Bí thư Thành ủy Hà Nội: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là nhiệm vụ rất lớn

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Ngày 22-9, tại trụ sở UBND xã Phù Đổng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các ĐBQH đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 12 xã, phường trong Đơn vị bầu cử số 10.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội...

Tại hội nghị, các ý kiến cử tri đã phát biểu, đề cập nhiều vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị, tiến độ các dự án trọng điểm…

Cử tri cũng đề cập các vấn đề liên quan đến Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong đó, nhiều cử tri mong muốn giữ lại các làng cổ tại các địa phương; có phương án bảo đảm quyền, lợi ích của người dân khi phải di dời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng, hoặc tốt hơn nơi ở cũ...

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Đoàn ĐBQH thành phố và các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri; tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt thực chất ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị...

Thay mặt các vị ĐBQH phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Trần Đức Thắng nêu rõ, những vấn đề được cử tri nêu, thành phố sẽ đánh giá và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ.

Với các kiến nghị cụ thể, có địa chỉ rõ ràng, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ giám sát việc giải quyết và báo cáo lại cử tri; giao UBND thành phố báo cáo cử tri kết quả giải quyết. Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc lắng nghe, giải quyết ý kiến của cử tri không chỉ dừng ở các hoạt động tiếp xúc, mà phải coi là việc thường xuyên, thông qua giải quyết công việc hằng ngày.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua, đồng thời trao đổi, trả lời một số ý kiến mà cử tri nêu ra.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nêu rõ, việc thành phố lựa chọn phát triển đô thị hướng ra sông Hồng và hệ thống hạ tầng kết nối sẽ tạo cơ hội cho khu vực phía Bắc và Hà Nội trở thành trung tâm, vùng động lực cho phát triển của Thủ đô.

Đồng chí gửi lời cảm ơn tới người dân, các cử tri đã ủng hộ, bàn giao mặt bằng để thành phố về đích đúng tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng, khắc phục được tình trạng dự án kéo dài nhiều năm.

Ở chiều ngược lại, thành phố sẽ chú trọng tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất thông qua phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ tại Thư Lâm, Đông Anh, Lĩnh Nam, Long Biên... Theo Bí thư Thành ủy, hiện thành phố đang rà soát các quỹ đất ở các trục giao thông để phát triển các khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ; đồng thời chú trọng công tác tái định cư tại chỗ.

Liên quan đến Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, đây là một nhiệm vụ rất lớn.

Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều lần và chỉ đạo thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi vấn đề liên quan, nhất là về sinh kế của người dân, phòng chống lũ, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, Bí thư Thành ủy cho biết, việc này đang xin ý kiến nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố; nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã, phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân.

Các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đồng bộ và chỉ khi nào hoàn thành toàn bộ thì mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, mỗi chủ trương, mỗi công trình, mỗi dự án cuối cùng phải được đo bằng đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng thông tin, thành phố đã thực hiện nghiêm các chính sách về an sinh xã hội; tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường học, lớp học; tập trung xử lý 5 điểm nghẽn lớn về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm. Thành phố cũng đã và đang triển khai 146 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương, với tổng số gần 130.000 căn hộ; triển khai 2 khu nhà ở cho thuê với hơn 7.000 căn hộ...