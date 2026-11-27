Chiều 27/11, Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố năm 2026.

32/50 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, GRDP ước tăng 10,1%

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo kiểm điểm cho biết, thành phố đã trình HĐND ban hành 61/65 nghị quyết và ban hành 17/26 quyết định quy phạm pháp luật triển khai Luật Thủ đô năm 2026; triển khai 125 quy hoạch, trong đó có 66 quy hoạch ưu tiên.

Trong 50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, thành phố ước có 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, gồm 12 chỉ tiêu vượt và 20 chỉ tiêu đạt. GRDP ước tăng 10,1%, chưa đạt mục tiêu từ 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 201 triệu đồng, vượt kế hoạch 198 triệu đồng.

Đến ngày 22/11/2026, Hà Nội giải ngân 129.241 tỷ đồng vốn đầu tư công, vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Thành phố dự kiến đến hết ngày 31/1/2027 giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Đáng chú ý, thành phố đang đồng thời triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng; hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, 7/7 đoạn tuyến Vành đai 2,5 và thu hồi toàn bộ 800,15ha phục vụ dự án Vành đai 4. Đồng thời, phê duyệt nhiệm vụ đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 253,5km.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Viết Thành).

Việc xử lý 5 điểm nghẽn lớn của Thủ đô cũng ghi nhận một số kết quả. Cụ thể, 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông được xử lý; 10/10 công trình khẩn cấp chống úng ngập được đưa vào vận hành; tình trạng úng ngập được cải thiện tại 120/160 điểm nội đô; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt 52,8%; giải tỏa 224/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu, việc xử lý các điểm nghẽn về giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường và trật tự đô thị chưa triệt để; công tác phối hợp, đôn đốc một số nhiệm vụ có lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Thành ủy yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn của các đại biểu; đồng thời yêu cầu đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, làm rõ hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

Theo Bí thư Thành ủy, báo cáo kiểm điểm đã chỉ rõ 6 nhóm hạn chế, 7 nội dung cần khắc phục, đồng thời phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đánh giá tình hình kinh tế, ông Trần Đức Thắng cho biết, theo cập nhật mới nhất, tăng trưởng GRDP năm 2026 có thể đạt 10,2-10,3%, cao hơn mức ước tính 10,1% trước đó. Riêng quý IV dự kiến tăng 13,96%.

Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận những chuyển biến trong xử lý 5 điểm nghẽn của thành phố, từ cải thiện môi trường đô thị, giảm úng ngập đến từng bước xử lý các điểm ùn tắc giao thông. Nhiều dự án hạ tầng giao thông tồn đọng kéo dài được tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân có chuyển biến; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, nhiều vụ việc được xử lý ngay từ cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Viết Thành).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy chế phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nâng cao tính quyết đoán, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Đặc biệt, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ một cơ quan, một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, tránh tình trạng nhiều cấp, nhiều ngành cùng tham gia nhưng không xác định rõ trách nhiệm chính.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đổi mới phương thức làm việc, cải cách hành chính ngay trong Đảng, giảm tối đa thành phần dự họp không cần thiết, dành thời gian tập trung giải quyết công việc.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng, ông Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng Hà Nội có cơ sở phấn đấu đạt mức tăng trưởng 11% trong năm 2027. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần khai thác hiệu quả dư địa từ đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các tuyến đường sắt đô thị và dự án trọng điểm; bảo đảm giải ngân gắn với khối lượng thực tế hoàn thành, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định tập thể Đảng ủy UBND thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.