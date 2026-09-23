Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái thăm, tặng quà người cao tuổi và trẻ em đặc biệt tại phường Hạp Lĩnh

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tặng quà, chúc sức khỏe cụ Nguyễn Thị Diễm.

Đến thăm và tặng quà cụ bà Nguyễn Thị Diễm (sinh năm 1925) tại nhà riêng ở tổ dân phố Đông Đoài, phường Hạp Lĩnh, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái vui mừng khi thấy cụ khỏe mạnh, minh mẫn, sống vui vầy bên con cháu. Đồng chí chúc cụ sống thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương để con cháu noi theo; đồng thời mong gia đình luôn quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để cụ có cuộc sống vui vẻ, đầm ấm bên người thân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tới thăm, tặng quà Tết Trung thu cho các trẻ em đặc biệt đang học tập, nuôi dưỡng tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh (đồi Ba Huyện, phường Hạp Lĩnh).

Trung tâm đang quản lý, giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng 256 trẻ em, học sinh và đối tượng bảo trợ xã hội, gồm học sinh khuyết tật, trẻ em bị bỏ rơi, không có người nhận; đối tượng bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng. Thời gian qua, đơn vị duy trì ổn định các hoạt động giáo dục chuyên biệt, hỗ trợ giáo dục hòa nhập, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trợ xã hội, hướng nghiệp và dạy nghề. Việc kết hợp giáo dục, can thiệp, chăm sóc, rèn luyện kỹ năng sống và hướng nghiệp đã góp phần giúp trẻ em, học sinh khuyết tật nâng cao kỹ năng tự phục vụ, từng bước tăng khả năng tự lập và hòa nhập cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái tặng quà các trẻ em đặc biệt và Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh.

Trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày chuẩn bị đón Tết Trung thu năm 2026, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái cùng các đại biểu thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc biệt của các cháu thiếu nhi đang học tập, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục chuyên biệt, hỗ trợ giáo dục hòa nhập, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trợ xã hội, hướng nghiệp và dạy nghề; trân trọng, biểu dương những nỗ lực, cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng cao quý của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng quà các trẻ em đặc biệt đang học tập, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật, trẻ thiếu sự chăm sóc, nuôi dưỡng của gia đình, sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và toàn xã hội càng có ý nghĩa thiết thực, cần được thể hiện bằng những chính sách phù hợp, sự hỗ trợ cụ thể và đồng hành thường xuyên, lâu dài. Chăm sóc, bảo vệ trẻ không chỉ dừng lại ở việc giúp các em có cuộc sống tốt hơn trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi em được học tập, phát triển khả năng, được tôn trọng, tự tin, từng bước nâng cao khả năng tự lập và hòa nhập cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái hỏi thăm tình hình nuôi dưỡng các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Giáo dục chuyên biệt và Bảo trợ xã hội Bắc Ninh.

Khẳng định thành phố Bắc Ninh luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội; mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật đều được quan tâm, bảo vệ, chăm sóc và tạo cơ hội phát triển phù hợp với khả năng, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, cùng với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thành phố tiếp tục chú trọng chăm lo trẻ em và các nhóm yếu thế.

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ trẻ em tại Trung tâm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham quan cơ sở vật chất dạy và học của Trung tâm.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái chúc các cháu học sinh, trẻ em đang học tập, nuôi dưỡng tại Trung tâm mạnh khỏe, chăm ngoan, tự tin, đón Tết Trung thu thật vui tươi, ấm áp.