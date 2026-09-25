Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái dự lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và các đại biểu tặng hoa chúc mừng.

Dự án do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư, được thực hiện trên khu đất khoảng 0,7ha. Theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND thành phố, dự án gồm công trình chung cư nhà ở xã hội cao 19 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng diện tích xây dựng sàn khoảng 59.492m², dự kiến có khoảng 490 căn hộ, diện tích từ 25-77m².

Từ tầng 1 đến tầng 3 của công trình bố trí không gian thương mại, dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, tiện ích chung và các hạng mục kỹ thuật; từ tầng 4 đến tầng 19 bố trí các căn hộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, phòng cháy, chữa cháy và thông tin liên lạc. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng hơn 805,8 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư 165 tỷ đồng, vốn vay và huy động hợp pháp khác hơn 640,8 tỷ đồng.

Tại đây, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn cho biết, doanh nghiệp xác định đây là dự án có ý nghĩa xã hội, hướng tới tạo lập chỗ ở phù hợp khả năng chi trả cho người lao động và các gia đình có nhu cầu. Việc khởi công dự án nhằm bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn, phục vụ nhu cầu về chỗ ở của người lao động và các đối tượng có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Chủ đầu tư cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công nghiêm túc, kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, việc khởi công dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, chăm lo chỗ ở cho công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp.

Theo đồng chí, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng đô thị và chất lượng cuộc sống. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố xác định việc bảo đảm chỗ ở phù hợp cho người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp là nội dung cần được quan tâm trong quá trình phát triển đô thị.

Đồng chí cho biết, Bắc Ninh đang triển khai 76 dự án khu đô thị, 65 dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Thành phố xác định bên cạnh phát triển các khu đô thị xanh, hiện đại, sinh thái cần đặc biệt quan tâm phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu giai đoạn 2025 - 2030 đạt 135 nghìn căn hộ, từng bước tạo lập quỹ nhà phù hợp với khả năng chi trả, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3 hoàn thành sẽ tạo lập thêm quỹ nhà ở có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho gần 1.000 người, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, an toàn, thuận tiện.

Động thổ khởi công dự án.

Đồng chí mong muốn dự án được triển khai với tinh thần nhà ở xã hội phải thực sự là nơi để an cư, bảo đảm chất lượng công trình, chất lượng hạ tầng và các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống lâu dài của người dân. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn; sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng sự ủng hộ của Nhân dân.

Để dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, đồng chí đề nghị Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai phải thực hiện đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, công trình phục vụ cộng đồng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu, chất lượng thi công và an toàn lao động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định về nhà ở xã hội, nhất là việc xác định đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua; công khai, minh bạch thông tin về giá bán, giá thuê và quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ. Chính sách ưu đãi của Nhà nước phải đến đúng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công bằng, công khai, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Đề nghị các sở, ngành và UBND phường Đa Mai, tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình, trật tự xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và việc thực hiện các quy định về nhà ở xã hội; bảo đảm dự án triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật.

Đồng chí khẳng định, thành phố tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, qua đó tạo điều kiện để các dự án nhà ở xã hội được triển khai đúng tiến độ.