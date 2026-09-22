Bí thư Hà Nội: Sẽ khắc phục triệt để việc úng ngập

Sáng 22/9, tại trụ sở HĐND - UBND xã Phù Đổng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Trao đổi về những vấn đề dân sinh được cử tri quan tâm, ông Thắng cho biết Hà Nội đang tập trung xử lý 5 điểm nghẽn, gồm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm.

Theo ông, cả 5 lĩnh vực đã có chuyển biến tích cực, dù kết quả ở mỗi lĩnh vực còn khác nhau. Trong đó, với úng ngập, Hà Nội đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và 1 dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sáng nay

Ông Trần Đức Thắng cho hay qua các đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, hiện đại.

“Thành phố sẽ từng bước tiến tới khắc phục triệt để úng ngập trên địa bàn” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói, đồng thời cho biết nhiệm vụ này cần nguồn lực rất lớn.

Theo ông Thắng, 10 công trình chống úng ngập vừa qua có tổng vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng mới giải quyết được khoảng 20% số vị trí ngập trên địa bàn. Vì vậy, Hà Nội phải tiếp tục triển khai các dự án và bố trí nguồn lực đủ lớn trong thời gian tới.

Bên cạnh thoát nước, thành phố đang đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm nhằm giảm ùn tắc. Ông Thắng nhìn nhận quá trình thi công có thể gây bất tiện, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

"Tiếp thu ý kiến của các cử tri, thành phố sẽ làm tốt hơn, nhanh hơn các công trình này" - ông khẳng định.

Bí thư Hà Nội cũng cho hay, hiện nay, nhiều dự án công trình lớn đang được đẩy nhanh tiến độ và đang về đích. Tuyến Vành đai 1 sau rất nhiều năm thực hiện đã được thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9. Hà Nội cũng đã hoàn thành 10 công trình cấp bách, đường Vành đai 2.5 dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào đúng dịp 10/10 - kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô tới đây.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, sau nhiều năm phải dừng, thì đến nay đã triển khai thi công trở lại, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác đầy đủ toàn tuyến trong năm 2027. Cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng đang trong giai đoạn nước rút và dự kiến sẽ đưa vào khai thác đồng bộ đầy đủ vào tháng 11 tới.

Bí thư Hà Nội cũng cho biết từ giữa tới cuối năm 2027, thành phố sẽ hoàn thành nhiều dự án, công trình lớn, gồm Vành đai 3, Vành đai 3.5, Vành đai 4 và 7 cây cầu vượt sông Hồng. Đường kết nối sân bay Gia Bình cũng sẽ hoàn thành vào khoảng giữa năm sau. Các tuyến đường sắt đô thị mới được khởi công cùng với đường sắt kết nối Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ kết nối Hà Nội với liên vùng.

Dự kiến chấm dứt chôn lấp rác từ năm 2027

Với điểm nghẽn về môi trường, Hà Nội đang nâng cao năng lực xử lý rác thải và dự kiến từ năm 2027 không còn phải chôn lấp rác. Rác phát sinh sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.

Khoảng 34 triệu tấn rác đã chôn lấp trước đây cũng sẽ được xử lý. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc này có thể tạo ra quỹ đất khoảng 640ha để thành phố tiếp tục khai thác, sử dụng.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16

Thành phố đồng thời tập trung hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải tại các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Cầu Bây, Nhuệ và Đáy. Lộ trình bổ cập nước, hồi sinh các dòng sông dự kiến được triển khai từ năm 2028.

Về hạ tầng dài hạn, Hà Nội đang triển khai đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị, tổng chiều dài 303,5km, vốn đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng. Thành phố phấn đấu hoàn thành các tuyến này cùng tuyến đường sắt số 5 đi Hòa Lạc, dài hơn 40km vào năm 2030.

Các tuyến đường sắt đô thị mới, cùng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được kỳ vọng hình thành mạng lưới giao thông liên vùng, tạo thêm dư địa phát triển cho Thủ đô.