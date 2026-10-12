Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tăng tốc dự án trọng điểm nhưng phải đi cùng đảm bảo quyền lợi người dân

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều 12-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chủ trì.

Hội nghị đã nghe các báo cáo của UBND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý nguồn thu từ đất đai, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như nghe các ý kiến tham luận của một số Sở, ngành, xã phường về công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công…

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc có hay không hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của thành phố.

“Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, GRDP quý IV của thành phố phải đạt 16,55%. Vì vậy, chúng ta rà soát, xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể, doanh nghiệp, dự án nào có thể tạo thêm sản lượng, giá trị ngay trong năm, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đồng chí lãnh đạo phụ trách…” - đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Vì thế, Bí thư Thành ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV/2026.

Trong đó, UBND thành phố cần tập trung đôn đốc, kiểm đếm tiến độ của các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm - nhất là các tuyến vành đai, các cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng - coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV.

Cùng đó, với các dự án đã được bàn giao mặt bằng, phải nhanh chóng được tổ chức thi công. Bí thư Thành ủy lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi cùng chuẩn bị tái định cư và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Các xã, phường tích cực vào cuộc, giải thích rõ chính sách, công khai phương án, đối thoại trực tiếp để xử lý kiến nghị. Đồng thời, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc và nâng năng lực thực thi ở cơ sở.

“Mỗi chỉ tiêu, mỗi công trình, mỗi kết quả đạt được không chỉ giúp thành phố hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2026, mà còn mang lại đời sống tốt hơn cho nhân dân Thủ đô, tạo lập nền tảng vững chắc cho phát triển Thủ đô trong những năm tiếp theo. Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố phải quyết tâm cao hơn” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Quang cảnh hội nghị

Đối với nhiệm vụ giải quyết 5 điểm nghẽn, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương phải cập nhật những điểm còn tồn tại, nguy cơ tái diễn và có biện pháp duy trì kết quả đạt được.

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược sẽ đóng góp ngay cho tăng trưởng; tạo động lực, không gian mới cho phát triển lâu dài. Vì vậy, với các dự án đã có mặt bằng nhưng thi công chậm, nhiều vướng mắc kéo dài, cần chỉ rõ điểm nghẽn của từng dự án, thống nhất phương án xử lý, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Về khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị phải rà soát, kiểm kê, đánh giá nguồn lực có thể tạo ra từ đất đai cho phát triển của thành phố. Trong đó, cần phải xác định rõ quỹ đất có thể khai thác, tiến độ thu từng năm và các khoản chi cần thiết cho giải phóng mặt bằng, tái định cư, hạ tầng. Kế hoạch thu cần tính đến sức hấp thụ của thị trường và yêu cầu phát triển bền vững.

Về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy yêu cầu, trong tháng 10, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát những nơi thiếu cán bộ chuyên môn, thiếu thiết bị hoặc hướng dẫn nghiệp vụ để đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp. Việc thuộc thẩm quyền cấp xã phải được giải quyết tại cấp xã; việc vượt thẩm quyền phải có đầu mối tiếp nhận và trả lời nghiêm túc, có trách nhiệm.

Cuối cùng, người đứng đầu Đảng bộ thành phố đề nghị cả hệ thống chính trị xã hội thành phố, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp, biến thành sản phẩm và kết quả cụ thể.