Ngày 23/11, tại trụ sở Tiếp công dân thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc liên quan đến kiến nghị của người dân trên địa bàn.

Buổi tiếp được thực hiện theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tham dự buổi tiếp có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thành Long cùng lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương liên quan.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp công dân. Ảnh: VT

Tại buổi tiếp, 5 vụ việc được đưa ra xem xét, giải quyết gồm: ông Nguyễn Duy Ngọc (phường Tây Hồ) đề nghị kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước tại công trình số 8-10, ngách 370/45 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ.

Ông Dương Đức Hinh (xã Thanh Trì) kiến nghị giải quyết chính sách tái định cư, đề nghị được mua một suất đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi.

Ông Nguyễn Văn Bản và ông Đặng Xuân Hinh (phường Hà Đông) đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm những tồn tại, sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa khu Hà Trì 4, phường Hà Cầu (nay là phường Hà Đông).

Ông Đặng Minh Sang (phường Khương Đình) đề nghị hoàn thành việc nghiệm thu PCCC cho tòa nhà, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho các hộ dân. Ông Nguyễn Mạnh Hà (phường Đống Đa) kiến nghị xử lý dứt điểm việc thi công cải tạo trái phép, chiếm dụng diện tích sử dụng chung tại tầng 28 tòa nhà 101 Láng Hạ, phường Đống Đa.

Lắng nghe các công dân trình bày kiến nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành và địa phương liên quan đã trao đổi, làm rõ từng vụ việc, nghe báo cáo về tình hình xử lý và đề xuất phương án giải quyết.

Trên cơ sở phân tích hồ sơ, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan thống nhất tiến độ, thời hạn, báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm từng vụ việc với cấp có thẩm quyền; xem xét trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan liên quan nếu để chậm trễ trong xử lý kiến nghị của công dân.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, thống kê các vụ việc, xây dựng kế hoạch tiếp công dân và giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng. Đối với những vấn đề người dân chưa hiểu rõ chính sách, pháp luật, cần tổ chức đối thoại, giải thích cụ thể để người dân hiểu, đồng thuận và chấp hành.

Cũng tại buổi tiếp, đại diện các công dân phát biểu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng; đồng thời tin tưởng các kiến nghị sẽ sớm được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp.