Bí thư Tây Ninh: Không để dự án nghìn tỷ lúng túng, chậm trễ

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư về tiến độ triển khai các dự án giao thông, logistics trọng điểm trên địa bàn xã Hưng Thuận. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết vừa cùng đoàn công tác khảo sát thực tế và làm việc với các sở, ngành, địa phương nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án ĐT.787B, ĐT.789 và Dự án Trung tâm Logistics, Cảng cạn ICD, Cảng tổng hợp Tây Ninh trên địa bàn xã Hưng Thuận.

Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, nhà đầu tư và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hưng Thuận.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đề nghị địa phương chủ động rà soát, không để lúng túng trong xử lý công việc dẫn đến chậm tiến độ như thời gian qua; phấn đấu hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng trong quý I/2027.

Các sở, ngành đẩy nhanh cấp phép khai thác các mỏ đá trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các địa phương có mỏ đá thực hiện hợp đồng, cam kết cung cấp vật liệu, bảo đảm nguồn cung cho các dự án. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương phải xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho các hộ dân tại xã Hưng Thuận, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt rà soát quy hoạch dự án, xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; chủ động phối hợp, tạo điều kiện để các nhà đầu địa phương tăng cường tuyên truyền, thường xuyên thông tin về tiến độ triển khai các dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương báo cáo về tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, Dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 là dự án đầu tư công nhóm A, cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài 48,113 km, mặt cắt ngang rộng 21,5 m, gồm 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế 80 km/h ngoài đô thị và 50 km/h trong đô thị. Dự án triển khai từ năm 2021, dự kiến hoàn thành năm 2026 và đề xuất gia hạn đến năm 2027.

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Đông phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Dự án gồm 3 thành phần. Trong đó, tuyến N8 dài 9,188 km, khởi công ngày 31/12/2023; đoạn do Công ty Cổ phần Đồng Thuận Hà thi công đạt 58,63%, dự kiến hoàn thành năm 2027; đoạn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Đăng Khoa thực hiện đạt 94,6%, phần vướng tại kênh N26-16 sẽ được bổ sung thiết kế để hoàn thành trong năm 2026.

Tuyến ĐT.787B dài 14,885 km, gói thầu số 11 khởi công cuối năm 2021, hiện đạt 96% khối lượng. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, còn 4 đường dân sinh chờ thảm nhựa, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2026.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh báo cáo tiến độ triển khai các dự án giao thông trên địa bàn xã Hưng Thuận. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tuyến ĐT.789 dài 24,04 km, gồm hai gói thầu chính số 20 và 21, tiến độ đạt từ 64,4% đến 83,97%. Các gói thầu phụ trợ số 41, 42 và 43 thi công nút giao, hệ thống thoát nước đã khởi công trong tháng 9/2026. Dự kiến toàn tuyến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý I/2027.

Tuy nhiên, các dự án đang gặp khó khăn do thiếu nguồn vật liệu xây dựng, nhất là đá 4x6. Các mỏ đá tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai hiện ưu tiên cung ứng cho các công trình trọng điểm quốc gia như đường Vành đai 3 và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ngoài ra, tại gói thầu số 20, nhà thầu chính là Công ty Cổ phần Hải Đăng vi phạm tiến độ, chậm hoàn trả tiền tạm ứng, ảnh hưởng đến khả năng thi công của các nhà thầu phụ. Dù một phần khối lượng đã được cắt chuyển, tiến độ vẫn bị tác động bởi thời tiết mùa mưa.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng đại diện các đơn vị khảo sát vị trí sẽ triển khai Dự án Trung tâm Logistics, Cảng cạn ICD và Cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đối với Dự án Trung tâm Logistics, Cảng cạn ICD và Cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, dự án có quy mô 259,22 ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.626 tỷ đồng. Cuối năm 2020, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho Liên danh TANIL – ILS – ASGL. Đến nay, các thủ tục về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chuyển mục đích sử dụng đất lúa và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 437 hộ dân đã hoàn tất.

Tuy nhiên, dù phương án bồi thường được phê duyệt từ tháng 2/2025, nhà đầu tư cũ là Công ty Cổ phần Logistics Quốc tế Tây Ninh không chuyển nguồn kinh phí 1.216 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và không thực hiện ký quỹ đầu tư. Ngày 2/6/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9416/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư của Liên danh TANIL – ILS – ASGL do không đáp ứng điều kiện về vốn thực hiện bồi thường.

Sông Sài Gòn, đoạn dự kiến triển khai Dự án Trung tâm Logistics, Cảng cạn ICD và Cảng tổng hợp Tây Ninh tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Hiện Sở Tài chính đang lấy ý kiến thẩm định của các sở, ngành đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của liên danh nhà đầu tư mới gồm Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Đông, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Tài Phú và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Thịnh, nhằm tiếp tục triển khai dự án.