Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Công an Thủ đô đi trước một bước trong bảo đảm an ninh, an toàn cho phát triển

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố, UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Công an thành phố và trực tuyến đến 126 điểm cầu Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy theo dõi 867 nhiệm vụ

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã nêu những kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Quang Thái

Tiếp đó đã diễn ra Lễ bàn giao chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy về Công an thành phố Hà Nội.

Cụ thể, ngày 28-9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành ủy (Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy) theo mô hình, tổ chức bộ máy mới.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 37 đồng chí. Đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban; đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực. Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Chỉ đạo có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, điều phối, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 204-QĐ/TW và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị và trên địa bàn thành phố.

Lễ bàn giao chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy về Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chủ trương, nhiệm vụ của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Nhờ đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo ngày càng được khẳng định; tổ chức và phương thức hoạt động từng bước đi vào nền nếp, thực chất. Ban Chỉ đạo đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của Trung ương, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và duy trì các phiên họp để kiểm đếm tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đến nay, tổng số nhiệm vụ được theo dõi là 867 nhiệm vụ, trong đó, 461 nhiệm vụ đã hoàn thành, 406 nhiệm vụ đang được thực hiện. So với cuối tháng 8-2026, số nhiệm vụ hoàn thành tăng 37 nhiệm vụ, số nhiệm vụ quá hạn giảm 89 nhiệm vụ.

Ra mắt các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. Ảnh: Quang Thái

Trong lĩnh vực dữ liệu và chuyển đổi số, nền tảng dữ liệu dùng chung của thành phố đã kết nối, thu thập 1.313 nguồn dữ liệu ưu tiên; hoàn thành kết nối 100% đối với 6 cơ sở dữ liệu ở giai đoạn 2. Đối với cơ sở dữ liệu đất đai, đã xây dựng 3.777.514 hồ sơ đất, trong đó, 2.553.383 hồ sơ đất đạt tiêu chuẩn dữ liệu không gian bản đồ; dữ liệu đã được bàn giao cho 12 địa phương trên địa bàn thành phố.

Các nền tảng số phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được triển khai. Hệ thống quản lý công việc, ý kiến, tổng hợp không giấy tờ và các hệ thống dùng chung của thành phố được triển khai tới 183 cơ quan, đơn vị với 84.000 tài khoản.

Công an Thủ đô là “lá chắn” bảo vệ môi trường phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc và lễ bàn giao, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương những kết quả nổi bật của Công an thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua, góp phần đặc biệt quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, kỷ cương, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô.

Bí thư Thành ủy ghi nhận, trân trọng những nỗ lực, cống hiến và những hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu rất cao đặt ra đối với Công an thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Quang Thái

Theo đó, Công an thành phố cần nhận thức rõ vị trí, vai trò mới, không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, mà còn phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển; là chủ thể quan trọng tham gia quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong kỷ cương, liêm chính và chuyển đổi số. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải đi trước một bước, chủ động kiến tạo môi trường phát triển an toàn, minh bạch, bền vững cho Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu Công an thành phố phát huy vai trò tạo thế và lực cho xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; chú trọng nghiên cứu, tham mưu xây dựng bản đồ số an ninh xã hội trên địa bàn; đề xuất cơ chế phối hợp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngay từ khâu phân bổ nguồn lực; nghiên cứu biện pháp bảo vệ các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành mới nổi; xây dựng cơ chế “an ninh, trật tự đồng hành cùng phát triển”; nâng cao năng lực phân tích, dự báo chiến lược.

Cùng với đó, Công an thành phố cần tham mưu giải quyết căn cơ, hiệu quả các “điểm nghẽn” của thành phố, phù hợp quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển Thủ đô; nghiên cứu, áp dụng tối đa các giải pháp công nghệ, trong đó, xác định ứng dụng camera là một giải pháp căn cơ.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, qua ứng dụng camera, Công an thành phố cần tăng cường kiến nghị với thành phố khi phát hiện các vấn đề về an ninh, trật tự, các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp xử lý.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu Công an thành phố tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cốt lõi trong bối cảnh mới; giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, “bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Thủ đô trong mọi tình huống” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là danh dự của lực lượng Công an Thủ đô. Vì vậy, Công an thành phố phải chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi điều kiện. An ninh, an toàn của Thủ đô phải luôn được đặt ở trạng thái cao nhất, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.

Cùng với đó, lực lượng Công an Thủ đô phải chủ động bảo vệ môi trường phát triển kinh tế - xã hội, thực sự là “lá chắn” bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, doanh nghiệp và người dân trước các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Công an thành phố tập trung nghiên cứu, chủ động tham mưu giải quyết những vấn đề lớn, căn cơ, toàn diện; kịp thời khắc phục, bịt kín những sơ hở, bất cập, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, góp phần xây dựng môi trường xã hội kỷ cương, an ninh, an toàn, ổn định, văn minh đô thị.

Đồng thời, Công an thành phố đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, điện toán đám mây vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản trị xã hội hiện đại; kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu, trước hết là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Kết luận số 86-KL/TW ngày 17-8-2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Thành ủy đặt kỳ vọng rất cao đối với Công an thành phố Hà Nội - không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải là hình mẫu của cả nước”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Công an thành phố tiếp tục chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, thẳng tiến lên hiện đại, phấn đấu về đích trước năm 2030.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai nghiêm túc, đưa phong trào thi đua “3 nhất”: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày của từng cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Công an thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị UBND thành phố, các ban, sở, ngành và Văn phòng Thành ủy tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, với tinh thần hỗ trợ tối đa và đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô.

Nghị quyết 57 chuyển từ giai đoạn “khai mở đường đi” sang “đi đến đích”

Đối với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy về Công an thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn “khai mở đường đi”, nay chuyển sang giai đoạn “đi đến đích”. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo là sự chuyển từ hoạch định chiến lược sang tổ chức thực hiện, kiến tạo kết quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo dựa trên dữ liệu và công cụ số. Việc thực hiện Nghị quyết 57 là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó, Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực và các cơ quan chuyên môn là lực lượng nòng cốt.

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. Ảnh: Quang Thái

Công an thành phố cùng các sở, ban, ngành cần tăng cường phối hợp, bảo đảm nguyên tắc một việc có một đầu mối thực hiện, chịu trách nhiệm; không phát sinh tầng nấc trung gian, thủ tục và báo cáo không cần thiết. Văn phòng Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trong quá trình chuyển tiếp, tham mưu, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Đối với Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; thực hiện tốt vai trò đầu mối tham mưu, điều phối, giúp Ban Chỉ đạo nắm chắc tình hình, tiến độ, kịp thời phát hiện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Công an thành phố phải rà soát, phân loại, xác định rõ trạng thái từng nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chậm, quá hạn, có nguy cơ không hoàn thành; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo. Tuyệt đối không để việc kiện toàn, bàn giao làm gián đoạn công việc.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại biểu tham dự Lễ bàn giao chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và chuyển giao nhiệm vụ cơ quan Thường trực là bước chuyển quan trọng nhằm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thấm sâu vào các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, trở thành phương thức phát triển mới của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Công an thành phố, cơ quan Thường trực và người đứng đầu các sở, ban, ngành, xã, phường tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết liệt, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.