hôm nay, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố, Đảng ủy HĐND thành phố, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và nhất là 126 Đảng ủy xã, phường và người đứng đầu theo chức năng, nhiệm vụ của mình lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp, xác định người phụ trách, đơn vị chủ trì, phải có sản phẩm, có thời hạn và điều kiện để đảm bảo”.

“Với sự đoàn kết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và cả hệ thống chính trị thành phố, cùng với những kết quả, khát vọng của cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô, chúng ta tin tưởng sẽ hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026 và tạo ra nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo của thành phố”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.