Bí thư Thành ủy Hà Nội: Lấy kết quả và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo thực hiện nghị quyết

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Chiều 27-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì.

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại hội trường trụ sở Thành ủy, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Tại điểm cầu hội trường CATP Hà Nội, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường CATP Hà Nội

Toàn Hà Nội có 43.556 đảng viên làm kinh tế tư nhân tại địa phương

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định trình bày những nội dung trọng tâm Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện ba nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ.

Ba nghị quyết gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Nghị quyết số 30-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Đăng Định cho biết, trên cơ sở Chương trình hành động số 47-CTr/TW ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương phù hợp với thực tiễn Thủ đô.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định phát biểu

Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội xác định các nhóm nhiệm vụ chung gồm hoàn thiện thể chế, pháp luật; xây dựng dữ liệu và hạ tầng số; tăng cường tham vấn, giám sát, nắm bắt dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết.

Việc triển khai phải phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm “6 rõ”: Rõ cơ quan chủ trì, phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực.

Cụ thể, Đảng ủy HĐND, Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, thể chế hóa các chủ trương thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trong năm 2026. Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ và theo dõi nhiệm vụ. Đảng ủy CATP Hà Nội phối hợp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu, đáp ứng tiến độ kết nối trong năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu phát biểu

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Dự thảo Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy căn cứ hồ sơ, thông tin hiện có hoặc được cung cấp đúng thẩm quyền để xác định rõ từng nhóm đảng viên, chức danh, nhiệm vụ và hình thức đầu tư, kinh doanh; rà soát, đối chiếu phân cấp quản lý để xác định rõ cơ quan tiếp nhận, cơ quan tham mưu và cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Theo số liệu thống kê năm 2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 498.588 đảng viên, trong đó 43.556 đảng viên làm kinh tế tư nhân tại địa phương. Cụ thể, có 1.473 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 1.772 đảng viên giữ chức vụ quản lý tại doanh nghiệp tư nhân và 40.311 đảng viên không giữ chức vụ quản lý. Toàn thành phố có 2.842 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn quán triệt nội dung Chương trình hành động thực hiện Kết luận về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Chương trình hành động xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Việc triển khai Nghị quyết là thước đo về bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này chính là thước đo về bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Để Nghị quyết Trung ương 4 khẩn trương đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền và toàn Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong các kế hoạch, chương trình hành động.

Đồng chí lưu ý, Thủ đô đã được Trung ương tin tưởng, trao quyền chủ động với đầy đủ cơ sở về thể chế, quy hoạch với tầm nhìn dài hạn và cơ chế, chính sách vượt trội. Vì thế, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng tầm tư duy chiến lược, nhạy bén nắm bắt và nhận diện những vấn đề thực tiễn đặt ra để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá.

Đặc biệt, việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, không xin ý kiến nhiều vòng để né tránh trách nhiệm; việc vượt thẩm quyền phải có đầu mối hướng dẫn và thời hạn xử lý rõ ràng.

Về công tác cán bộ và cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu cần rà soát tổng thể đội ngũ gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức, xác định vị trí việc làm; liên thông các khâu quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ; dự báo nhu cầu nhân lực.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh là phải nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát. Theo người đứng đầu Đảng bộ thành phố, phải lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo thực hiện nghị quyết.