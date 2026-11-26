Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Tăng trưởng phải tạo chuyển biến trong đời sống và chất lượng quản trị

Chiều 26-11, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

“Điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của Đảng bộ thành phố trong thực hiện các mục tiêu đã đặt ra của năm 2026 và cùng hướng tới mục tiêu bứt phá trong năm 2027, tạo nền tảng cho hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh những nội dung hội nghị đã thống nhất và những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, triển khai, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2026 thành phố đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, thống nhất; hoàn thành việc sắp xếp giảm gần 50% số thôn, tổ dân phố và 53% đầu mối đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; trên 99% dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên được làm sạch; đánh giá cán bộ hằng quý theo OKR/KPI bước đầu được triển khai có hiệu quả.

Trong 50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, có 32 chỉ tiêu ước đạt và sẽ vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 126% dự toán; vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 730 nghìn tỷ đồng; vốn FDI đăng ký khoảng 5 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 18,5%; thành phố dự kiến đón 36 triệu lượt khách; hạ tầng chiến lược, cải cách hành chính, chuyển đổi số, văn hóa, xã hội và công tác khắc phục các điểm nghẽn có chuyển biến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội thẳng thắn chỉ ra, đến nay vẫn còn 18/50 chỉ tiêu chưa được đánh giá, kết quả tăng trưởng vẫn dựa trên các động lực truyền thống, thu hút đầu tư xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, khoa học công nghệ chưa trở thành yếu tố quan trọng nâng cao năng suất tổng hợp.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% của năm 2026, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu, từng cán bộ, công chức cần quyết tâm hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ đã được xác định trong kịch bản tăng trưởng. Bí thư Thành ủy đề nghị, Đảng ủy UBND thành phố quyết liệt chỉ đạo thực hiện cao nhất 50 chỉ tiêu, nhất là đối với 18 chỉ tiêu đang có khả năng chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Mặc dù bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cả hệ thống chính trị đặt quyết tâm cao với tinh thần “Hành động và hành động” để năm 2027 là năm tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và hiệu quả quản trị; phấn đấu GRDP tăng 11,1% theo chỉ tiêu Trung ương giao, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Để hoàn thành mục tiêu, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải xây dựng kịch bản điều hành phân rõ đến từng tháng, từng quý; xác định dự án, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn vốn tạo ra phần tăng thêm. Mỗi chỉ tiêu phải có một cơ quan chủ trì, một đồng chí lãnh đạo phụ trách, có mốc kiểm tra và phương án bù đắp khi tiến độ không đạt. Dữ liệu phải được cập nhật hằng tháng để điều hành, không chờ đến cuối quý mới tổng hợp.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng lưu ý, cần triển khai ngay từ hôm nay các nhiệm vụ, giải pháp để trong quý I-2027 tạo được khối lượng công việc thực chất: Giao kế hoạch và vốn đầu tư công từ đầu năm; hoàn thành thủ tục, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đã đủ điều kiện; tháo gỡ các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận đất đai, tín dụng và thị trường; đưa các cơ chế của Luật Thủ đô vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng phải được xác định rõ hơn; cần hỗ trợ thúc đẩy thủ tục, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và năng lực sản xuất mới tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp. Dịch vụ phải khai thác tốt thị trường trong nước, du lịch, logistics, tài chính, thương mại điện tử, kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa; khu vực kinh tế tư nhân phải được tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; thu hút FDI phải chọn dự án có công nghệ, trung tâm nghiên cứu, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo giá trị gia tăng tại Hà Nội.

Tăng trưởng hai con số phải đi cùng năng suất, "sức khỏe" doanh nghiệp, chất lượng việc làm, thu nhập của người dân và khả năng cải thiện môi trường đô thị.

Mỗi quý, cùng với tăng trưởng GRDP, Bí thư Thành ủy cho rằng, thành phố phải đánh giá số doanh nghiệp gia nhập và rút khỏi thị trường; đánh giá năng suất lao động, tiến độ giải quyết các điểm nghẽn về ùn tắc, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm.

Tăng trưởng không tạo chuyển biến trong đời sống và chất lượng quản trị thì chưa thể coi là đạt yêu cầu. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Đổi mới hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn

Cho biết kế hoạch đầu tư công năm 2027 dự kiến có quy mô vốn gần gấp ba lần kế hoạch đầu năm 2026, đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, quy mô này đòi hỏi thay đổi cách quản trị dự án. Trước khi giao vốn, phải rà soát đến từng dự án về thủ tục, mặt bằng, thiết kế, hợp đồng, năng lực nhà thầu, tiến độ giải ngân và sản phẩm hoàn thành. Bố trí vốn phải đi theo mức độ sẵn sàng của từng dự án; dự án chậm phải điều chuyển vốn kịp thời. Không giao vốn theo nhu cầu đăng ký hoặc chia đều để giữ danh mục.

Đối với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và mục tiêu hoàn thành khoảng 342km đường sắt đô thị đến năm 2030, nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Đảng ủy UBND thành phố phải chỉ đạo xây dựng “đường găng” cho dự án, xác định rõ các mốc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Thành phố cần một cơ chế điều hành xuyên suốt, tạo được hiệu quả cao nhất, bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án đường sắt đô thị.

Nhấn mạnh nguồn thu từ đất đai và khai thác giá trị tăng thêm tại khu vực phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) là nguồn lực quan trọng, Bí thư Thành ủy yêu cầu, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát, lập danh mục quỹ đất, xác định chi phí tạo quỹ đất, thời điểm thu, cơ chế phân chia giá trị tăng thêm giữa thành phố và các xã, phường, và kịch bản dự phòng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Đối với phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong năm 2027, trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Đảng ủy UBND thành phố căn cứ vào tình hình ngân sách, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phương án phát hành cụ thể cho từng đợt, bảo đảm sử dụng hiệu quả.

Về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phân chia các khoản thu, Đảng ủy UBND thành phố được giao làm rõ tiêu chí bổ sung cân đối, cơ chế hỗ trợ, mức độ ổn định của nguồn thu và động lực tăng thu của địa phương. Trong cân đối ngân sách, phải bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ Trung ương đã quy định như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, môi trường và các nhiệm vụ thiết yếu ở xã, phường.

Nhấn mạnh từ đầu năm 2027, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải chuyển trọng tâm từ hoàn thiện mô hình sang nâng cao chất lượng thực thi, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật và trách nhiệm nêu gương; hoàn thiện quy chế phối hợp, vị trí việc làm, biên chế giai đoạn 2027-2031; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở địa bàn mới sắp xếp và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đánh giá cán bộ theo OKR/KPI phải dựa trên sản phẩm và kết quả phục vụ nhân dân, làm căn cứ cho quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, sàng lọc cán bộ.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, Hội nghị lần thứ tám đã thống nhất cao thông qua Chương trình công tác năm 2027 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 của Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến hội nghị, rà soát lần cuối để bảo đảm chương trình lựa chọn đúng vấn đề thuộc thẩm quyền lãnh đạo, đúng thời điểm cần quyết định và có đủ điều kiện chuẩn bị.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám. Ảnh: Thành Thái

Để hoàn thành chương trình công tác, đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu các tổ chức Đảng phân công trực tiếp từng lãnh đạo, cấp ủy phụ trách, đơn vị chủ trì kiểm đếm kết quả, không để xảy ra tình trạng chậm trình đề án, hoặc đề án không đạt yêu cầu. Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, cho ý kiến hoàn thiện các đề án theo địa bàn và lĩnh vực được phân công. Văn phòng Thành ủy có trách nhiệm đôn đốc theo tuần, tháng việc triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình.

Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2027, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục tập trung vào những địa bàn, những lĩnh vực có nguy cơ dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực; những địa bàn, đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Kiểm tra, giám sát phải phát hiện sớm nguy cơ, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc và phòng ngừa sai phạm, không chờ có hậu quả mới xem xét trách nhiệm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì rà soát để tránh chồng chéo giữa các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Sau mỗi cuộc kiểm tra phải xác định rõ nội dung khắc phục, thời hạn, đầu mối và người chịu trách nhiệm; theo dõi kết quả đến cùng. Kết quả thực hiện kết luận kiểm tra là căn cứ đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ và người đứng đầu.

Những nhiệm vụ còn lại của năm 2026 và mục tiêu đặt ra trong năm 2027 là rất thách thức, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng cần thể hiện quyết tâm bằng kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế, việc làm được tạo ra; công trình hạ tầng được hoàn thành; điểm nghẽn được tháo gỡ; chính sách an sinh người dân được thụ hưởng và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị toàn thành phố.

Tôi đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến; phải đổi mới hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu hội nghị đã thống nhất hôm nay. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ cương, hành động và khát vọng phát triển cùng sự đồng hành, ủng hộ của nhân dân Thủ đô và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố hoàn thành các mục tiêu của năm 2026 và năm 2027, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và các nhiệm vụ, mục tiêu Trung ương giao”. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.