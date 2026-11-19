Ngày 19/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Sóc Sơn, Kim Anh, Nội Bài, Đa Phúc, Trung Giã, Quang Minh, Tiến Thắng, Yên Lãng.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy 8 xã đã tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là kiện toàn hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy tăng trưởng, quản lý quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng, đất đai và xử lý vấn đề dân sinh. Bộ máy từng bước ổn định, các lĩnh vực kinh tế - xã hội có chuyển biến, quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cấp ủy, hệ thống chính trị 8 xã, nhưng cho rằng, kết quả đã đạt được của các xã chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Ông Thắng cho biết, Thành ủy Hà Nội đã thống nhất xác định khu vực này là không gian phát triển mới, một động lực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô. Quy hoạch của khu vực không chỉ của các xã hay gắn với cả thành phố mà phải xác định đây là quy hoạch liên tỉnh, liên vùng.

Để thúc đẩy các dự án trên địa bàn, thành phố tiếp tục yêu cầu từng xã lựa chọn đúng khâu đột phá, xây dựng các động lực tăng trưởng khả thi, gắn nhiệm vụ với các chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các xã xác định rõ ba nguyên tắc: Đảng lãnh đạo toàn diện, không “khoán trắng” cho chính quyền, phát huy vai trò “đúng vai” của mình; phát triển kinh tế phải tạo ra giá trị thực chất, không đánh đổi môi trường; một việc phải có một đầu mối, một cá nhân chịu trách nhiệm, thước đo cuối cùng là giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn và sự hài lòng của người dân.

Trên tinh thần đó, ông Trần Đức Thắng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể.

Ông Thắng nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy từng xã phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, chịu trách nhiệm trước Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ; phân công rõ ràng trách nhiệm của các bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND xã trong trực tiếp lãnh đạo từng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị 8 xã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu đưa khu vực phía Bắc của thành phố trở thành động lực tăng trưởng, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng của thành phố.

Trong đó, các xã phải tập trung hoàn thành xây dựng, công bố và ban hành quy hoạch trước ngày 31/12, cùng thời điểm với 124 quy hoạch chưa hoàn thành còn lại của thành phố. Quy hoạch phải xác định được thế mạnh của 8 xã có nhiều công trình về tâm linh, văn hóa; phát triển du lịch sinh thái; phát triển logistics; khám chữa bệnh gắn với trung tâm dưỡng lão…

Các xã cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu đô thị, dịch vụ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn.

Theo Bí thư Hà Nội, các xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án hạ tầng đã được thành phố quyết định đầu tư; có lộ trình đào tạo, chủ động chuyển đổi việc làm cho nhân dân để hội nhập với tiến trình đô thị hóa; tập trung giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đất đai, xử lý các vi phạm đã được cấp có thẩm quyền kết luận về vi phạm đất đai, quy hoạch đất rừng, đất nông nghiệp...