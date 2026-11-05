Bí thư Thành ủy Bắc Ninh: Các địa phương chủ động khai thác tiềm năng và lợi thế

Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nắm bắt khó khăn và gợi mở khai thác tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, lâm nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng sinh thái - văn hóa trên địa bàn 8 xã khu vực Sơn Động.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái với Thường trực Đảng ủy 8 xã khu vực Sơn Động.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh: Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Thường trực Đảng ủy 8 xã: Sơn Động, Đại Sơn, Vân Sơn, An Lạc, Tuấn Đạo, Yên Định, Dương Hưu, Tây Yên Tử.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau sắp xếp đơn vị hành chính, 8 xã khu vực Sơn Động có tổng diện tích hơn 784 km², dân số trên 100 nghìn người; trong đó, diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 63.700 ha, chiếm 81,3% diện tích tự nhiên. Với lợi thế về tài nguyên rừng, khoáng sản, cùng các điểm du lịch Tây Yên Tử, Đồng Cao, Khe Rỗ, khu vực có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch.

Trong 9 tháng năm 2026, cấp ủy, chính quyền các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Kinh tế duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Nổi bật, xã Tây Yên Tử có tổng giá trị sản xuất ước đạt 373,8 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ; xã Vân Sơn trồng mới 970 ha rừng; xã Sơn Động có sản lượng gỗ khai thác hơn 62.300 m³. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, trong đó Sơn Động đạt 91,7%, Yên Định đạt 82% kế hoạch năm.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng. Toàn khu vực đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập thôn, giảm 45 thôn, còn 79 thôn; 8/8 xã hoàn thành số hóa hồ sơ kiểm tra, giám sát. Đáng chú ý, tại xã Sơn Động, 599 hộ dân tự nguyện hiến hơn 22.300 m² đất, trị giá ước tính trên 19 tỷ đồng, góp phần mở rộng đường giao thông, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị thành phố quan tâm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công; bổ sung cán bộ chuyên môn, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; có cơ chế phát triển kinh tế rừng, thu hút doanh nghiệp chế biến lâm sản, khai thác tiềm năng du lịch Tây Yên Tử - Đồng Cao - Khe Rỗ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trên cơ sở các kiến nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư hạ tầng, bố trí nguồn lực và cơ chế, chính sách. Tham gia phát biểu, các đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Lê Xuân Lợi, Nguyễn Thị Hà cũng trao đổi, đóng góp ý kiến về những nhiệm vụ đặt ra đối với khu vực Sơn Động, trong đó yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 8 xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, duy trì ổn định kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Chia sẻ với những khó khăn đặc thù của khu vực miền núi, ông Thái nhấn mạnh, phát triển khu vực Sơn Động phải có lộ trình phù hợp, không nóng vội, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh lưu ý, trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn chế, đầu tư phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những dự án có khả năng tạo động lực tăng trưởng, tăng nguồn thu, từ đó có thêm nguồn lực hỗ trợ các địa bàn khó khăn. Các địa phương cần chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, nhất là kinh tế rừng và du lịch; không chỉ trông chờ vào các nhà đầu tư lớn mà phải phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo sinh kế bền vững.

Ông Thái gợi mở nhiều giải pháp định hướng các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng đất đồi rừng, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; chuyển từ khai thác, bán gỗ thô sang chế biến sâu, phát triển rừng gỗ lớn, cây công trình có giá trị kinh tế cao. Hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản. Cùng đó, bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, gắn phát triển kinh tế rừng với nâng cao sinh kế cho người dân. Tập trung bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị không gian du lịch sinh thái, văn hóa.

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu 8 xã khẩn trương rà soát các chỉ tiêu năm 2026, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 sát thực tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết những điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và xử lý tài sản công dôi dư, không để thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết công việc. Những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phải chủ động triển khai, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc để việc xin ý kiến kéo dài làm chậm tiến độ. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo, đề xuất phương án tháo gỡ, phát huy trách nhiệm của tập thể cấp ủy và sự phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, ông Thái yêu cầu đặc biệt quan tâm giáo dục, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng giáo dục thế hệ trẻ, từng bước thay đổi nhận thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo nền tảng để khu vực Sơn Động phát triển ổn định, bền vững trong những năm tới.