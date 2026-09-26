Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị kiểm toán trước một số dự án trọng điểm

Chiều 25/9, tại Trụ sở UBND TP Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2026; Ký Quy chế phối hợp giữa KTNN và Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Sơn La và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi.

Về phía TP Hà Nội còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Về phía tỉnh Sơn La có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Minh Hùng.

Về phía KTNN có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Bùi Quốc Dũng, Hà Thị Mỹ Dung, Doãn Anh Thơ.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP Hà Nội và tỉnh Sơn La; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN, KTNN khu vực I.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua.

KTNN đã dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ cho TP Hà Nội và tỉnh Sơn La trong việc quản lý, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đầu tư công, tài sản công và trong công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của mỗi địa phương.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi thực hiện các nhiệm vụ phải nhanh hơn, huy động, sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực tài chính, tài sản công.

TP Hà Nội và tỉnh Sơn La cũng đang đứng trước yêu cầu đó. Chính vì vậy, công tác kiểm toán ngày càng có vai trò rất quan trọng trong quản trị quốc gia, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực.

Điều này đặt ra những yêu cầu mới trong công tác phối hợp giữa KTNN với TP trong giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị KTNN hỗ trợ TP kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, như 7 tuyến đường sắt mà TP đang triển khai, các dự án đang thực hiện theo phương thức đầu tư xây dựng chuyển giao (BT) và nhiều dự án đầu tư công về giao thông, môi trường khác, để đảm bảo cho các nguồn lực tài chính, đất đai của TP được sử dụng hiệu quả, đúng quy định, phòng ngừa các nguy cơ thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn KTNN từ thực tiễn công tác kiểm toán hỗ trợ, tham gia ý kiến góp ý cho TP trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm, không để xảy ra nguy cơ kẽ hở, lỗ hổng dẫn đến lãng phí, trục lợi chính sách.

Lãnh đạo KTNN ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, thực tiễn phát triển của TP đã đặt ra yêu cầu cần phải nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của TP trong quản lý tài chính công, tài sản công. Do đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn KTNN hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ thông qua các cuộc tập huấn nghiệp vụ, trao đổi chuyên môn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng rằng, với quy chế mới cùng với sự phối hợp gắn kết hiệu quả, thực chất giữa KTNN với TP Hà Nội và tỉnh Sơn La trong thời gian tới sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị, quản lý nguồn lực công, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực.

Về phía TP Hà Nội, TP luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Sơn La trong quản lý và phát huy các nguồn lực để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, việc ký Quy chế phối hợp là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới, nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa KTNN với TP Hà Nội và tỉnh Sơn La, đặc biệt là công tác phối hợp có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Đảng ủy KTNN.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác chặt chẽ của các địa phương đối với hoạt động kiểm toán trong thời gian qua, Tổng Kiểm toán nhà nước nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa 3 cơ quan, cũng như những kiến nghị của Bí thư Thành ủy và Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đối với KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của KTNN, trước hết là Kiểm toán nhà nước khu vực I phối hợp với các sở, ban, ngành, HĐNDN, UBND TP để triển khai các nội dung này.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, trong các cuộc kiểm toán tới đây, bên cạnh việc phát hiện vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, KTNN sẽ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề kiến nghị cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách mới, có tính chất đặc thù của Hà Nội.

Chỉ ra những thách thức đặt ra với các địa phương trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, ngân sách nhà nước trong bối cảnh mới, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, KTNN sẽ đổi mới phương thức tổ chức hoạt động kiểm toán theo hướng tăng cường năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm, cảnh báo sớm những rủi ro, nguy cơ vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, chuyển đổi phương thức kiểm toán dựa trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng các công nghệ, nền tảng, tăng cường năng lực giám sát và phòng ngừa.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực I phải thực sự đóng vai trò là cầu nối giữa KTNN với hai địa phương, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành trong việc tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai các nội dung như kiểm toán các dự án đầu tư công, các dự án PPP có quy mô lớn, các dự án trọng điểm, phức tạp; kiểm toán việc thực thi, triển khai các cơ chế chính sách mới của các địa phương.

Đồng thời, nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán ngay từ đầu để đảm bảo các nội dung, đối tượng, rủi ro trọng tâm, trọng điểm được đưa vào kế hoạch kiểm toán.

“KTNN sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, sát cánh cùng TP Hà Nội, tỉnh Sơn La trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc mà Đảng bộ hai địa phương đã đề ra, trước hết là mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững”, Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo KTNN và Ban Thường vụ Thành ủy/ Tỉnh ủy, đại diện Thường trực HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Sơn La đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho 17 lãnh đạo tiêu biểu của 2 địa phương nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.