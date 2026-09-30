Bí thư Quảng Trị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị giải ngân thấp

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 1868-CV/VPTU ngày 29/9, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy sau phiên họp trực tuyến chuyên đề của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, trước ngày 10/10, UBND tỉnh phải rà soát, kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Ông Vương Quốc Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đối với nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 57 năm 2026, các đơn vị được giao vốn phải giải ngân tối thiểu 75% kế hoạch trước ngày 30/10 và đạt trên 95% trước ngày 30/11. Sở Tài chính được giao theo dõi, tổng hợp kết quả.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu; phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ. Kết quả thực hiện phải được đo lường bằng sản phẩm cụ thể, thực chất.

Đáng chú ý, văn bản yêu cầu rà soát, xác định chính xác số lượng điểm lõm sóng trên địa bàn trong tháng 10, đồng thời lưu ý số liệu báo cáo có 3 điểm chưa sát thực tế. Sở Khoa học và Công nghệ phải phối hợp với Viettel và các doanh nghiệp viễn thông triển khai xóa điểm lõm sóng.

Cũng trong tháng 10, các cơ quan liên quan phải báo cáo đề xuất phương án đưa điện lưới về những thôn, bản chưa có điện và đề xuất nguồn vốn đầu tư xây dựng Trung tâm An ninh mạng của tỉnh.

Về dữ liệu, tỉnh yêu cầu hoàn thành dứt điểm việc làm sạch dữ liệu đất đai trước ngày 30/10. Sở Nội vụ chủ trì xây dựng kế hoạch, phát động chiến dịch “100 ngày đêm cao điểm chuẩn hóa, số hóa toàn bộ tài liệu tồn đọng” trước ngày 15/10.

Quảng Trị đồng thời giao các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất sản phẩm công nghệ chủ lực, gồm công nghệ chế biến thạch anh thành silic phục vụ sản xuất tấm wafer; giải pháp du lịch thông minh; mô hình cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu thông minh và kết nối chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn. Các báo cáo đề xuất phương án phải hoàn thành vào ngày 30/10.