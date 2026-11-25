Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái khảo sát thực tế hạ tầng giao thông, hạ tầng điện tại Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, Tập đoàn Luxshare hiện đang triển khai 3 dự án quy mô lớn tại thành phố Bắc Ninh, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao như sản xuất, gia công linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông, điện thoại thông minh, máy vi tính, thiết bị âm thanh, định vị và các sản phẩm công nghệ thông minh khác.

Cụ thể, tại Khu công nghiệp Quang Châu là dự án Luxshare-ICT Việt Nam có diện tích hơn 290 nghìn m². Đi vào hoạt động từ đầu năm 2017, dự án hiện tạo việc làm cho khoảng 24.000 lao động. Tại Khu công nghiệp Vân Trung, dự án Luxshare-ICT Vân Trung có diện tích hơn 360 nghìn m². Chính thức sản xuất từ đầu năm 2020, nhà máy hiện thu hút khoảng 35.000 lao động.

Tại Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2, dự án Luxshare-ICT Bắc Ninh sử dụng hơn 557 nghìn m² đất. Dự án đang trong giai đoạn xây dựng nhà máy, dự kiến lắp đặt máy móc, thiết bị vào tháng 1/2027 và chính thức đi vào sản xuất từ tháng 4/2027, dự kiến thu hút khoảng 10.000 lao động trong giai đoạn đầu.

Trong quá trình triển khai các dự án, Tập đoàn Luxshare đã nêu một số kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông kết nối tại Khu công nghiệp Vân Trung như: Đề xuất thông tuyến đường phía Đông khu E3 kết nối với trục đường chính nhằm điều tiết lượng xe máy lưu thông; mở thêm tuyến đường từ cuối nhà máy Công ty trách nhiệm hữu hạn ACCUNOVA Việt Nam kết nối ra đường Võ Văn Kiệt để tổ chức phân luồng một đường vào, một đường ra, giảm ùn tắc trên tuyến đường giữa khu G và khu H của Luxshare.

Thúc đẩy dự án kết nối trục đường chính phía Đông Khu công nghiệp Vân Trung tới Khu công nghiệp Quang Châu; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã quy hoạch (điểm đầu giao với đường Võ Văn Kiệt, điểm cuối giao với đường tỉnh 398 thuộc địa phận phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh) nhằm tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái khảo sát thực tế hạ tầng giao thông, hạ tầng điện tại Khu công nghiệp Vân Trung.

Về vấn đề thông tuyến đường phía Đông khu E3 kết nối với trục đường chính nhằm điều tiết lượng xe máy lưu thông, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp là Công ty cổ phần S&G đã giải đáp với Tập đoàn Luxshare rằng đề xuất trên không phù hợp với quy hoạch Khu công nghiệp Vân Trung. Nếu mở tuyến đường này sẽ đi qua khu vực hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý nước thải, gây ảnh hưởng đến hoạt động vận hành chung của khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xung đột giao thông tại điểm đấu nối với đường Võ Văn Kiệt. Các kiến nghị còn lại cũng được cơ quan chức năng, đơn vị liên quan trao đổi, giải thích cụ thể.

Về tình hình cấp điện tại Khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu của Tập đoàn Luxshare cơ bản ổn định song có thời điểm bị nháy điện do sự cố dông sét. Riêng tại Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2, Tập đoàn Luxshare đề nghị xây mới trạm biến áp 110 kV ở khu vực xung quanh nhà máy. Đồng thời triển khai cải tạo, chuyển tuyến cáp điện từ trạm biến áp 110 kV đến nhà máy Luxshare tại Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 được bố trí đi ngầm, nhằm nâng cao độ an toàn, ổn định của nguồn điện, hạn chế ảnh hưởng do sét đánh và bảo đảm mỹ quan khu vực. Về nội dung này, Công ty Điện lực Bắc Ninh thông tin về các hạ tầng điện đang triển khai, đồng thời khẳng định hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu công suất của Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2, trong đó có dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare - ICT.

Ngoài ra, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 cũng kiến nghị tăng cường cải tạo, kết nối thông suốt các tuyến đường xung quanh nhằm bảo đảm xe máy của công nhân viên, xe đưa đón công nhân và xe tải vận chuyển hàng hóa lưu thông bình thường.

Dự án Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 đang được thi công.

Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, tiếp thu toàn bộ các ý kiến. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố tổng hợp, báo cáo cụ thể từng kiến nghị để giải quyết một cách chi tiết, dứt điểm, không để kéo dài.

Bí thư Thành ủy cho biết, hiện nay, UBND thành phố đã giao cho Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 thực hiện dự án tuyến đường kết nối Khu công nghiệp Vân Trung với Khu công nghiệp Quang Châu. Dự án đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2027.

UBND thành phố đã giao cho Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố số 2 thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Kim Chân và đường dẫn lên cầu (từ đường tỉnh 398 đi đường tỉnh 285B). Dự án đang được chủ đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định, dự kiến năm 2029 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, nhu cầu vận tải ngày càng tăng của người dân, công nhân và doanh nghiệp mà còn góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa, tăng khả năng kết nối giữa các khu công nghiệp, qua đó tạo động lực thu hút đầu tư, nhất là các doanh nghiệp FDI và chuyên gia nước ngoài đến với Bắc Ninh.

Cùng đó, nhiều công trình điện cũng được chủ động đầu tư, đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó, đồng chí yêu cầu, các dự án hạ tầng liên quan đến các khu công nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đối với tuyến đường từ khu ký túc xá công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT tại Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2 đến nhà xưởng theo kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí yêu cầu nghiên cứu phương án phù hợp, bảo đảm cho công nhân đi lại thuận lợi, an toàn.

Riêng về nguồn điện, đồng chí đề nghị Công ty Luxshare-ICT cung cấp thông tin cụ thể, sát với nhu cầu thực tế để địa phương có giải pháp tổng thể cung cấp kịp thời, lâu dài.