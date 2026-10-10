BÍ THƯ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG: TƯ PHÁP HIỆN ĐẠI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Doanh nhân & Công lý trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tại Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra vào sáng nay 10/10.

Kính thưa đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

Kính thưa đồng chí Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,

Thưa các đồng chí Chánh án, Phó Chánh án, Trưởng Đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước thành viên ASEAN,

Thưa các vị Đại sứ/Trưởng đoàn các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam,

Thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đại biểu,

Hôm nay, thành phố Đà Nẵng rất vinh dự được lựa chọn là địa điểm tổ chức Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các đoàn đại biểu quốc tế và trong nước đến với Đà Nẵng - thành phố năng động, thân thiện và mến khách. Kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc; chúc Diễn đàn thành công tốt đẹp!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Trong tiến trình đó, hợp tác tư pháp ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần củng cố lòng tin, bảo vệ công lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và các giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động tư pháp. Điều đó đòi hỏi các quốc gia tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp giải quyết những vấn đề pháp lý mới phát sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Vì vậy, việc Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực, là cơ hội quan trọng để các cơ quan tư pháp trong khu vực tăng cường hiểu biết, tin cậy, thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, vì một khu vực hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và phát triển thịnh vượng.

Toàn cảnh Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian, tiềm năng và động lực tăng trưởng rộng mở. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 10,31%; du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả nổi bật; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trong định hướng phát triển, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới trở thành đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế năng động, có sức cạnh tranh trong khu vực.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, để hiện thực hóa những mục tiêu đó, bên cạnh hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố phải xây dựng được môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn, thượng tôn pháp luật. Trong đó, hoạt động tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, hiệu quả có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Với nhận thức đó, Thành ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng cải cách tư pháp, chuyển đổi số, xây dựng nền tư pháp hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt, thành phố đã thống nhất chủ trương hỗ trợ đầu tư gần 100 tỷ đồng cho Đề án chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn. Đây là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng ngành Tòa án trong đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn, hiệu quả, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Được đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế và trong nước tham dự Diễn đàn lần này là niềm vinh dự, đồng thời cũng là cơ hội quý báu để Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện và mến khách.

Chúng tôi mong rằng, bên cạnh các hoạt động của Diễn đàn, quý vị sẽ dành thời gian tham quan, trải nghiệm, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tình cảm chân thành của người dân Đà Nẵng; có những kỷ niệm tốt đẹp và đáng nhớ về thành phố.

Thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Diễn đàn diễn ra thành công, chu đáo, an toàn.

Chúng tôi tin tưởng rằng, những trao đổi, chia sẻ và sáng kiến tại Diễn đàn sẽ góp phần mở ra những cơ hội hợp tác mới, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa các cơ quan tư pháp, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Chúc Diễn đàn tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!