Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra thực tế các trụ sở, khu đất dôi dư tại phường Hải Châu

Sau khi kiểm tra thực tế tại các khu đất số 2, số 6 đường Trần Phú; số 1A đường Trần Quý Cáp, số 10 đường Lý Thường Kiệt và số 12 đường Bạch Đằng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện và có báo cáo hiện trạng các trụ sở, nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, đánh giá cụ thể từng địa điểm để đề xuất phương án quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp, tránh để tài sản công bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và lãnh đạo UBND thành phố, các sở ngành kiểm tra thực tế một số trụ sở, khu đất dôi dư sau sắp xếp tại phường Hải Châu

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, việc xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, gắn với yêu cầu phát triển đô thị và nhu cầu thực tế của thành phố. Từ kết quả rà soát, phải phân loại rõ từng cơ sở, xác định công năng sử dụng phù hợp, ưu tiên những phương án phát huy hiệu quả quỹ đất, góp phần chỉnh trang cảnh quan, bổ sung không gian công cộng và phục vụ lợi ích cộng đồng. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, xử lý tài sản công và thống nhất đề xuất phương án cụ thể đối với từng địa điểm, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện.

Phối cảnh công viên tại khu đất số 2 Trần Phú

Riêng khu đất số 2 đường Trần Phú, thành phố định hướng đầu tư xây dựng công viên phục vụ nhân dân theo hình thức xã hội hóa. Thiết chế văn hoá này không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường đô thị mà còn tạo thêm không gian xanh để người dân vui chơi, thư giãn, rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng. Từ đó, phát huy hiệu quả quỹ đất, đưa không gian công cộng đến gần hơn với đời sống người dân, góp phần nâng cao chất lượng sống và xây dựng Đà Nẵng ngày càng xanh, giàu đẹp, văn minh.

Bảo Nam