Bí thư phường Đông Hải giữ chức Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng

Sáng 5.11, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng về công tác cán bộ tại Sở VHTTDL.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hải được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở VHTTDL.

Toàn cảnh Hội nghị công bố

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời đề nghị đồng chí phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo Sở nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng tại Hội nghị công bố

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị tập thể lãnh đạo Sở VHTTDL tập trung lãnh đạo toàn ngành bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa; gắn kết văn hóa, thể thao với du lịch, hình thành các sản phẩm có bản sắc, sức cạnh tranh.

Quản lý hiệu quả các nguồn lực, tài sản công; xây dựng đội ngũ đoàn kết, trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm hỗ trợ đồng chí Nguyễn Anh Tuấn sớm bắt nhịp công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hải giữ chức Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy phân công, điều động và chỉ định ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025-2030.