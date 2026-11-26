Nhà ở gắn liền với đất bị Nhà nước thu hồi nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở vẫn có thể được xem xét bố trí nơi ở mới

Nhà xây dựng trên đất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu hồi có được bố trí tái định cư hay không là vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể về điều kiện được xem xét bố trí nơi ở mới trong trường hợp này.

Trường hợp cụ thể như gia đình bà Phạm Thị Uyên (Hà Nội) xây nhà trên đất nông nghiệp (5%) vào năm 2015 nhưng không có biên bản vi phạm. Hiện nay nhà bà bị thu hồi vì nằm trong quy hoạch đường. Gia đình bà Uyên không còn đất và nơi ở nào khác trên địa bàn đang sinh sống. Gia đình bà thắc mắc rằng nhà mình có được tái định cư hoặc mua tái định cư hay không?

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở gắn liền với đất bị Nhà nước thu hồi nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở vẫn có thể được xem xét bố trí nơi ở mới nếu đáp ứng các điều kiện nhất định.

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tại khoản 5 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 5 Điều 24 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ (được bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025), pháp luật đã quy định cụ thể về trường hợp hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân có đất gắn liền với nhà ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi thì được Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở.

Như vậy, việc không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở không đồng nghĩa với việc người dân đương nhiên không được xem xét bố trí nơi ở mới. Tuy nhiên, để được áp dụng chính sách này, người bị thu hồi đất phải đáp ứng điều kiện không có chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi và thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ đối với trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, pháp luật cũng quy định cụ thể các trường hợp được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Cụ thể, Điều 11 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, quy định về bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất ở theo Điều 98 Luật Đất đai.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức kinh tế đang sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất, nếu đáp ứng điều kiện được bồi thường quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 95 Luật Đất đai hoặc Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP thì được bồi thường bằng một trong các hình thức: đất ở, nhà ở, tiền hoặc đất có mục đích sử dụng khác với loại đất bị thu hồi.

Đối với hộ gia đình, cá nhân và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam, nếu đủ điều kiện được bồi thường về đất ở thì việc bồi thường được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể.

Trong đó, nếu Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh tại khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai, đồng thời người bị thu hồi đất không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi, thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Trường hợp cũng bị thu hồi hết đất ở hoặc diện tích đất ở còn lại nhỏ hơn mức tối thiểu theo quy định, nhưng hộ gia đình, cá nhân vẫn còn đất ở hoặc nhà ở khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi, thì hình thức bồi thường có thể là tiền, đất ở, nhà ở hoặc đất khác nếu địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở.

Từ các quy định trên có thể thấy, quyền được bồi thường về đất ở và quyền được xem xét bố trí nơi ở mới phụ thuộc vào điều kiện pháp lý của thửa đất, tình trạng nhà ở cũng như nơi ở khác của người bị thu hồi đất.

Đối với trường hợp nhà ở được xây dựng trên đất nông nghiệp, người dân cần phân biệt giữa việc được bồi thường về đất ở và việc được xem xét bố trí nơi ở mới khi phải di chuyển chỗ ở. Đây là những trường hợp có điều kiện áp dụng khác nhau, không thể mặc nhiên coi việc có nhà xây dựng trên đất nông nghiệp là đủ điều kiện được bồi thường hoặc bố trí tái định cư.

Cục Quản lý đất đai đề nghị người dân nghiên cứu các quy định nêu trên, đồng thời liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, xem xét cụ thể trên cơ sở hồ sơ và tình trạng sử dụng đất thực tế.