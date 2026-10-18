Bí thư Quản Minh Cường: Quảng Ninh tăng trưởng dưới 10% thì cách chức Bí thư, Chủ tịch

Kiểm soát chặt giá mặt hàng thiết yếu

Thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 ngày 18/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, chưa bao giờ tốc độ và tinh thần quyết tâm sửa đổi thể chế lại quyết liệt như hiện nay, làm việc ngày đêm để "vướng ở đâu tháo gỡ ngay ở đó". Đây là một trong những đóng góp rất quan trọng và tích cực vào tăng trưởng kinh tế thời gian qua.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ (Ảnh: Media Quốc hội).

Đối với mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, để đạt kế hoạch đề ra, cần phấn đấu tăng trưởng trên 12% trong những tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm 2026, mới chỉ có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 2 con số (trên 10%).

Một vấn đề cần đặc biệt quan tâm là áp lực lạm phát. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, dù đẩy mạnh tăng trưởng đến đâu, phải kiểm soát được lạm phát dưới mức 4,5%.

"Tăng trưởng đạt bao nhiêu đi nữa, nếu lạm phát gia tăng thì sẽ không còn nhiều ý nghĩa, bởi giá cả leo thang sẽ gây khó khăn cho đời sống người dân", Thường trực Ban Bí thư đề nghị phải rà soát và kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, nước để phòng chống lạm phát.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ Tài chính báo cáo chính xác số tiền tạm ứng đầu tư công hiện chưa triển khai thực hiện. Đối với các chương trình, dự án chậm tiến độ, cần chủ động điều chỉnh, chuyển phân bổ vốn sang các dự án khác.

Đối với áp lực về lãi suất, Trung ương và Chính phủ đang chỉ đạo nỗ lực giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn, mặc dù đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: Media Quốc hội).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu vấn đề, mặc dù thu ngân sách chung đạt cao nhưng kết quả Quý III có dấu hiệu chững lại, đề nghị Bộ Tài chính phân tích rõ nguyên nhân. Phải tập trung nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu nội địa từ sản xuất kinh doanh vì đây mới là nguồn thu bền vững lâu dài.

Nhấn mạnh kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập và thu hút nguồn lực đầu tư, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần có chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai và nguồn vốn cho các doanh nghiệp, tránh tình trạng "nói rất hay nhưng làm không được".

Quảng Ninh dứt khoát không thể tăng trưởng dưới 10%

Nêu ý kiến thảo luận, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho rằng mục tiêu phấn đấu cả nước tăng trưởng 10% là đúng, nhưng không nên yêu cầu tất cả các tỉnh đều phải tăng 10%.

Từ thực tế khi còn giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Quản Minh Cường nhìn nhận nếu yêu cầu tỉnh này đạt tăng trưởng 10% thì rất khó, bởi địa hình núi chia cắt, mưa lũ là nhà dân sụt lở, làm đủ ăn đã khó.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường (Ảnh: Media Quốc hội).

Với tỉnh Cao Bằng, theo ông, nhiệm vụ chính là giữ rừng, giữ nước, giữ văn hóa, lịch sử cội nguồn, giữ biên giới.

"Quảng Ninh chúng tôi dứt khoát không thể tăng trưởng dưới 10%, dưới 10% thì cách chức cả bí thư, chủ tịch, nhưng Cao Bằng thì không làm được, rất khó", Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường góp ý phải phân theo điều kiện thực tế, địa lý và nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo phát triển bền vững.

Ông cho biết trong 9 tháng đầu năm, địa phương đã tháo gỡ được một điểm nghẽn "tưởng chừng không tháo gỡ được", đó là nguyên liệu xây dựng: "Không ai tin một thành phố lớn như Quảng Ninh lại thiếu cát, thiếu sỏi, thiếu đá, trong khi địa phương có hàng nghìn triệu tấn cát, sỏi, đá. Bây giờ, chúng tôi đã bắt đầu bán cho khắp miền Bắc rồi".

Chia sẻ về lý do thiếu nguyên vật liệu xây dựng, ông cho biết do vướng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (cũ): "Tôi nói thẳng ở đây có lợi ích nhóm".

Nhắc lại văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (cũ), ông đặt vấn đề: Tại sao lại có nghị quyết của Ban Thường vụ về việc tạm dừng khai thác khoáng sản mà không có lý do, trong khi luật không cấm?

Ông Quản Minh Cường cho biết khi ông làm Bí thư Quảng Ninh có hỏi căn cứ nào để tạm dừng, nhưng không ai nói được. Kiểm tra văn bản thì chỉ có Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh cho biết đúng là trước đây có tình trạng than "tặc", lợi dụng khai thác khoáng sản để ăn trộm than. Nhưng, bây giờ công nghệ hiện đại nên đã ngăn chặn được than "tặc". Các nhà máy điện trong nước quản lý đầu vào, đầu ra rất chặt, không thể đốt than lậu được.

Với các biện pháp đã triển khai, Bí thư Quản Minh Cường nhận định giá nguyên vật liệu giảm một nửa, không còn chuyện giá đất, đá, sỏi bằng giá xi măng.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng của Cục Thống kê, nhiều địa phương ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong 9 tháng. Trong 34 tỉnh, thành phố, 12 địa phương có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 10% trở lên. Dẫn đầu cả nước là Quảng Ninh với mức tăng 12,54%. Xếp ngay sau là Hà Tĩnh 12,36% và Hải Phòng 12,08%. Đây là 3 địa phương có GRDP tăng trên 12%. Bắc Ninh đứng thứ 4 với mức tăng 11,81%, tiếp đến là Ninh Bình 11,31%, Thái Nguyên 11,24%, Hưng Yên 11,22% và Thanh Hóa 11,21%. Nhóm còn lại gồm Đà Nẵng tăng 10,31%, Tây Ninh 10,3%, Hà Nội và Đồng Nai cùng tăng 10,01%.