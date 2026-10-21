Bí thư phường ở Quảng Trị lên sóng livestream, nông sản địa phương hút khách

Ngày 21/10, Đoàn phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) tổ chức phiên livestream với chủ đề “Nông sản quê hương - Giá trị thật”, nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng, kết nối tiêu thụ nông sản và hỗ trợ người dân mở rộng thị trường thông qua nền tảng số.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của bà Đinh Thị Ngọc Lan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gianh, trong vai trò giới thiệu, quảng bá sản vật địa phương đến người tiêu dùng. Hoạt động không chỉ tạo sự gần gũi với người xem mà còn thể hiện sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền với người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Gianh như mắm ruốc, dưa lưới, hải sản… được quảng bá tại phiên livestream, mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng. (Ảnh: M.P)

Phiên livestream được phát trực tiếp trên các fanpage “Phường Bắc Gianh” và “Tuổi trẻ phường Bắc Gianh”, đồng thời được chia sẻ trên các kênh thông tin của cơ quan, đơn vị tại địa phương. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Thanh niên Quảng Trị số hóa nông sản địa phương”, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số.

Tại phiên livestream, người xem được giao lưu với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tìm hiểu nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng đất ven sông Gianh như mắm ruốc, bắp rang cát, dưa lưới, dưa chuột, hàu, tôm, cua… Các chủ cơ sở trực tiếp giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và những nỗ lực xây dựng thương hiệu cho sản vật quê hương.

Bên cạnh hoạt động quảng bá, chương trình còn đưa ra nhiều mức giá ưu đãi, hướng dẫn đặt hàng trực tiếp và tổ chức các trò chơi tương tác, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của người xem. Qua đó, người sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, còn người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm.

Theo số liệu thống kê, phiên livestream ghi nhận 24.818 lượt xem, 4.731 lượt tương tác, 3.991 lượt nhấp và 649 bình luận. Đáng chú ý, chương trình đã kết nối tiêu thụ hàng trăm đơn hàng nông sản, thu hút khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên phường Bắc Gianh phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, hỗ trợ quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản quê hương. (Ảnh: M.P)

Việc ứng dụng hình thức bán hàng trực tuyến được kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh, nhất là những cơ sở còn hạn chế về nguồn lực và kinh nghiệm tiếp cận thị trường. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các kênh phân phối truyền thống, sản vật địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên không gian mạng.

Thông qua chương trình, tuổi trẻ phường Bắc Gianh tiếp tục khẳng định vai trò trong hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là cách làm thiết thực nhằm phát huy tiềm năng nông nghiệp, kinh tế biển, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm đặc trưng địa phương.