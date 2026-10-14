Bí thư Quảng Trị giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân đến từng xã, phường

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị là cảng thứ hai trên cả nước được đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) do Tập đoàn T&T đầu tư.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Trị, trong 9 tháng qua, hơn 1.100 doanh nghiệp được thành lập mới tại tỉnh Quảng Trị với tổng số vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng. Hiện có hơn 10.600 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký gần 210.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 9 tháng vừa qua đạt hơn 8,4%, thu ngân sách nhà nước tính đến 30/9/2026 đạt hơn 9.200 tỷ đồng, đạt 73% dự toán Trung ương giao, đạt gần 68% dự toán địa phương giao.

Kết quả này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực doanh nghiệp trong huy động nguồn lực đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương. Cùng với đó, tỉnh đã thu hút nhiều dự án quy mô lớn vào các lĩnh vực năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%” đối với hơn 70 thủ tục hành chính trên địa bàn từ ngày 1/10/2026. Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng giao thông, logistics và giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chủ trương để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho ngành thuế chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND tỉnh về phát triển các doanh nghiệp tư nhân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình triển khai các dự án năng lượng Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.

Tương tự, các xã/phường cũng được giao nhiệm vụ cụ thể trong phát triển kinh tế tư nhân tại địa phương mình. Khi tạo áp lực như vậy thì các ngành, địa phương cố gắng phát triển doanh nghiệp từ các hộ kinh doanh, dân doanh. Như vậy, trong quá trình phát triển, lãnh đạo các địa phương, đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ tối đa đối với các hộ phát triển lên doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cho rằng, qua quá trình tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh, dần dần sẽ tạo nên hệ sinh thái và tỉnh sẽ có ngày càng nhiều số lượng doanh nghiệp trên đầu dân số.

“Mỗi một cán bộ chuyên trách của ngành thuế sẽ chịu trách nhiệm, chỉ tiêu ít nhất là phát triển 2 doanh nghiệp trên một năm. Giao cho Đảng ủy, UBND nghiên cứu, phân loại theo từng địa bàn các xã phường, mỗi một đồng chí Thường trực của các xã, phường, đảng ủy các xã, phường cũng có trách nhiệm là phát triển ít nhất 2 doanh nghiệp nhưng không được trùng với đối tượng doanh nghiệp của cán bộ chuyên trách ngành thuế”, ông Vương Quốc Tuấn giao nhiệm vụ.

Kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tái cấu trúc kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững. Với sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế tư nhân được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Trị.