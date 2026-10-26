Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tiếp xã giao đoàn công tác Tập đoàn Y tế Seishokai (Nhật Bản)

Chiều 26/10, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tiếp xã giao đoàn công tác Tập đoàn Y tế Seishokai (Nhật Bản) do ông Matsumoto Akihide, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Seishokai làm trưởng đoàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái trao đổi thông tin với Chủ tịch Tập đoàn Y tế Seishokai.

Cùng dự có đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Xuân Đà, Phó Giám đốc Trung tâm Y khoa Đại học, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội); lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Matsumoto Akihide cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm, trao đổi về định hướng hợp tác trong lĩnh vực y tế tại thành phố Bắc Ninh; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của Tập đoàn đối với địa phương.

Nhắc lại chuyến thăm, làm việc tại Viện Itami Yuai thuộc Tập đoàn Y tế Seishokai vào tháng 4 vừa qua, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, sự đón tiếp trọng thị, chân tình cùng những trao đổi thiết thực về mô hình kết hợp khám, chữa bệnh với chăm sóc người cao tuổi đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy và thành viên đoàn công tác Bắc Ninh. Cùng với đó tin tưởng rằng, chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục vun đắp sự tin cậy, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể giữa hai bên.

Quang cảnh buổi tiếp.

Thông tin về tình hình phát triển địa phương, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố Bắc Ninh được thành lập từ 20/9/2026 với diện tích tự nhiên hơn 4,7 nghìn km², dân số khoảng 3,9 triệu người. Thành phố có công nghiệp phát triển, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện và vị thế kinh tế ngày càng được khẳng định.

9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; GRDP tăng 11,81%, xếp thứ 4 cả nước; quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt hơn 429,3 nghìn tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 177,8 tỷ USD.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố luôn quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu, trong đó có công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi ngày càng tăng, kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển dịch vụ y tế và tổ chức mô hình chăm sóc người cao tuổi có giá trị tham khảo quan trọng đối với thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tặng quà cho ông Matsumoto Akihide, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Seishokai.

Đánh giá cao việc Sở Y tế thành phố Bắc Ninh và Tập đoàn Y tế Seishokai chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là bước tiến cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, tạo cơ sở để trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kiến thức và từng bước triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực.

Để thỏa thuận sát thực tế, phát huy hiệu quả, đồng chí nhấn mạnh, quá trình triển khai cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, tuân thủ quy định pháp luật và phát huy hiệu quả nguồn lực, kinh nghiệm của mỗi bên. Mặt khác đề nghị, Sở Y tế cùng các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Y tế Seishokai, chủ động cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận thành chương trình, kế hoạch hợp tác phù hợp. Xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm các cam kết từng bước được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đồng chí cho biết, thành phố tạo điều kiện tối đa để các dự án, nội dung hợp tác được triển khai; qua đó mong muốn, thông qua hợp tác, Tập đoàn Y tế Seishokai là cầu nối giữa Bắc Ninh với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế và các lĩnh vực khác để có thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến Bắc Ninh đầu tư.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Matsumoto Akihide, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Seishokai cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh; đồng thời bày tỏ vui mừng khi có dịp đến thăm, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực y tế của địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đánh giá cao những kết quả Bắc Ninh đạt được trong phát triển kinh tế, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Seishokai cho rằng đây là những điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác chuyên môn giữa hai bên.

Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi, Tập đoàn Y tế Seishokai quan tâm thúc đẩy hợp tác với ngành Y tế Bắc Ninh theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của địa phương và thế mạnh chuyên môn của Tập đoàn. Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Seishokai cho rằng, hai bên có thể tiếp tục tăng cường trao đổi giữa các cơ quan quản lý và cơ sở y tế, xác định những nội dung có tính khả thi để từng bước triển khai; đồng thời mở rộng các hoạt động khảo sát, hội thảo khoa học, đào tạo và kết nối chuyên gia.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tặng đĩa di sản của thành phố Bắc Ninh cho ông Matsumoto Akihide, Chủ tịch Tập đoàn Y tế Seishokai.