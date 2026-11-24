Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng tại hiện trường vụ sập nhà

Trưa 24-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường vụ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong đó, Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 08 giờ 5 phút ngày 24/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Ngay sau khi CATP Hà Nội báo cáo sự việc, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cấp cứu người bị nạn và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long cùng có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai cứu nạn, cứu hộ, điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố.

CATP Hà Nội đã khẩn trương điều động 08 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.