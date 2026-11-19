Tham gia buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng, Trung tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đào Văn Nhận; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng...

Triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị

Theo Báo cáo tại buổi làm việc, trong 10 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã đã tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là kiện toàn hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy tăng trưởng, quản lý quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai và xử lý vấn đề dân sinh. Bộ máy từng bước ổn định, các lĩnh vực kinh tế - xã hội có chuyển biến, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các xã đã tập trung triển khai thực hiện Thông báo số 127-TB/TU của Thành ủy Hà Nội; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện; tập trung giải quyết 5 “điểm nghẽn” trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Phát huy lợi thế của xã trung tâm, xã Sóc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch - công nghiệp - nông nghiệp gắn với sinh thái, bảo vệ môi trường. Xã quan tâm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên năm 2026, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Đối với xã Đa Phúc, tổng giá trị sản xuất 10 tháng năm 2026 ước đạt 2.798,79 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 257,7 tỷ đồng, bằng 76,46% dự toán; giải ngân đầu tư công đạt 767,760 tỷ đồng, bằng 65,96% kế hoạch... Xã cũng tập trung giải phóng mặt bằng 12 dự án (7 dự án chuyển tiếp, 5 dự án mới) với tổng diện tích 96,74 ha.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Kim Anh đến giữa tháng 10-2026 đạt 180,327 tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán; ước cả năm đạt 233,720 tỷ đồng, tương đương 57,67% dự toán. Đáng chú ý, xã đã tổ chức cưỡng chế 5/6 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất rừng, đất nông nghiệp; rà soát hiện trạng 635 trường hợp có công trình xây dựng tại khu Minh Tân, thôn Thái Vụ; ban hành thông báo yêu cầu dừng hoạt động gửi 132 cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh (các cơ sở hiện đã ngừng kinh doanh, không đón khách lưu trú).

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Viết Thành

10 tháng đầu năm, kinh tế xã Nội Bài tăng trưởng khá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.389,217 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp ổn định; thương mại, dịch vụ phát triển; công tác an sinh xã hội, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ; cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến thời điểm báo cáo, xã Trung Giã có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu cơ bản tiệm cận mục tiêu và 1 chỉ tiêu đang tiếp tục phấn đấu. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 10 tháng đạt 565,088 tỷ đồng, bằng 200% dự toán thành phố giao và 152% dự toán xã giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn quý I đạt 8,2%, quý II đạt 9,5%, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng theo từng quý; kết quả quý III đang được đánh giá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 9,8%.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh Hoàng Anh Tuấn báo cáo với Thường trực Thành ủy. Ảnh: Viết Thành

Đối với xã Quang Minh, 10 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn xã ước đạt 11,0%, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 69.746 tỷ đồng, trong đó công nghiệp, xây dựng chiếm 90,68%, thương mại, dịch vụ chiếm 8,56%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,76%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 113% dự toán thành phố và HĐND xã giao. Dự kiến nguồn thu ngân sách năm 2027 trên địa bàn đạt 5.058 tỷ đồng, tăng 155% so dự toán giao năm 2026, trong đó, thu từ đất 3.900 tỷ đồng.

Kinh tế xã Tiến Thắng duy trì tăng trưởng, tổng giá trị sản phẩm 10 tháng ước đạt 6.137 tỷ đồng, tăng 9,9%; trong đó, công nghiệp, xây dựng 2.841 tỷ đồng, chiếm 46,3%; dịch vụ 2.743 tỷ đồng, chiếm 44,7%. Thu nhập bình quân ước đạt 8,8 triệu đồng/người/tháng. Tổng giá trị sản phẩm cả năm ước đạt 7.365 tỷ đồng; xã tiếp tục phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11% trở lên.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Yên Lãng tính đến hết tháng 10-2026 đạt 605 tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán giao; trong đó thu tiền sử dụng đất 505 tỷ đồng, bằng 95% dự toán giao. Ước cả năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 705 tỷ đồng, bằng 109% dự toán giao, vượt 58 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 915 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến nay đạt 831/915 tỷ đồng, bằng 90,8% kế hoạch vốn giao.

Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Chú trọng công tác quy hoạch

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và lãnh đạo các sở, ngành đánh giá cao tinh thần nỗ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị 8 xã trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Thông báo số 127-TB/TU của Thành ủy Hà Nội và tập trung giải quyết 5 “điểm nghẽn” trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị và địa phương đã trao đổi, làm rõ nguyên nhân và giải pháp đối với một số vấn đề như tình trạng ô nhiễm môi trường; lấn chiếm đất rừng, vi phạm đất đai, xây dựng trái phép; một số dự án chậm triển khai gây lãng phí…

Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh việc nâng tầm đội ngũ cán bộ cơ sở, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng của thành phố, các xã cần chủ động đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ theo phân cấp; từ đó loại bỏ tư duy trông chờ, ỉ lại, cắt khúc nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Cho rằng so với mặt bằng chung của thành phố, lĩnh vực giáo dục và y tế của khu vực các xã còn thấp, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các xã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm đến các chỉ số giáo dục, từ đó thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa các xã xa trung tâm với khu vực nội thành, bảo đảm công tác phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị 8 xã tập trung thực hiện nhanh việc lập và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của xã. Việc lập quy hoạch cần phát huy các thế mạnh của từng địa phương, từ đó đưa ra định hướng cho quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị các xã tập trung đầu tư và kết nối hạ tầng nhằm kêu gọi đầu tư. Đồng thời các địa phương cần quan tâm đến công tác hạch toán và có kế hoạch thu hồi vốn sau đầu tư nhằm tăng thu ngân sách, tăng thu nhập của người dân.

Đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn các xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở ngành, UBND thành phố cần chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ vướng mắc để triển khai dự án, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị 8 xã tập trung thực hiện nhanh việc lập và phê duyệt quy hoạch. Ảnh: Viết Thành

Về vấn đề môi trường, cho biết thành phố sẽ không chôn lấp rác mà đầu tư đồng bộ đốt rác phát điện, đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các ngành, các địa phương nghiên cứu sử dụng quỹ đất di dân trong vùng ảnh hưởng của các bãi rác trên địa bàn và bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Để khu vực trở thành một cực phát triển năng động

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cấp ủy, hệ thống chính trị 8 xã trong công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Nhấn mạnh kết quả đã đạt được của các xã chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, Thành ủy Hà Nội đã thống nhất xác định khu vực này là không gian phát triển mới, một động lực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô. Quy hoạch của khu vực không chỉ của các xã hay gắn với cả thành phố mà phải xác định đây là quy hoạch liên tỉnh, liên vùng. Để thúc đẩy các dự án trên địa bàn, thành phố tiếp tục yêu cầu từng xã lựa chọn đúng khâu đột phá, xây dựng các động lực tăng trưởng khả thi, gắn nhiệm vụ với các chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các xã xác định rõ ba nguyên tắc: Đảng lãnh đạo toàn diện, không “khoán trắng” cho chính quyền, phát huy vai trò “đúng vai” của mình; phát triển kinh tế phải tạo ra giá trị thực chất, không đánh đổi môi trường; một việc phải có một đầu mối, một cá nhân chịu trách nhiệm, thước đo cuối cùng là giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn và sự hài lòng của người dân.

Trên tinh thần đó, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể. Về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và kỷ luật thực thi, Ban Thường vụ Đảng ủy từng xã phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, chịu trách nhiệm trước Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ; phân công rõ ràng trách nhiệm của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trong trực tiếp lãnh đạo từng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị 8 xã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu đưa khu vực phía Bắc của thành phố trở thành động lực tăng trưởng, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng của thành phố.

Trong đó, các xã phải tập trung hoàn thành xây dựng, công bố và ban hành quy hoạch trước ngày 31-12, cùng thời điểm với 124 quy hoạch chưa hoàn thành còn lại của thành phố. Đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, quy hoạch phải xác định được thế mạnh của 8 xã có nhiều công trình về tâm linh, văn hóa; phát triển du lịch sinh thái; phát triển logistics; khám chữa bệnh gắn với trung tâm dưỡng lão…

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Các xã cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu đô thị, dịch vụ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án hạ tầng đã được thành phố quyết định đầu tư; có lộ trình đào tạo, chủ động chuyển đổi việc làm cho nhân dân để hội nhập với tiến trình đô thị hóa; tập trung giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đất đai, xử lý các vi phạm đã được cấp có thẩm quyền kết luận về vi phạm đất đai, quy hoạch đất rừng, đất nông nghiệp.

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng đề nghị UBND thành phố, các sở ngành và 8 xã quan tâm giải quyết một số vấn đề về nước sạch, chống ngập và tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường…

Đối với những nội dung các xã đã đề xuất, kiến nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ghi nhận đầy đủ và cam kết sẽ giải quyết tất cả những đề xuất, kiến nghị; từ đó cùng chung tay xây dựng, phát triển khu vực 8 xã.

“Khu vực phía Bắc Thủ đô hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một cực phát triển năng động. Để tạo ra tăng trưởng, điều quyết định là năng lực lãnh đạo của cấp ủy, khả năng điều hành của chính quyền 8 xã để có kết quả cụ thể. Tôi đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, các sở, ngành liên quan bắt tay ngay vào công việc. Với tinh thần đó, tôi tin tưởng 8 xã sẽ phát huy tốt tiềm năng, tạo được chuyển biến thực chất, biến những nội dung được thống nhất hôm nay thành kết quả cụ thể trong các tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo, tạo tiền đề để phát triển cho cả khu vực phía Bắc, đóng góp vào phát triển của Thủ đô”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.