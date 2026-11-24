Trưa 24/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng Giám đốc Công an thành phố có mặt tại hiện trường vụ nổ gây sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo tại hiện trường.

Tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Người dân mang theo đồ đạc di dời sau vụ nổ

Vụ nổ xảy ra khoảng hơn 8h cùng ngày. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong hiện trường.

Lực lượng chức năng sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa 11 nạn nhân bị thương và 2 người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.