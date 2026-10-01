Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tiếp và làm việc với Tập đoàn ENERTRAG

Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, cơ quan liên quan. Về phía Tập đoàn ENERTRAG có ông Gunar Hering, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn; ông Asdin Hassen, Giám đốc khu vực Châu Á, kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện gió ENERTRAG Bắc Ninh 2; bà Vũ Thị Dương, Giám đốc Quốc gia ENERTRAG tại Việt Nam, cùng các thành viên đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phát biểu.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Hồng Thái bày tỏ vui mừng khi được tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn ENERTRAG và Công ty trách nhiệm hữu hạn ENERTRAG Việt Nam. Đồng chí chúc mừng, cảm ơn Tập đoàn ENERTRAG và Công ty trách nhiệm hữu hạn ENERTRAG Việt Nam đã đầu tư vào Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái cũng đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm của Tập đoàn; khẳng định các dự án phù hợp định hướng phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí cũng chia sẻ một số thông tin liên quan đến tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng chung của Bắc Ninh, trong đó có nhu cầu về hạ tầng năng lượng. Đồng chí cũng đề nghị phía Tập đoàn nêu những khó khăn, vướng mắc khi đầu tư vào Bắc Ninh để chính quyền thành phố chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ.

Quang cảnh buổi làm việc.

Được biết, ENERTRAG là Tập đoàn năng lượng tái tạo của Đức, hoạt động trong các lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, lưới điện và các giải pháp năng lượng tích hợp. Tại Việt Nam, Tập đoàn có mặt từ năm 2020 để nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng sạch theo định hướng Quy hoạch điện VIII.

Thời gian qua, ENERTRAG đã tích cực triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với 2 dự án Nhà máy điện gió Bắc Giang 1 và Bắc Giang 2, đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan.

Hiện Tập đoàn đang đầu tư dự án Nhà máy điện gió Bắc Giang 2 do liên danh nhà đầu tư gồm ENERTRAG SE (Cộng hòa Liên bang Đức) và Công ty trách nhiệm hữu hạn ENERTRAG Việt Nam. Dự án có công suất thiết kế 55 MW, được triển khai tại các xã: Tuấn Đạo, Dương Hưu và Sơn Động. Quy mô đầu tư gồm 9 tuabin gió công suất từ 5,5 đến 6,3 MW mỗi tổ máy; xây dựng mới trạm nâng áp 110 kV, đường dây truyền tải điện 110 kV dài khoảng 7 km cùng hệ thống đường dây 35 kV đấu nối và các công trình phụ trợ. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2,1 nghìn tỷ đồng.

Ông Gunar Hering phát biểu.

Tại buổi làm việc, ông Gunar Hering chia sẻ một số thông tin liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp và tiến độ các dự án mà Tập đoàn đang đầu tư tại Bắc Ninh. Đại diện Tập đoàn mong muốn lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện gió mà Tập đoàn đang đầu tư tại các xã thuộc huyện Sơn Động (cũ) của Bắc Ninh.

Tập đoàn cũng đề nghị thành phố hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn liên quan sử dụng đất làm đường phục vụ dự án; phương án bán điện,…; định hướng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng.

Tại đây, các đại biểu cũng trao đổi về tiến độ thực hiện các dự án điện gió, những nội dung cần phối hợp trong quá trình thực hiện đầu tư và khả năng mở rộng hợp tác trong thời gian tới. Qua đó, giúp các dự án điện gió của Tập đoàn ENERTRAG sớm được triển khai, thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Thịnh cho biết, Bắc Ninh có nhu cầu sử dụng năng lượng rất lớn để phát triển công nghiệp. Hiện trên địa bàn thành phố đang triển khai nhiều dự án nguồn điện như: Điện mặt trời mái nhà, điện rác, hệ thống lưu trữ năng lượng - BESS. Đồng chí mong muốn, bên cạnh điện gió, Tập đoàn ENERTRAG đầu tư phát triển nguồn điện sạch khác. Thành phố sẽ bố trí quỹ đất để Tập đoàn đầu tư thuận lợi. Đồng thời sẽ giới thiệu các doanh nghiệp mua điện trực tiếp cho Tập đoàn.

Đánh giá đây là những dự án điện có quy mô lớn, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị Tập đoàn ENERTRAG tiếp tục tập trung nguồn lực, chủ động hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp; đồng thời xây dựng tiến độ cụ thể, xác định rõ những nội dung cần sự phối hợp, hỗ trợ của cơ quan nhà nước để cùng tháo gỡ. Thành phố sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định; những vấn đề thuộc thẩm quyền cần tập trung giải quyết, không để kéo dài; những nội dung vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng thời, Tập đoàn cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ đã cam kết.

Về định hướng hợp tác lâu dài, đồng chí Nguyễn Hồng Thái cho biết thành phố quan tâm việc ENERTRAG tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực năng lượng. Đối với đề xuất nghiên cứu khả năng phát triển thêm khoảng 50 MW điện gió tại khu vực An Lạc, Dương Hưu, thành phố hoan nghênh và đề nghị Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu tính khả thi, sự phù hợp quy hoạch, khả năng đấu nối, các điều kiện về đất đai, môi trường và hiệu quả đầu tư để sớm có đề xuất cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Tập đoàn ENERTRAG.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn năng lượng ổn định, an toàn và bền vững. Thành phố mong muốn ENERTRAG không chỉ triển khai tốt các dự án hiện có mà tiếp tục nghiên cứu những cơ hội đầu tư mới, hướng tới các giải pháp năng lượng đồng bộ, lâu dài, phục vụ quá trình phát triển công nghiệp và đô thị.

Thành phố Bắc Ninh sẵn sàng trao đổi, tạo điều kiện để Tập đoàn nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp, bảo đảm đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm của ENERTRAG trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, cùng tinh thần hợp tác và trách nhiệm của hai bên, quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn và thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục có những bước phát triển cụ thể, thực chất và hiệu quả.