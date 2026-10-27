Bị thu hồi sổ đỏ, khoản lệ phí trước bạ đã nộp xử lý thế nào?

Theo thông tin trên Báo Điện tử Chính phủ ngày 1-10-2026, một trường hợp được phản ánh liên quan đến thửa đất có diện tích ban đầu 194 m². Năm 1994, UBND xã giao đất cho một hộ gia đình theo thỏa thuận đối ứng tiền đền bù với số tiền 10 triệu đồng. Đến tháng 12-2000, UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đại diện gia đình với diện tích 194 m² đất ở lâu dài.

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Sau đó, diện tích đất ở được đính chính giảm xuống còn 110 m². Đến tháng 2-2026, UBND xã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp do xác định cấp không đúng đối tượng. Khi làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận, người liên quan đặt câu hỏi về việc xác định khoản tiền đã nộp trước đây và các nghĩa vụ tài chính phải thực hiện.

Trả lời nội dung này, Thuế cơ sở 3 thành phố Bắc Ninh cho biết, việc xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền phải căn cứ Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 291/2025/NĐ-CP và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP.

Theo quy định được cơ quan thuế viện dẫn, trường hợp hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền để được sử dụng đất theo quy định thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Nếu đã nộp tiền nhưng mức thu thấp hơn mức phải nộp theo quy định tại thời điểm đó, khoản tiền đã nộp được quy đổi theo tỷ lệ diện tích đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; phần diện tích còn lại được tính tiền sử dụng đất theo quy định.

Đối với khoản tiền đã nộp trước đây, cơ quan thuế đề nghị đối chiếu hồ sơ, nguồn gốc sử dụng đất và chứng từ thực tế để xác định nghĩa vụ tài chính. Việc khoản tiền này có được tính vào tiền sử dụng đất hoặc được hoàn trả hay không cần có hồ sơ, chứng từ cụ thể để cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Một nội dung đáng chú ý trong hướng dẫn là khi cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thay đổi chủ sở hữu tài sản, không thay đổi ranh giới thửa đất, người dân được miễn lệ phí trước bạ theo Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 175/2025/NĐ-CP.

Người dân có sổ đỏ bị thu hồi cần lưu giữ quyết định thu hồi, giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ nộp tiền và các tài liệu liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất. Khi thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận, người dân nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác định rõ các khoản nghĩa vụ tài chính phải nộp, trường hợp được miễn và căn cứ xử lý khoản tiền đã nộp trước đây.