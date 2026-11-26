Chiều 26/11, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Trần Đức Thắng cho biết, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp, giảm gần 50% số thôn, tổ dân phố và 53% đầu mối đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; trên 99% dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên được làm sạch. Việc đánh giá cán bộ hằng quý theo OKR/KPI bước đầu phát huy hiệu quả.

Về kinh tế - xã hội, trong tổng số 50 chỉ tiêu chủ yếu, có 32 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 126% dự toán; vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 730.000 tỷ đồng; vốn FDI đăng ký khoảng 5 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 18,5%; thành phố dự kiến đón 36 triệu lượt khách.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra, còn 18/50 chỉ tiêu chưa được đánh giá; tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào các động lực truyền thống, thu hút đầu tư xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, khoa học công nghệ chưa trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy năng suất tổng hợp.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, ông Trần Đức Thắng yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu quyết tâm, sáng tạo hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong kịch bản tăng trưởng. Đảng ủy UBND thành phố cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, đặc biệt là 18 chỉ tiêu có nguy cơ không đạt kế hoạch.

Đổi mới phương thức điều hành, phấn đấu GRDP tăng 11,1%

Đối với năm 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tinh thần "Hành động và hành động", phấn đấu GRDP tăng 11,1% theo chỉ tiêu Trung ương giao; đồng thời kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kịch bản điều hành cụ thể đến từng tháng, từng quý; xác định rõ dự án, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn vốn tạo ra phần tăng trưởng tăng thêm.

Mỗi chỉ tiêu phải có một cơ quan chủ trì, một lãnh đạo phụ trách, mốc kiểm tra và phương án bù đắp khi tiến độ không đạt yêu cầu. Dữ liệu phải được cập nhật hằng tháng phục vụ công tác điều hành, không chờ đến cuối quý mới tổng hợp.

Bí thư Thành ủy yêu cầu triển khai ngay các nhiệm vụ để trong quý I/2027 tạo được khối lượng công việc thực chất. Trong đó, cần giao kế hoạch và vốn đầu tư công từ đầu năm; hoàn thành thủ tục, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đủ điều kiện; tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận đất đai, tín dụng và thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Thành Thái).

Cùng với đó, thành phố cần đẩy nhanh việc đưa các cơ chế của Luật Thủ đô vào thực tiễn; thúc đẩy thu hút dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và hình thành năng lực sản xuất mới tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, cần khai thác hiệu quả thị trường trong nước, du lịch, logistics, tài chính, thương mại điện tử, kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa. Khu vực kinh tế tư nhân cần được tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên dự án có công nghệ, trung tâm nghiên cứu, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo giá trị gia tăng tại Hà Nội.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh tăng trưởng hai con số phải đi cùng với năng suất, sức khỏe doanh nghiệp, chất lượng việc làm, thu nhập của người dân và khả năng cải thiện môi trường đô thị.

Hằng quý, bên cạnh chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, thành phố cần đánh giá số doanh nghiệp gia nhập và rút khỏi thị trường, năng suất lao động, tiến độ xử lý các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm.

Kiểm soát chặt đầu tư công, đẩy nhanh các dự án đường sắt đô thị

Một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý là công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Theo ông Trần Đức Thắng, kế hoạch đầu tư công năm 2027 dự kiến có quy mô vốn gần gấp ba lần kế hoạch đầu năm 2026, đòi hỏi thành phố phải thay đổi phương thức quản trị dự án.

Trước khi giao vốn, cần rà soát từng dự án về thủ tục, mặt bằng, thiết kế, hợp đồng, năng lực nhà thầu, tiến độ giải ngân và sản phẩm hoàn thành. Việc bố trí vốn phải căn cứ vào mức độ sẵn sàng của dự án; những dự án chậm tiến độ phải được điều chuyển vốn kịp thời, không giao vốn theo nhu cầu đăng ký hoặc chia đều để giữ danh mục.

Đối với việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và mục tiêu hoàn thành khoảng 342km đường sắt đô thị đến năm 2030, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo xây dựng đường găng cho từng dự án, xác định rõ các mốc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Thành phố cần thiết lập cơ chế điều hành xuyên suốt, bảo đảm phối hợp đồng bộ, nâng cao hiệu quả và tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị.

Nhấn mạnh nguồn thu từ đất đai và khai thác giá trị tăng thêm tại các khu vực phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) là nguồn lực quan trọng, ông Trần Đức Thắng yêu cầu rà soát, lập danh mục quỹ đất, xác định chi phí tạo quỹ đất, thời điểm thu, cơ chế phân chia giá trị tăng thêm giữa thành phố với các xã, phường và xây dựng kịch bản dự phòng.

Về kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027, Đảng ủy UBND thành phố được giao căn cứ tình hình ngân sách, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phương án phát hành cụ thể theo từng đợt, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thành Thái).

Đối với định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phân chia các khoản thu, thành phố cần làm rõ tiêu chí bổ sung cân đối, cơ chế hỗ trợ, mức độ ổn định nguồn thu và động lực tăng thu của từng địa phương. Đồng thời, bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, môi trường và các nhiệm vụ thiết yếu tại cấp xã, phường.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại của năm 2026 và mục tiêu năm 2027 đặt ra nhiều thách thức. Quyết tâm của thành phố phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tạo việc làm, hoàn thành công trình hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn và bảo đảm chính sách an sinh đến với người dân.

Đồng thời, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của mỗi cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị phải được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.