Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc của công dân
Sáng 23/11, tại trụ sở Tiếp công dân thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc. Hoạt động được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-chi-dao-giai-quyet-5-vu-viec-cua-cong-dan-246261123184733327.htm