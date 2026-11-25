Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng hoa Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov. Ảnh: Viết Thành

Lãnh đạo hai thành phố chụp ảnh lưu niệm trước buổi tiếp. Ảnh: Viết Thành

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Hà Nội và Saint Petersburg còn nhiều dư địa hợp tác

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắngbày tỏ vui mừng được gặp lại Thống đốc Aleksandr Beglov sau chuyến thăm và làm việc tại Saint Petersburg vào tháng 8-2026; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm chân thành mà cá nhân Ngài Thống đốc cùng chính quyền thành phố Saint Petersburg đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Hà Nội cũng như Đoàn đại biểu HĐND thành phố trong chuyến thăm tháng 5-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov. Ảnh: Viết Thành

Đánh giá cao chuyến thăm lần này của Thống đốc Aleksandr Beglov, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển tích cực, đồng thời mở ra cơ hội để hai thành phố tiếp tục cụ thể hóa những nội dung hợp tác đã trao đổi và thống nhất.

Nhắc lại cuộc hội kiến giữa lãnh đạo hai thành phố tại Saint Petersburg tháng 8-2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, hai bên đã trao đổi nhiều định hướng hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực như đường sắt đô thị, chuyển đổi số, đô thị thông minh, y tế, giáo dục và giao lưu văn hóa. Đồng chí vui mừng nhận thấy, sau hơn ba tháng, các cơ quan hai thành phố đã tiếp tục thúc đẩy những nội dung trao đổi trước đó.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định, chuyến thăm lần này là dịp quan trọng để hai bên cùng đánh giá tiến độ triển khai các nội dung hợp tác, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ giữa Hà Nội và Saint Petersburg trong giai đoạn tiếp theo.

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và tin cậy giữa Việt Nam và Liên bang Nga được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những đóng góp của các địa phương hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9-2026 đã tạo thêm động lực mới cho quan hệ hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục xác định những định hướng hợp tác cụ thể, trong đó hợp tác địa phương là một kênh quan trọng nhằm đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, với vị thế là Thủ đô của Việt Nam, Hà Nội xác định trách nhiệm đi đầu trong triển khai các định hướng đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đồng thời mong muốn cùng Saint Petersburg cụ thể hóa những cam kết, thỏa thuận hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai thành phố.

Qua các chuyến thăm và trao đổi giữa hai bên, đồng chí nhận định, dư địa hợp tác giữa Hà Nội và Saint Petersburg còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, giữa Hà Nội và Saint Petersburg nói riêng, còn nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng bày tỏ trân trọng trước tình cảm đặc biệt mà Thống đốc Aleksandr Beglov dành cho Việt Nam, nhất là thúc đẩy xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg.

Đồng chí Trần Đức Thắng đánh giá cao tình cảm, sự quan tâm của chính quyền và nhân dân thành phố Saint Petersburg đối với Việt Nam; khẳng định những đóng góp đó không chỉ thể hiện tình hữu nghị chân thành mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền các giá trị hữu nghị giữa hai dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ mong muốn hai thành phố tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, đưa quan hệ Hà Nội - Saint Petersburg ngày càng phát triển thực chất, bền vững.

Saint Petersburg đề xuất hợp tác phát triển đô thị, giao thông

Phát biểu tại buổi tiếp, Thống đốc Saint Petersburg Aleksandr Beglov trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo thành phố; đồng thời khẳng định nhân dân Saint Petersburg luôn dành tình cảm hữu nghị sâu sắc đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thống đốc Saint Petersburg Aleksandr Beglov phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Viết Thành

Thống đốc Aleksandr Beglov nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục được củng cố, phát triển dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước. Trong đó, quan hệ hợp tác giữa Saint Petersburg và Hà Nội giữ vai trò quan trọng, không chỉ thể hiện qua quan hệ giữa chính quyền hai thành phố mà còn được mở rộng thông qua giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương và tổ chức.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai thành phố, Thống đốc Aleksandr Beglov cho biết, Saint Petersburg mong muốn tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị và giao thông đô thị. Hai bên dự kiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển đô thị, tạo cơ sở thúc đẩy các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Saint Petersburg mong muốn mở rộng hợp tác với Hà Nội trong các lĩnh vực công nghiệp, đóng tàu, sản xuất công nghệ cao, khoa học và giáo dục. Hai bên có tiềm năng đẩy mạnh trao đổi giảng viên, sinh viên và triển khai các dự án nghiên cứu về chuyển đổi số, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học; đồng thời hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có lĩnh vực điện tử.

Thống đốc Aleksandr Beglov cũng đề xuất tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, tổ chức giao lưu, trao đổi học sinh nhằm giúp thế hệ trẻ hai thành phố có thêm cơ hội học tập, tìm hiểu văn hóa và vun đắp tình hữu nghị. Đồng thời, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác y tế, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, phát huy thế mạnh của hệ thống bệnh viện, trung tâm khoa học và cơ sở đào tạo của Saint Petersburg.

Thống đốc Saint Petersburg Aleksandr Beglov phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Viết Thành

Thống đốc Aleksandr Beglov cho biết, Saint Petersburg có thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ số và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp với Hà Nội, nhất là việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý hạ tầng đô thị, giao thông công cộng, nhà ở, bảo đảm an ninh, an toàn và vận hành các hệ thống đô thị.

Thống đốc Aleksandr Beglov nhấn mạnh, hai thành phố cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ số vào quản lý đô thị. Saint Petersburg cũng quan tâm học hỏi kinh nghiệm của Hà Nội trong chỉnh trang, cải tạo đô thị, đặc biệt là bảo tồn các khu vực di sản lịch sử.

Ông cho biết, Saint Petersburg có khoảng 500 cây cầu, trong đó có 18 cầu mở, cùng hệ thống sông ngòi và nhiều công trình kiến trúc đặc sắc. Vì vậy, kinh nghiệm bảo tồn di sản, cảnh quan và môi trường đô thị của Hà Nội có ý nghĩa thiết thực đối với thành phố.

Đẩy mạnh hợp tác phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ cảm ơn những ý kiến, đề xuất và sáng kiến của ngài Thống đốc; đồng thời khẳng định hoàn toàn nhất trí với các nội dung hợp tác được nêu ra. Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, hai bên cần cụ thể hóa các mục tiêu, đề xuất thành những chương trình, dự án thiết thực, sớm tổ chức triển khai và đạt kết quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn của lãnh đạo thành phố Saint Petersburg trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự quan tâm, tri ân các thế hệ đi trước, chăm lo giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng chí cho biết, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang đặt ra những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao, hướng tới các dấu mốc năm 2035 và 2045. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu này, Hà Nội nhận thấy có nhiều kinh nghiệm phát triển của Saint Petersburg mà Hà Nội có thể nghiên cứu, học hỏi; đồng thời hai thành phố có nhiều tiềm năng hợp tác, bổ trợ cho nhau, tạo động lực phát triển lâu dài.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chào mừng Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov đến thăm, làm việc tại Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị sau chuyến công tác này, hai thành phố tập trung triển khai một số nhóm ưu tiên hợp tác.

Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác phát triển đường sắt đô thị. Theo đồng chí Trần Đức Thắng, thành phố Saint Petersburg có nhiều năm kinh nghiệm phát triển hệ thống metro, sở hữu những doanh nghiệp có kinh nghiệm và tiềm lực trong lĩnh vực này. Trong chuyến thăm Saint Petersburg trước đó, đồng chí đã trực tiếp làm việc với một số doanh nghiệp lớn về đường sắt đô thị và nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa hai bên rất lớn.

Vì vậy, hai thành phố cần sớm nghiên cứu, xác định những công trình, dự án cụ thể để thúc đẩy hợp tác, tiến tới triển khai các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội. Các doanh nghiệp Saint Petersburg có thể đến Hà Nội khảo sát, nghiên cứu và tham gia vào quá trình đầu tư. Thành phố Hà Nội hoan nghênh, ủng hộ các doanh nghiệp Saint Petersburg tham gia những dự án này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksandr Dmitrievich Beglov. Ảnh: Viết Thành

Thứ hai, tăng cường hợp tác về khoa học - công nghệ, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định nhất trí với đề xuất ưu tiên hợp tác giữa một trường phổ thông của Hà Nội với một cơ sở giáo dục của Saint Petersburg, hướng tới triển khai chương trình đào tạo song ngữ.

Hà Nội cũng sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Saint Petersburg nghiên cứu, đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh. Đồng chí đề xuất doanh nghiệp Saint Petersburg nghiên cứu khả năng xây dựng khu công nghiệp tại Hà Nội, thu hút các nhà máy, trung tâm nghiên cứu, cơ sở sản xuất dược phẩm, trung tâm y tế và những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực mà doanh nghiệp Saint Petersburg có lợi thế. Các dự án có thể được triển khai trong hoặc ngoài khu công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và đối ngoại nhân dân. Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng để quan hệ giữa hai thành phố không chỉ phát triển ở cấp chính quyền mà còn được bồi đắp bằng sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai bên.

Đánh giá cao chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn Saint Petersburg tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng tin tưởng các buổi biểu diễn sẽ trở thành những sự kiện văn hóa ấn tượng, góp phần tăng cường giao lưu giữa hai thành phố.

Đồng chí cũng đề cập chương trình giao lưu học sinh mang tên "Khăn quàng đỏ" đã được lãnh đạo hai thành phố trao đổi trong chuyến thăm hồi tháng 8; đồng chí cho biết Hà Nội đang nghiên cứu và sẵn sàng cử đoàn học sinh, trong đó có những học sinh xuất sắc, tham gia chương trình.

Lãnh đạo hai thành phố chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Thành

Bên cạnh đó, Hà Nội đang nghiên cứu khả năng xây dựng một công trình mang dấu ấn Saint Petersburg tại Thủ đô, có thể là công trình biểu tượng, công viên hoặc đặt tên một tuyến phố, tuyến đường theo tên thành phố Saint Petersburg. Đây sẽ là dấu ấn có ý nghĩa, góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn kết giữa hai địa phương.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, ngay sau buổi làm việc, thành phố Hà Nội sẽ giao các cơ quan chức năng triển khai những nội dung hai bên đã thống nhất. Đồng chí mong muốn Thống đốc Saint Petersburg quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp chặt chẽ với Hà Nội, cụ thể hóa các thỏa thuận thành những công việc thiết thực.

“Với tinh thần thống nhất cao, hai bên sẽ khẩn trương triển khai các nội dung hợp tác, góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hà Nội với Saint Petersburg ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.