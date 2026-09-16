Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ cháy tại phường Tây Hồ

Tại Bệnh viện Quân y 354, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình; mong các nạn nhân yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm các nạn nhân bị thương trong vụ cháy tại phường Tây Hồ sáng 16-9. Ảnh: MINH NGUYỆT

Chia sẻ với thân nhân các nạn nhân tử vong, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ sự đau buồn trước mất mát của các gia đình, đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên tới người thân, chia sẻ với những mất mát quá lớn mà các gia đình đang phải gánh chịu.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này. “Những gì thành phố có thể hỗ trợ được, các gia đình cứ đề xuất để thành phố xem xét, hỗ trợ, giúp đỡ”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đoàn công tác trao đổi với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: MINH NGUYỆT

Sẻ chia với những mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân, đoàn công tác đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng đối với mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Tổng kinh phí hỗ trợ 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ TP Hà Nội và phường Tây Hồ.

Đại diện các gia đình cảm ơn lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, địa phương và Bệnh viện Quân y 354 đã quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời các nạn nhân và gia đình trong lúc khó khăn.