Bí thư Hà Nội: Quy hoạch sông Hồng được thực hiện thận trọng, bài bản

Sáng 22/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp xúc cử tri 13 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 10 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Nêu ý kiến tại hội nghị, cử tri Lê Văn Hưng (phường Long Biên) cho biết, nhân dân trên địa bàn nhất trí đối với chủ trương lấy ý điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tỷ lệ 1/5.000. Đồng thời nhận thức rõ đây là dự án có quy mô lớn, có ý nghĩa đối với sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao đổi với cử tri tại hội nghị.

Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ quy hoạch, cử tri Hưng cho rằng, phương án này tác động đến các khu dân cư, đặt ra nhiều băn khoăn, nhất là nguy cơ phải di dời toàn bộ phần lớn hoặc toàn bộ khu dân cư hiện hữu tại 4 tổ dân phố: Độc Lập, Thống Nhất, Thạch Cầu 1 và Thạch Cầu 2 (phường Long Biên).

Do đó, thay mặt người dân 4 tổ dân phố, ông Hưng đề nghị nhiều nội dung. Theo đó, nghiên cứu ưu tiên phương án giữ lại, cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu thay vì “giải tỏa trắng”. Đồng thời kết hợp hài hòa giữa không gian làng xóm truyền thống với hệ thống cây xanh, công viên ven sông và trục cảnh quan đô thị, đảm bảo hài hòa giữa truyền thống, hiện đại, giữa tái thiết và giữ gìn.

Cử tri cũng đề nghị rà soát kỹ các quy định về hành lang bảo vệ đê, thoát lũ, phòng chống thiên tai để xác định rõ phạm vi bắt buộc phải di dời và phạm vi có thể bảo tồn, chỉnh trang.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội.

Nghiên cứu phương án hướng tuyến đường trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong trường hợp điều kiện kỹ thuật, pháp luật và yêu cầu phòng chống lũ cho phép theo hướng hạn chế tối đa việc cắt qua, chia tách hoặc giải tỏa các khu dân cư hiện hữu.

Ngoài ra, cần quan tâm bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của khu vực, trong đó có các công trình như Đình Thạch Cầu, Chùa Thạch Cầu và các di tích không gian văn hóa làng xã.

“Đây không chỉ là những công trình riêng lẻ mà cần được nhìn nhận như một bộ phận cấu thành không gian văn hóa, lịch sử của khu vực ven sông Hồng, cần được bảo tồn, kết nối và phát huy trong tổng thể quy hoạch mới…”, cử tri Hưng bày tỏ.

Chia sẻ với cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là một việc rất lớn của thành phố, được Ban Thường vụ Thành ủy họp nhiều lần và chỉ đạo với nguyên tắc là phải bám sát vào Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt, các quy định của pháp luật có liên quan.

Cử tri đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội nêu ý kiến tại hội nghị.

Nội dung này được thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả các vấn đề liên quan, nhất là về cuộc sống của người dân, phòng chống thoát lũ; hài hòa giữa phát triển và bảo tồn; chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu.

Đối với việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Bí thư Trần Đức Thắng cho biết cơ quan chức năng đang xin ý kiến nhân dân theo hướng chính sách thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Trong đó, việc bố trí tái định cư sẽ có bố trí tái định cư tại chỗ, bố trí tại các xã, các phường gần với nơi ở cũ của người dân với hạ tầng đầy đủ, đồng bộ. Chỉ có khi hoàn thành tái định cư với hạ tầng đồng bộ thì khi thành phố mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của dân.

“Thành phố cũng sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch”, Bí thư Trần Đức Thắng khẳng định.

Cũng theo ông Trần Đức Thắng, Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ để cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030.

Do đó, Hà Nội sẽ hành động quyết liệt hơn nữa để chuyển hóa các cơ chế vượt trội được Trung ương, các địa phương dành cho thành phố, để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, và quan trọng nhất là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nữa cho người dân thủ đô.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội mong người dân ủng hộ, đóng góp trí tuệ cùng với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố để giải quyết các bài toán, những công việc lớn mà thành phố đang đặt ra với sự phát triển của thủ đô.

“Mỗi chủ trương, mỗi công trình, mỗi dự án cuối cùng phải được đo bằng đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân. Thành phố chỉ đi theo mục tiêu này, không có mục tiêu gì khác trong tất cả công việc của mình”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nói.