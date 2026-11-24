Trưa ngày 24/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường vụ sập nhà ở số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ việc.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người mắc kẹt, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đồng thời, đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu dân cư, công trình có nguy cơ mất an toàn để kịp thời có phương án xử lý, di dời người dân; đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Trước đó, khoảng 8 giờ 05 phút ngày 24/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Hiện trường vụ nổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường còn có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Qua xác minh ban đầu, khu vực xảy ra vụ nổ là hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống, công trình một tầng. Vụ nổ khiến kết cấu công trình sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực đổ sập để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng khẩn trương rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn hiện trường.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu, đưa 11 người bị thương và 2 nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường, bàn giao cho lực lượng y tế. Công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định nghi do nổ khí gas, gây sập đổ một phần nhà một tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Hiện Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.