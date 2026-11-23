Đây là việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Quang cảnh buổi tiếp công dân của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Viết Thành

Cùng tham dự buổi tiếp công dân có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thành Long; lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương liên quan.

Vụ việc thứ nhất, ông Nguyễn Duy Ngọc (phường Tây Hồ) đề nghị kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, an toàn phòng cháy, chữa cháy; làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước tại công trình 8-10, ngách 370/45 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ.

Vụ việc thứ hai, ông Dương Đức Hinh (xã Thanh Trì) đề nghị giải quyết chính sách tái định cư (được mua 1 suất đất tái định cư) khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A, đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi.

Công dân trình bày vụ việc tại buổi tiếp. Ảnh: Viết Thành

Vụ việc thứ ba, ông Nguyễn Văn Bản, Đặng Xuân Hinh (phường Hà Đông) kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm những tồn tại, sai phạm trong dự án đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Nhà văn hóa khu Hà Trì 4, phường Hà Cầu (nay là phường Hà Đông).

Vụ việc thứ tư, ông Đặng Minh Sang (phường Khương Đình) đề nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy cho tòa nhà; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho các hộ dân.

Vụ việc thứ năm, ông Nguyễn Mạnh Hà (phường Đống Đa) đề nghị xử lý dứt điểm việc thi công cải tạo trái phép, chiếm dụng diện tích sử dụng chung tại tầng 28 tòa nhà 101 Láng Hạ, phường Đống Đa.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong báo cáo tình hình xử lý và đề xuất hướng giải quyết vụ việc của công dân. Ảnh: Viết Thành

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của thành phố đã lắng nghe từng công dân trình bày kiến nghị; nghe lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo tình hình xử lý và đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan.

Trên cơ sở phân tích cụ thể hồ sơ từng vụ việc và trao đổi về từng trường hợp công dân, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ đạo xử lý giải quyết từng vụ việc trong buổi tiếp công dân. Ảnh: Viết Thành

Đồng thời, các cơ quan liên quan phải thống nhất tiến độ, thời hạn báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm từng vụ việc với cấp có thẩm quyền; xem xét trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan liên quan nếu chậm giải quyết kiến nghị của công dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, thống kê các vụ việc và có kế hoạch tiếp, giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của công dân. Vấn đề nào người dân chưa hiểu về chính sách, pháp luật, phải tổ chức đối thoại để người dân hiểu và chấp hành.

Đại diện các công dân phát biểu tại buổi tiếp cảm ơn sự quan tâm lắng nghe, giải quyết thấu đáo của đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng; tin tưởng, với sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, các kiến nghị sẽ được các cơ quan chức năng giải quyết sớm, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.