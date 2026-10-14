Bí thư Hà Nội tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc

Vụ việc thứ nhất, bà Nguyễn Thị Liễu (đại diện), địa chỉ phường Kiến Hưng, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở cho 5 hộ dân tại khu KL20A - Đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Vụ việc thứ hai, ông Phạm Như Ngọc, số 46 Hàng Điếu, phường Hoàn Kiếm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc cho gia đình ông liên quan đến thu hồi đất xây dựng một khu tưởng niệm tại xã Gia Lâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Q.T.

Vụ việc thứ ba, ông Nguyễn Viết Long (đại diện), địa chỉ tòa Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân), phản ánh việc chủ đầu tư tòa Stellar Garden chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nhà ở, xây dựng và quản lý vận hành nhà chung cư, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án và chưa thực hiện đầy đủ các kết luận, văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vụ việc thứ tư, ông Nguyễn Đức Quỳnh (đại diện), tòa nhà Sông Đà 1, ngõ 165 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, kiến nghị về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư và thành lập Ban Quản trị; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho các cư dân.

Vụ việc thứ năm, ông Phùng Xuân Bình (đại diện), địa chỉ ở thôn Phú Hữu, xã Vật Lại, kiến nghị một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng giai đoạn 1.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của thành phố đã lắng nghe từng công dân trình bày kiến nghị; nghe lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo tình hình xử lý và đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan.

Trên cơ sở phân tích cụ thể hồ sơ từng vụ việc và trao đổi về từng trường hợp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.

Theo ông Trần Đức Thắng, các cơ quan liên quan phải thống nhất tiến độ, thời hạn báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm từng vụ việc với cấp có thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng giao Ban Nội chính Thành ủy là cơ quan chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, quyền lợi chính đáng của công dân, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy về tiến độ giải quyết các vụ việc.