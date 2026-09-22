Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái dự lễ khởi công khu công nghiệp Quế Võ III, phân khu 2

Sáng 22/9, tại phường Quế Võ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mạnh Đức Việt Nam tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III, phân khu 2.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Trần Văn Tuý, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Hoàng Thanh Khiết, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang; Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư.

Dự án khu công nghiệp Quế Võ III, phân khu 2 có vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với quốc lộ 17, kết nối thuận tiện với quốc lộ 1A, quốc lộ 18 và cách trung tâm thành phố Hà Nội 50 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 46 km... Dự án có quy mô 208,54 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.8000 tỷ đồng.

Khi đi vào vận hành, dự án được định hướng là khu công nghiệp tập trung, đa ngành với nhiều lĩnh vực khác nhau như: Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp nhẹ; công nghiệp cơ khí lắp ráp, điện tử; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng...

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và các đại biểu phát lệnh khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh: Bắc Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, không gian phát triển rộng lớn hơn và yêu cầu cao hơn. Trong giai đoạn tới, phát triển công nghiệp không chỉ chú trọng mở rộng quy mô, mà phải nâng cao chất lượng; ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Các khu công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, đồng bộ hạ tầng, gắn phát triển công nghiệp với đô thị, dịch vụ và nâng cao đời sống người lao động, người dân. Trong định hướng đó, khu công nghiệp Quế Võ III, phân khu 2 sẽ bổ sung một không gian phát triển công nghiệp mới, tạo điều kiện thu hút các dự án sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao; đồng thời tạo thêm việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Đồng chí kỳ vọng dự án sẽ tạo dựng hạ tầng công nghiệp hiện đại, mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, là điểm đến của những nhà đầu tư chất lượng, góp phần hình thành không gian công nghiệp mới, mở rộng động lực tăng trưởng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Bắc Ninh.

Để dự án sớm đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ; thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các cam kết với Nhà nước và Nhân dân.

Đặc biệt, chủ động thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có khả năng tạo việc làm và đóng góp thực chất cho địa phương.

Đơn vị thi công tập trung phương tiện, máy sẵn sàng đáp ứng tiến độ thi công dự án.

Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các sở, ngành và UBND phường Quế Võ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; quan tâm đời sống Nhân dân, vấn đề phát sinh liên quan đến người dân phải được nắm bắt, giải quyết kịp thời, đúng quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; phối hợp với nhà đầu tư phát triển nhà ở, dịch vụ và các thiết chế cần thiết để phục vụ người lao động và Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, thành phố Bắc Ninh cam kết tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, không để những khó khăn thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước trở thành điểm nghẽn đối với doanh nghiệp…