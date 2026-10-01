Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái: Xây dựng sản phẩm hấp dẫn, mở rộng thị trường du lịch

Sáng 1/10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái chủ trì buổi làm việc về tình hình, kết quả phát triển du lịch trên địa bàn; nghe đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, cơ quan của thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái chủ trì buổi làm việc về phát triển du lịch thành phố Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bắc Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch khi nằm trong không gian phát triển kinh tế - xã hội vùng Thủ đô và tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, kết nối thuận lợi với Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2027.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hóa và nhân văn phong phú. Không gian văn hóa Kinh Bắc, dân ca quan họ Bắc Ninh, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội, làng nghề, ẩm thực cùng nhiều giá trị văn hóa đặc trưng là nền tảng quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch có bản sắc riêng.

Toàn thành phố hiện có 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, công nhận; 3.154 di tích được xếp hạng, kiểm kê; 25 bảo vật, nhóm bảo vật quốc gia; 28 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 246 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nhà nước và 1.319 lễ hội truyền thống. Đây là nguồn tài nguyên lớn để phát triển các loại hình du lịch văn hóa, di sản, tâm linh, làng nghề, cộng đồng và trải nghiệm.

Trên nền tảng đó, Bắc Ninh từng bước khai thác nhiều nhóm sản phẩm như du lịch văn hóa - quan họ; du lịch di sản - văn hóa tâm linh; du lịch làng nghề - trải nghiệm thủ công; du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn; du lịch bằng tàu hỏa tuyến Hà Nội - Bắc Ninh; du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm, sự kiện văn hóa, thể thao và bước đầu hình thành các hoạt động kinh tế đêm.

Đại diện các sở, ngành dự hội nghị.

Năm 2025, Bắc Ninh đón 6,3 triệu lượt khách, trong đó hơn 350 nghìn lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 5.500 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm nay, toàn thành phố đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ; tổng doanh thu ước đạt 5.236 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm và tăng 9% so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung phân tích những lợi thế, kết quả đạt được đồng thời chỉ rõ hạn chế, điểm nghẽn của du lịch Bắc Ninh. Trong đó, sản phẩm du lịch còn thiếu sức hấp dẫn, chưa hình thành được sản phẩm chủ lực có tính đặc trưng, khác biệt và sức lan tỏa; du lịch di sản, tâm linh vẫn chủ yếu dừng ở tham quan, dâng lễ, nghe thuyết minh rồi trở về.

Một số làng nghề bước đầu tổ chức hoạt động trải nghiệm nhưng chưa được xây dựng thành sản phẩm hoàn chỉnh, có khả năng giữ chân du khách. Dòng khách còn tập trung theo mùa, nhất là mùa Xuân, mùa lễ hội và các sự kiện lớn; khách đi theo tour chưa nhiều. Các dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm, trải nghiệm và kinh tế đêm chưa đủ sức kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Hạ tầng tại một số điểm đến chưa đồng bộ, từ giao thông, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, khu vực đón khách, cảnh quan, biển chỉ dẫn đến dịch vụ ăn uống, mua sắm và hạ tầng số. Sự liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành với điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, vận chuyển và các cơ sở cung ứng sản phẩm du lịch còn hạn chế. Nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực ngoại ngữ, quản trị du lịch, hướng dẫn viên tại điểm và quản trị điểm đến chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ thực tế đó, các đại biểu đề xuất giải pháp nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh của du lịch Bắc Ninh; trong đó chú trọng hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đêm, tăng cường liên kết giữa các điểm đến, doanh nghiệp và địa phương; đổi mới hoạt động quảng bá, xúc tiến và từng bước mở rộng thị trường khách quốc tế.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Thái yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan nhìn nhận đúng tiềm năng, lợi thế cũng như những hạn chế của du lịch Bắc Ninh để có giải pháp phát triển bài bản, dài hạn, tạo chuyển biến thực chất.

Trước hết, cần khảo sát, đánh giá toàn diện các sản phẩm du lịch hiện có, xác định rõ sản phẩm nào phù hợp để nâng cấp, sản phẩm nào cần điều chỉnh; đồng thời nghiên cứu, thuê đơn vị tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch dài hạn, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với không gian phát triển mới của thành phố Bắc Ninh.

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, cần đổi mới công tác truyền thông, quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng của Bắc Ninh. Cần nghiên cứu các hình thức quảng bá hiện đại, hấp dẫn, phù hợp từng thị trường; tăng cường truyền thông trên các nền tảng số, xây dựng các sản phẩm truyền thông có chiều sâu, trong đó nghiên cứu sản xuất phim, tác phẩm nghệ thuật về lịch sử, văn hóa, con người Bắc Ninh góp phần đưa hình ảnh vùng đất Kinh Bắc đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí yêu cầu rà soát, lựa chọn một số dự án du lịch trọng điểm, có khả năng tạo điểm nhấn để tập trung triển khai; thu hút những nhà đầu tư có năng lực. Trước mắt, quan tâm các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ và kinh tế đêm, tạo thêm những không gian mới để du khách lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và có thêm trải nghiệm tại Bắc Ninh.

Cùng với đó, rà soát các quy định, thủ tục, điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động du lịch; yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định, hiệu quả và bền vững.

Bí thư Thành ủy yêu cầu chú trọng tạo dựng các không gian văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí phục vụ người dân và du khách. Nghiên cứu tổ chức thường xuyên các sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại những không gian phù hợp, vừa tạo sản phẩm du lịch vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân; thu hút nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ là người con quê hương về biểu diễn, qua đó tạo sức hút và kích hoạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn.

Bên cạnh khai thác nội lực, đồng chí Nguyễn Hồng Thái yêu cầu đẩy mạnh kết nối, xúc tiến du lịch ở nhiều địa phương, thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức du lịch của Bắc Ninh với các đối tác trong nước và nước ngoài, qua đó mở rộng thị trường, đưa sản phẩm du lịch Bắc Ninh đến với du khách quốc tế.