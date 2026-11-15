Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ

Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo ngày hội.

Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ

Cùng dự có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương; Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long; Chánh Văn phòng Thành uỷ thành phố Hà Nội Nguyễn Việt Hà…

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ

Về phía phường Giảng Võ có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tống Học Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Quế Anh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cồ Như Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Thị Tố Tâm, cùng đông đảo cư dân trên địa bàn phường…

Góp phần xây dựng phường Giảng Võ văn minh, hiện đại, giàu bản sắc

Chia sẻ tại Ngày hội, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ Bùi Văn Lập cho biết, trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thành sức mạnh to lớn, góp phần đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ

Phát huy truyền thống đó, năm 2026, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 8 tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do thành phố và phường phát động. Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tổ dân phố đã huy động tinh thần tự nguyện, sức sáng tạo của Nhân dân, đoàn viên, hội viên, đóng góp nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng phường Giảng Võ văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Ngày hội năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ Bùi Văn Lập phát biểu

Nếu đại đoàn kết là sức mạnh để cộng đồng cùng tiến lên thì văn hóa chính là nền tảng làm cho sức mạnh ấy bền vững và nhân văn. Xây dựng khu dân cư văn minh không chỉ là giữ gìn đường phố sạch đẹp mà còn thể hiện ở cách ứng xử, sự tôn trọng, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi người. Mỗi gia đình giữ gìn nếp sống tốt đẹp, mỗi người biết sẻ chia, nhường nhịn sẽ góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng mái nhà chung đoàn kết, nghĩa tình.

Đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình gắn liền với những giá trị văn hiến

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi gắn kết hai giá trị bền vững của dân tộc: sức mạnh đại đoàn kết và truyền thống văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để bà con gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình đoàn kết, mà còn là dịp cùng nhau tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo

“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” và “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đối với Thủ đô Hà Nội, truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình luôn gắn liền với những giá trị văn hiến, văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, chính những giá trị ấy đã tạo nên sức mạnh, bản sắc và cốt cách của người Hà Nội, là nền tảng quan trọng để Thủ đô không ngừng phát triển.

Bí thư Thành uỷ Trần Đức Thắng cho biết, những ngày qua, Thủ đô Hà Nội vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành cách mạng, trong đó phường Giảng Võ vinh dự có 514 đảng viên được nhận Huy hiệu từ 30 đến 75 tuổi Đảng. Ngày 13/11, Hà Nội cũng vinh dự cùng với Trung ương tổ chức kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, qua đó khẳng định trách nhiệm đặc biệt của Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy di sản quý báu của Quốc học Việt Nam và tiếp nối truyền thống đạo học, trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Qua nghe báo cáo tại Ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng rất vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố số 8 đã đạt được trong năm 2026.

Những thành tích ấn tượng nêu trên là rất đáng trân trọng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết và truyền thống tương thân tương ái của toàn thể Nhân dân Tổ dân phố số 8, đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc sắp xếp, sáp nhập các Tổ dân phố thời gian qua. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân phường Giảng Võ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, chăm lo đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội đang cùng cả nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao và tầm nhìn chiến lược. Những thành tựu đạt được của thành phố trong thời gian qua chính là kết quả của sự quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị Thủ đô với nguồn lực nội sinh mạnh mẽ là tinh thần đại đoàn kết và những giá trị văn hóa trường tồn được khơi dậy trong từng tổ dân phố, khu dân cư.

Lãnh đạo thành phố tặng quà chúc mừng Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ

Từ ý nghĩa của Ngày hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân phường Giảng Võ tiếp tục giữ gìn, vun đắp và phát huy tinh thần đại đoàn kết ngay từ mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi khu dân cư. Phát huy vai trò tự quản của nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; quan tâm chăm lo người có công, người cao tuổi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ phải thực sự gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các nhu cầu dân sinh chính đáng, cần được quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng trao phần quà cho các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tổ dân phố

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng đề nghị đặc biệt quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, phát huy những giá trị tốt đẹp của con người Hà Nội trong từng gia đình, từng khu dân cư.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phường Giảng Võ tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình của Thủ đô. Xây dựng nếp sống văn hóa từ lời ăn, tiếng nói và ứng xử trách nhiệm với cộng đồng.Xây dựng đời sống văn hóa, nhất là chăm lo xây dựng những gia đình hòa thuận, những khu dân cư đoàn kết, an toàn, nhân ái, nơi mỗi người dân đều cảm nhận được sự gắn bó, sẻ chia và niềm vui trong cuộc sống…

Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng cư dân trên địa bàn Tổ dân phố số 8 thăm hỏi, động viên và chia sẻ tại ngày hội

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị phường quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho người dân để phường thực sự đáng sống; tiến tới nghiên cứu đề xuất đăng ký xây dựng Giảng Võ trở thành xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Qua báo cáo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, phường đã đạt được trên 30/54 tiêu chí của xã, phường xã hội chủ nghĩa. Với sự đoàn kết thống nhất, phường Giảng Võ sẽ thực hiện được mục tiêu này. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng thăm gian trưng bày sản phẩm truyền thống tại ngày hội

Tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, gần dân, sát dân

Tiếp nhận chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa cho biết: phường sẽ tập trung rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 theo chỉ tiêu Thành phố giao. Đánh giá cụ thể những chỉ tiêu đã hoàn thành, chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch để tiếp tục duy trì, phát huy; đồng thời, xác định rõ những chỉ tiêu còn đạt thấp, những nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không hoàn thành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp khắc phục kịp thời...

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô và địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tống Học Nghĩa phát biểu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ cho biết, phường sẽ tập trung phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của phường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh. Chủ động phối hợp với UBND phường và các đơn vị liên quan triển khai công tác chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Bí thư Đảng uỷ phường Giảng Võ đề nghị các Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố quan tâm rà soát kỹ từng hộ gia đình, nắm chắc hoàn cảnh, đời sống của các hộ dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người khuyết tật, gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những trường hợp phát sinh khó khăn đột xuất.

Lãnh đạo thành phố trao phần quà của thành phố Hà Nội cho các gia đình tiêu biểu của Tổ dân phố số 8 phường Giảng Võ

Lãnh đạo phường Giảng Võ trao các phần quà cho gia đình khó khăn trên địa bàn Tổ dân phố số 8

Thay mặt chi bộ và Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 8, Bí thư Chi bộ Dương Tiến Dũng mong rằng trong thời gian tới, bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày, luôn giữ gìn vệ sinh môi trường sáng - xanh -sạch -đẹp; xây dựng nếp sống văn minh đô thị văn hóa khu dân cư, thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, đảm bảo an ninh trật tự và hoàn thành tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2027…

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8 Dương Tiến Dũng phát biểu

Thay mặt người dân trên địa bàn Tổ dân phố số 8, cư dân Nguyễn Thị Minh Hiền cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", chung tay giữ gìn cảnh quan, trật tự và văn minh đô thị để phường Giảng Võ ngày càng giàu đẹp, văn minh và đáng sống.

Đại diện cư dân Tổ dân phố số 8 Nguyễn Thị Minh Hiền phát biểu

Dưới đây là một số hình ảnh tại Ngày hội:

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chung vui cùng người dân Tổ dân phố số 8, phường Giảng Võ

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng người dân và học sinh trên địa bàn Tổ dân phố số 8

Tiết mục văn nghệ được cư dân biểu diễn tại Ngày hội

Lãnh đạo thành phố cùng phường Giảng Võ và người dân tại Ngày hội

Lãnh đạo phường Giảng Võ cùng người dân tại Ngày hội

Người dân trên địa bàn Tổ dân phố số 8 dự Ngày hội

Người dân trên địa bàn Tổ dân phố số 8 dự Ngày hội

Người dân trên địa bàn Tổ dân phố số 8 dự Ngày hội

Người dân trên địa bàn Tổ dân phố số 8 dự Ngày hội

Người dân trên địa bàn Tổ dân phố số 8 dự Ngày hội

Người dân trên địa bàn Tổ dân phố số 8 dự Ngày hội

Tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Ngày hội

Người dân trên địa bàn Tổ dân phố số 8 dự Ngày hội

Người dân trên địa bàn Tổ dân phố số 8 dự Ngày hội

Tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Ngày hội